Nghệ sĩ gốm Hàn Quốc thắng lớn tại LOEWE FOUNDATION Craft Prize 2026, nhận giải thưởng hơn 1,5 tỷ đồng

Giải thưởng LOEWE FOUNDATION Craft Prize được thương hiệu Tây Ban Nha khởi xướng từ năm 2016 nhằm tôn vinh sự xuất sắc và tính đột phá trong kỹ nghệ thủ công hiện đại. Thông qua giải thưởng thường niên này, tổ chức hướng tới việc ghi nhận tầm quan trọng của tính thủ công trong văn hóa nghệ thuật đương đại, đồng thời vinh danh những nghệ sĩ có tầm nhìn và tài năng đang thiết lập các tiêu chuẩn mới cho tương lai.

Hội đồng giám khảo năm nay gồm những tên tuổi như Frida Escobedo, Patricia Urquiola, Abraham Thomas, Olivier Gabet cùng hai giám đốc sáng tạo của LOEWE, Jack McCollough và Lazaro Hernandez… Mọi người đánh giá cao các tác phẩm bứt phá khỏi những định kiến thông thường về gốm sứ.

Tác phẩm Strata of Illusion (2025) đã mang về cho Park Jong Jin giải thưởng cao nhất trị giá 50.000 Euro (khoảng hơn 1,5 tỷ đồng) tại lễ trao giải thưởng LOEWE FOUNDATION Craft Prize 2026. Tác phẩm mang mang dáng hình của một chiếc ghế ngồi, cũng là phép thử giới hạn giữa việc kiểm soát định hình và thao túng các vật liệu đang trên đà biến dạng.

Tác giả đã xếp chồng hàng nghìn lớp giấy tấm hỗn hợp sứ lỏng pha màu để đắp nên một khối đặc hình chữ nhật. Khi đưa vào lò, lớp giấy bị thiêu rụi hoàn toàn, để lại phần khung sứ từ từ biến dạng và đổ xuống dưới tác động của nhiệt độ cùng trọng lực. Nét thi vị trong quá trình vật liệu giấy tự triệt tiêu trong lò nung, kết hợp cùng vẻ đẹp nguyên bản đầy ngẫu hứng của những vết sụt lún, đã hoàn toàn chinh phục hội đồng giám khảo.

Bên cạnh giải nhất, LOEWE FOUNDATION trao tặng hai giải Special Mention, mỗi giải trị giá 5.000 Euro. Giải thưởng đặc biệt đầu tiên vinh danh Frafra Tapestry (2024), tác phẩm đánh dấu sự hợp tác giữa nhà thiết kế Álvaro Catalán de Ocón và nhóm nghệ nhân Baba Tree Master Weavers từ Ghana.

Tấm thảm dệt khổ lớn này như một hồ sơ nhân chủng học bằng thị giác, tái hiện cấu trúc ngôi làng truyền thống vùng Gurunsi qua góc nhìn từ trên không. Dù được phác thảo tại Madrid, toàn bộ quá trình thành hình của tác phẩm lại nằm ở Ghana, nơi những nghệ nhân sử dụng kỹ thuật đan lát bản địa cùng nguyên liệu cỏ voi nhuộm màu để tạo nên bề mặt chất liệu phức tạp.

Giải đặc biệt còn lại thuộc về nghệ sĩ người Ý Graziano Visintin với tác phẩm Collier (2025). Cặp dây chuyền này là sự kết nối của vô số khối lập phương siêu nhỏ bằng vàng được tô điểm bằng niello - kỹ thuật chạm khảm kim loại cổ xưa. Bằng việc ứng dụng niello lên chất liệu vàng, Visintin tạo ra những biến chuyển thị giác tựa như các bức họa thủy mặc tí hon, mang lại vẻ thanh lịch và chiều sâu cho thiết kế trang sức thủ công tinh xảo.

Triển lãm các tác phẩm lọt vào danh sách chung kết năm nay sẽ diễn ra tại National Gallery Singapore từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026. 30 tác phẩm này đại diện cho 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải dài trên nhiều chất liệu như gốm sứ, đồ gỗ, dệt may, nội thất, đóng sách, thủy tinh, kim loại, trang sức và sơn mài.

Sự kiện trao giải LOEWE FOUNDATION Craft Prize 2026 tại National Gallery Singapore còn có sự tham gia của các gương mặt trẻ nổi bật trong khu vực châu Á:

