Nam nghệ sĩ U60 "gà trống nuôi con" 7 tuổi, từ chối bán mảnh đất được trả giá cao kịch sàn

Theo Dạ Thần | 12-05-2026 - 20:54 PM | Lifestyle

“Mảnh sân vườn trồng rau thả gà này vậy mà bao nhiêu người gạ bán lại!", nam nghệ sĩ U60 chia sẻ.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh đang khởi công xây dựng một khu nhà mới trên mảnh đất rộng rãi, bằng phẳng. Nam ca sĩ hào hứng viết: “Tạm thời chụp before trước! Cuối năm chụp after. Quá trời người hỏi Hưng năng lượng ở đâu ra mà làm hết cái này tới cái kia? Dạ làm vì đam mê thôi ạ”.

Theo chia sẻ của giọng ca sinh năm 1971, khu đất anh chuẩn bị thi công có không ít người ngỏ ý muốn mua lại với mức giá rất cao.

“Mảnh sân vườn trồng rau thả gà này vậy mà bao nhiêu người gạ bán lại! Trong đó có cả cô gái super woman, bà chủ của cả vùng Vĩnh Hy vì quá ưng! Sẵn sàng trả giá cao kịch trần luôn", Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ. Tuy nhiên nam ca sĩ không bán vì: "Anh cũng mê nên không bán được".

Mảnh đất được nhiều người hỏi mua của Đàm Vĩnh Hưng.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Phía dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ sự giàu có và sức sống tràn ngập năng lượng ở tuổi U60 của Đàm Vĩnh Hưng.

Trước đó vào năm 2025, Đàm Vĩnh Hưng gây bất ngờ khi quyết định bán căn biệt thự 2 mặt tiền sau 17 năm gắn bó. Nam ca sĩ tiết lộ sẽ xây dựng căn nhà mới to và hoành tráng hơn nhà cũ.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 là một trong những ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt suốt hơn 20 năm qua. Anh ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc đình đám, sở hữu lượng khán giả đông đảo và phong cách biểu diễn giàu năng lượng. Ngoài ca hát, nam nghệ sĩ còn tham gia nhiều chương trình truyền hình và hoạt động kinh doanh.

Những năm gần đây, Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Nam ca sĩ hiện làm bố đơn thân, một mình chăm sóc con trai nhỏ là bé Polo Huỳnh mới 7 tuổi. Hình ảnh “gà trống nuôi con” của anh nhận được nhiều sự quan tâm khi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc gần gũi, chăm con khéo léo và dành tình yêu đặc biệt cho quý tử.

Tôi từng nghĩ ban công mở sẽ đẹp và chill hơn rất nhiều - cho đến khi sống chưa đầy 1 năm đã muốn làm lại từ đầu: Đây là sai lầm nhiều gia đình đang mắc khi sửa nhà

Con gái cựu Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ: Tuổi 18 cao gần 1m70, nhan sắc nổi bật như hoa hậu

Tại sao người giàu mua chiếc vài tỷ nhưng chẳng đeo lần nào?

Thuê nhà ở ngoại thành rẻ hơn được 2 triệu, kết cục: Ngày đi làm 24km, tốn thêm 3 triệu/tháng

Quyết định của Nguyễn Văn Chung khiến MXH xôn xao

Cận cảnh mâm cơm chuẩn "vợ đảm" của Đỗ Mỹ Linh, hé lộ cuộc sống làm dâu hào môn nhà bầu Hiển

