1 hòn đảo núi lửa đang trở thành “background” thời trang được giới mộ điệu nhắc nhiều nhất, tại sao?

Khi nhiều thương hiệu thời trang bắt đầu bước vào tinh thần Thu - Đông với bảng màu trầm và cảm hứng lạnh giá, LOEWE lại chọn đi theo hướng ngược lại. Trong chiến dịch Tiền Thu - Đông 2026, nhà mốt Tây Ban Nha đưa giới mộ điệu đến Tenerife - hòn đảo núi lửa nổi tiếng giữa Đại Tây Dương, nơi thiên nhiên hoang sơ và nguồn năng lượng nguyên bản trở thành cảm hứng cho toàn bộ bộ sưu tập.

Được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Talia Chetrit, chiến dịch lần này mang đậm tinh thần điện ảnh và cảm xúc bản năng. Những thiết kế cao cấp của LOEWE xuất hiện giữa nền đá núi lửa xám lạnh, vách đá dựng đứng, sườn đồi xanh mướt và biển lớn dữ dội, tạo nên sự đối lập thị giác đầy cuốn hút giữa thời trang xa xỉ và thiên nhiên hoang dại.

Khi thời trang đối thoại với thiên nhiên nguyên sơ

Không gian của Tenerife đóng vai trò như một phần quan trọng trong câu chuyện thị giác mà LOEWE xây dựng mùa này. Đảo núi lửa nổi tiếng của Tây Ban Nha với địa hình gồ ghề, màu đất đá đặc trưng và vẻ đẹp nguyên bản đã trở thành phông nền hoàn hảo để làm nổi bật bảng màu mạnh mẽ của bộ sưu tập.

Giữa khung cảnh ấy, các thiết kế của LOEWE hiện lên vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, giống như dòng dung nham âm ỉ dưới chân núi lửa Pico del Teide. Tinh thần “mộng ước trường xuân” cũng được thể hiện rõ qua cảm giác tự do, phóng khoáng và giàu năng lượng xuyên suốt chiến dịch.

Theo bộ đôi giám đốc sáng tạo Lazaro Hernandez và Jack McCollough, việc tạo ra quần áo cũng giống như cảm nhận địa chất: cần sự chính xác, chiều sâu và niềm vui trong quá trình thực hiện. Hai nhà thiết kế cho biết chiến dịch lần này tiếp tục hành trình khám phá di sản thủ công vốn là ADN của LOEWE, đồng thời nhấn mạnh sự kết nối giữa cảm xúc, bản năng và trải nghiệm mặc.

“Những bức ảnh của Talia đánh thức giác quan và bản năng – cũng giống như cách chúng tôi tư duy khi may và mặc”, bộ đôi chia sẻ.

Tinh thần đó được phản ánh rõ trong cách xử lý cấu trúc trang phục. Các thiết kế layering xuất hiện liên tục với nhiều lớp áo chồng lên nhau nhưng vẫn giữ được cảm giác nhẹ nhàng và linh hoạt. Những chiếc áo khoác được mở khuy, tháo khóa hoặc buông lơi tự nhiên trên cơ thể, tạo cảm giác như người mặc đang tận hưởng gió biển và không gian tự do của Tenerife.

Chất liệu da mềm như “tan chảy” và tinh thần thể thao hiện đại

Một trong những điểm nổi bật nhất của bộ sưu tập nằm ở cách LOEWE xử lý chất liệu da – yếu tố đã trở thành dấu ấn của thương hiệu trong nhiều năm qua. Chất da thuộc cao cấp được làm mềm tối đa để tạo cảm giác gần như tan chảy trên cơ thể, xuất hiện trên áo khoác dài, quần tây lẫn quần short.

Sự mềm mại ấy giúp xóa nhòa khoảng cách giữa thời trang cao cấp và trang phục đời thường. Các thiết kế vẫn giữ được tính sang trọng nhưng đồng thời mang lại cảm giác thoải mái, tự nhiên và dễ ứng dụng hơn.

Bên cạnh đó, LOEWE tiếp tục mở rộng tư duy thử nghiệm với dòng trang phục thể thao. Những thiết kế quen thuộc như áo anorak, giày Grip hay kính râm Speed Shield dáng quấn được tái hiện theo hướng hiện đại và sắc sảo hơn.

Các chi tiết kẻ sọc chạy dọc trên áo sơ mi, quần short và giày Origami tạo nên nhịp điệu thị giác nhất quán cho toàn bộ bộ sưu tập. Trong khi đó, các mẫu áo khoác dệt kim với phần cổ áo được xử lý dày dặn lại mang đến chiều sâu xúc giác, cân bằng với tinh thần thể thao hiện đại.

Phụ kiện tiếp tục là mảnh ghép quan trọng trong ngôn ngữ thiết kế của LOEWE. Chiếc túi Amazona 180 biểu tượng được làm mới với phiên bản XL dành cho nam và kích thước trung cho nữ, mang đến cảm giác hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần phi thời gian vốn có.

Ngoài Amazona 180, các thiết kế như Layer Flamenco, Scarf bag hay mini Cala tiếp tục thể hiện kỹ thuật tạo hình tinh tế và tay nghề thuộc da cao cấp của nhà mốt Tây Ban Nha.

Không chỉ đơn thuần giới thiệu quần áo và phụ kiện, chiến dịch Tiền Thu - Đông 2026 còn phản ánh rõ cách LOEWE xây dựng thời trang như một trải nghiệm cảm xúc. Giữa thiên nhiên dữ dội của Tenerife, những thiết kế mang tính thủ công cao cấp vẫn giữ được sự mềm mại, tự do và giàu tính ứng dụng.

Trong bối cảnh thời trang xa xỉ ngày càng đề cao cá tính và trải nghiệm sống, LOEWE tiếp tục cho thấy khả năng cân bằng giữa nghệ thuật thủ công truyền thống và tinh thần đương đại. Và giữa những lớp đá núi lửa, gió biển cùng ánh nắng Đại Tây Dương, chiến dịch lần này hiện lên như một giấc mơ mùa thu không có mùa đông – nơi thời trang mang theo năng lượng của tự do, cảm xúc và khát vọng khám phá.