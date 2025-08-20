1 doanh nghiệp gây sốc khi tuyển nhân viên vệ sinh và bảo vệ “dưới 25 tuổi, có bằng Đại học”: Nghe phúc lợi mới hiểu vì sao người ta ứng tuyển "ào ào"

Theo tin tức liên quan từ chuyên mục "Economic TV Live" của Đài truyền hình kinh tế Hồ Bắc (Trung Quốc), vào ngày 18 tháng 8, siêu thị nổi tiếng Pang Donglai ở Henan đã trở thành chủ đề nóng do yêu cầu tuyển dụng "nhân viên bảo vệ và vệ sinh có bằng đại học".

Cộng đồng mạng xứ tỷ dân lập tức mở ra nhiều cuộc thảo luận rộng rãi về vấn đề: Liệu có “phân biệt đối xử” trong tuyển dụng hay không?

Tập đoàn Thương mại Pangdonglai đã công bố "Thông báo Tuyển dụng Xinxiang Pangdonglai", nêu rõ các yêu cầu tuyển dụng cho các cửa hàng mới. Ngoại trừ các vị trí dịch vụ hậu mãi quần áo, thợ làm bánh trong siêu thị, đầu bếp, người phụ trách công tác cứu hỏa và thợ điện, tất cả các vị trí khác đều yêu cầu bằng cử nhân trở lên và thường dưới 30 tuổi.

Công ty còn dự kiến tuyển dụng 140 nhân viên vệ sinh và 93 nhân viên bảo vệ. Các vị trí bảo vệ đặc biệt yêu cầu nam giới từ 25 tuổi trở xuống.

Theo báo cáo, các phóng viên của tờ Guancha đã cố gắng gọi đến số điện thoại tuyển dụng của cửa hàng mới Pangdonglai nhiều lần nhưng điện thoại luôn trong tình trạng bận.

Còn Nhân viên chăm sóc khách hàng tại cửa hàng Xinxiang Pangdonglai Life Plaza cho biết: Hiện tại, nhân viên an ninh và vệ sinh yêu cầu bằng cử nhân trở lên. Lý do là vì Pangdonglai hướng đến việc đào tạo nhân viên một cách chuyên nghiệp và bài bản hơn, bất kể vị trí công việc, nên việc yêu cầu trình độ học vấn nhất định có thể giúp họ thích nghi với nhịp độ công việc.

Pang Donglai là chuỗi siêu thị ở Henan, Trung Quốc đang nổi tiếng với dịch vụ “100 điểm” và triết lý kinh doanh đậm chất nhân văn của ông chủ đứng sau - Yu Donglai. Từ 100 dịch vụ miễn phí như đo huyết áp, sửa túi xách, đến găng tay trong tủ đông hay kính lão cho khách lớn tuổi, Pang Donglai không chỉ là nơi mua sắm mà còn là “điểm check-in” quốc gia, lôi kéo khách từ khắp nơi đổ về thành phố Henan.

Tờ Finance Sina cho biết, trong "Tuần lễ siêu thị Trung Quốc năm 2025" vào tháng 3 năm nay, ông chủ Yu Donglai đã cho biết: Tại công ty của ông, mức lương trung bình hàng tháng của quản lý cửa hàng cấp một sẽ là 44.000 NDT (khoảng 161 triệu đồng) vào năm 2024 và tới năm 2025 có thể sẽ đạt 78.000 NDT (khoảng 286 triệu đồng); còn mức lương trung bình hàng tháng của nhân viên sẽ là 9.800 NDT (gần 36 triệu đồng).

Đây chính là nguyên nhân đầu tiên đảm bảo cho sức hút của Pang Donglai trên thị trường tuyển dụng. Nhiều cư dân mạng cho rằng, nếu là một công ty khác trả lương 3.000 NDT mà vẫn yêu cầu “dưới 25 tuổi và có bằng cử nhân”, họ sẽ bị chỉ trích đến mức phải xóa bỏ đường link tuyển dụng và công khai xin lỗi.

Pang Donglai bùng nổ trên mạng xã hội nhờ 100 dịch vụ miễn phí – từ đo huyết áp, vệ sinh điều hòa, đến sửa túi xách hay chăm sóc thú cưng.

Thứ hai, dịch vụ vệ sinh của Pang Donglai không chỉ đơn thuần là “quét sàn và đổ rác”.

Bài đăng tuyển dụng nêu rõ: Ngoài việc vệ sinh và khử trùng cửa hàng, bạn còn phải "giải quyết các vấn đề liên quan do khách hàng nêu ra và chủ động hỗ trợ khách hàng".

Điều này không thể được tóm tắt là "công việc chân tay" - bạn phải có khả năng hiểu nhanh nhu cầu của khách hàng, giao tiếp rõ ràng và hiểu các tiêu chuẩn dịch vụ của Pang Donglai.

Tất cả nhân viên ở mọi vị trí đều phải đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ nghiêm ngặt mà công ty đặt ra để đảm bảo trải nghiệm tích cực cho khách hàng. Pang Donglai đã trình bày chi tiết những yêu cầu này trong "Quy tắc ứng xử của nhân viên" dài 328 trang, từ việc "khoe tám chiếc răng khi cười" đến "duy trì sai số ±2°C về nhiệt độ nước khi làm ấm thực phẩm/vật phẩm cho khách hàng".

Yêu cầu dưới 25 tuổi không phải vì họ quá già, mà là vì những người trẻ ở độ tuổi này có thể chịu được nhịp độ công việc tần suất cao tốt hơn và sẵn sàng chấp nhận định vị công việc theo kiểu mới là "vệ sinh theo định hướng dịch vụ". Mức lương cao đảm bảo nhân viên sẵn sàng tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt này.

Thứ ba, một lợi thế quan trọng khác là tỷ lệ layoff nhân viên cực kỳ thấp . Các chỉ số liên quan tới cắt giảm và luân chuyển nhân viên của Pang Donglai trong năm 2024 chỉ là 2%, và trong tháng 1-tháng 2 năm 2025, con số này đã giảm xuống còn 0,33%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành này tại Trung Quốc là 20%-30%.

Và cuối cùng, ông chủ của Pang Donglai nổi tiếng “nhân văn” với các chính sách dành cho nhân viên công ty .

Từ năm 2024, tập đoàn bán lẻ Pang Donglai đã áp dụng một chính sách đặc biệt: mỗi nhân viên được quyền nghỉ 10 ngày “không vui” trong năm, hoàn toàn do cá nhân quyết định mà không cần sự phê duyệt từ cấp trên. Người sáng lập Yu Donglai giải thích: “Con người ai cũng có lúc mệt mỏi, buồn chán. Khi tâm trạng không tốt thì tốt nhất đừng đi làm”.

Ngoài chế độ nghỉ này, nhân viên tại Pang Donglai chỉ làm việc 7 giờ/ngày, mỗi tuần có 2 ngày nghỉ theo diện “cuối tuần”, thêm 30–40 ngày phép/năm cùng 5 ngày nghỉ Tết. Doanh nghiệp nghiêm cấm làm thêm giờ, Yu Donglai gọi đó là “sự tước đoạt cơ hội phát triển của con người”.

"Không vui, đừng đi làm" - Đãi ngộ chưa từng có của ông trùm bán lẻ Trung Quốc khiến dân mạng ồ ạt đòi ứng tuyển.

Bước sang năm 2025, Yu Donglai tiếp tục gây chú ý với loạt quy định “khác thường”: cấm nhân viên đòi hoặc trả sính lễ, giới hạn tiệc cưới không quá 5 bàn, nghiêm cấm bạo lực gia đình, tuyệt đối không được hạn chế nhân viên ly hôn nếu hôn nhân không mang lại hạnh phúc. Chính sách này từng bị tờ Guangzhou Daily chỉ trích là can thiệp quá sâu vào đời tư, nhưng Yu Donglai không lùi bước. Theo ông, chỉ khi nhân viên hạnh phúc thì khách hàng mới được phục vụ tốt nhất – và thực tế đã chứng minh điều đó.

Khách đến Pang Donglai dễ dàng cảm nhận sự nhiệt tình: từ cách nhân viên mỉm cười, tư vấn món ăn cho đến việc tận tình gói quà. Một khách hàng chia sẻ với South China Morning Post: “Tôi chưa từng thấy nhân viên siêu thị nào thân thiện và tươi cười như ở đây”.

Yu Donglai gọi mô hình của mình là “vòng tuần hoàn ba bên cùng thắng”: nhân viên hạnh phúc – khách hàng hài lòng – doanh nghiệp bền vững. Trả lời Caixin Global, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không tham vọng trở thành tập đoàn khổng lồ. Điều quan trọng là nhân viên được sống khỏe mạnh, thoải mái; và khi họ tốt, công ty cũng sẽ tốt”.

