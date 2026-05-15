Nam nghệ sĩ U70 khoe nhà phố 4 tầng xây tặng mẹ đơn thân kém 37 tuổi

Theo Tuệ Anh/VTCnews | 15-05-2026 | Lifestyle

Nam nghệ sĩ này rất yêu chiều vợ trẻ, thường xuyên đưa cô đi du lịch, chăm sóc và dành nhiều điều đặc biệt cho tổ ấm mới.

Nghệ sĩ Quang Minh mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh căn nhà 4 tầng đang trong quá trình hoàn thiện để dành tặng bạn đời kém 37 tuổi là Tăng Khánh Chi. Ở tuổi U70, nam nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn, trẻ trung và hạnh phúc sau thăng trầm tình cảm.

Trong ảnh được chia sẻ, Quang Minh xuất hiện với phong cách năng động gồm áo thun trắng, quần thể thao và đeo túi chéo màu nâu trẻ trung. Nam nghệ sĩ đứng trước căn nhà đang xây dựng dang dở, vui vẻ chỉ tay về phía công trình với nụ cười rạng rỡ.

Ngôi nhà có thiết kế hiện đại, mặt tiền rộng, sang trọng. Phía trước vẫn còn vật liệu xây dựng và cát công trình, cho thấy căn nhà đang ở giai đoạn hoàn thiện.

Quang Minh khoe nhà 4 tầng xây cho vợ trẻ

Quang Minh đã mua đất và xây dựng căn biệt thự này để làm tổ ấm cho anh và Tăng Khánh Chi. Cặp đôi còn đặt tên cho cơ ngơi là MinhChi’s House. Căn nhà có diện tích hơn 200m2, thiết kế hiện đại và bề thế giữa TP.HCM.

Tăng Khánh Chi sinh năm 1996, là mẹ đơn thân trước khi đến với Quang Minh. Dù khoảng cách tuổi tác lên tới 37 tuổi, cả hai vẫn thoải mái đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn công việc. Quang Minh rất yêu chiều vợ trẻ, thường xuyên đưa cô đi du lịch, chăm sóc và dành nhiều điều đặc biệt cho tổ ấm mới.

Sau cuộc hôn nhân kéo dài 24 năm với nghệ sĩ Hồng Đào tan vỡ vào năm 2019, Quang Minh từng có thời gian sống kín tiếng. Tuy nhiên, từ khi công khai mối quan hệ với Tăng Khánh Chi, nam nghệ sĩ trở nên cởi mở hơn và thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Quang Minh hiện có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên Tăng Khánh Chi

Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình lệch tuổi, Quang Minh còn được khán giả nhận xét ngày càng phong độ. Ở tuổi ngoài 60, anh vẫn chăm chút ngoại hình, ăn mặc trẻ trung và giữ tinh thần lạc quan. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ bản thân đầu tư khá nhiều cho việc chăm sóc da và sức khỏe vì muốn luôn giữ hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Không phải Rolex, đây là thương hiệu đồng hồ mà người giàu "có tiền chưa chắc mua được": Đỗ Mỹ Linh hay vợ đại gia Minh Nhựa cũng thích mê

"MC quốc dân" cưới vợ Hàn xinh như mộng: Sở hữu tài sản hơn 1.000 tỉ, sống trong căn hộ sang hơn resort

3 ý nghĩa phong thủy khiến người xưa chọn trồng cây đinh lăng trước nhà

Con trai Elon Musk đeo chiếc túi thêu thủ công ở Bắc Kinh, hàng triệu người lập tức đổ xô săn lùng

Một hãng mắt kính Việt được lựa chọn là đối tác chiến lược của ông lớn quốc tế

Chị đẹp được đón dâu bằng dàn xế chục tỷ: Ly hôn thiếu gia trong ồn ào, đang hẹn hò tình trẻ kém 11 tuổi

