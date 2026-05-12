Quyết định của Nguyễn Văn Chung khiến MXH xôn xao

Hè 2026 được mong đợi sẽ là cao điểm phòng vé Việt khi hàng loạt dự án điện ảnh nội địa sẽ đổ bộ tới các cụm rạp. Khi đường đua chưa thực sự bắt đầu, Ốc Mượn Hồn đã kịp thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, không chỉ vì mô-típ chính thất - tiểu tham đầy drama, mà còn bởi sự xuất hiện của một nhân vật không ai ngờ tới nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Trong poster chính thức vừa được ê-kíp tung ra, bên cạnh dàn cast quen mặt gồm Quốc Trường, Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan và Xuân An, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện Nguyễn Văn Chung tham gia với vai trò diễn viên. Sau nhiều lần úp mở chuyện đi đóng phim trên trang cá nhân khiến netizen tưởng chỉ là màn “tấu hài” bình thường, nam nhạc sĩ nay đã chính thức xác nhận rẽ hướng sang lĩnh vực điện ảnh bằng một vai diễn trong Ốc Mượn Hồn.

Sự xuất hiện của Nguyễn Văn Chung trên poster Ốc Mượn hồn khiến netizen không khỏi bất ngờ

Quyết định lấn sân màn ảnh rộng của nam nhạc sĩ lập tức gây xôn xao MXH. Không ít khán giả tò mò liệu tác giả của hàng loạt ca khúc đình đám sẽ mang đến bất ngờ gì khi bước vào thế giới điện ảnh vô vàn màu sắc. Nhiều người dự đoán Nguyễn Văn Chung sẽ tận dụng khiếu hài hước của mình để làm dịu đi bầu không khí cạnh tranh, nặng nề xoay quanh mối quan hệ tình ái rối rắm của Ốc Mượn Hồn.

Nam nhạc sĩ không ít lần "thả hint" về sự tham gia của mình trong Ốc Mượn Hồn

Theo chia sẻ từ đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, Nguyễn Văn Chung là lựa chọn đã được ê-kíp cân nhắc kỹ càng. Dù là tay ngang trong diễn xuất, nam nhạc sĩ lại khiến đoàn phim bất ngờ bởi sự nhập cuộc nhanh, khả năng cảm nhân vật tốt và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Đạo diễn tiết lộ chỉ sau vài buổi làm việc, Nguyễn Văn Chung đã bắt nhịp khá tự nhiên với ống kính và mang đến màu sắc rất riêng cho nhân vật của mình.

Về phía bản thân, Nguyễn Văn Chung cũng thừa nhận anh xem đây là trải nghiệm đặc biệt sau nhiều năm hoạt động âm nhạc. Nam nhạc sĩ cho biết bản thân vừa hồi hộp vừa háo hức khi lần đầu thử sức ở lĩnh vực mới, đồng thời hy vọng khán giả sẽ đón nhận màn “debut điện ảnh” này.

Nguyễn Văn Chung là lựa chọn đã được ê-kíp cân nhắc kỹ càng.

Không chỉ gây chú ý bởi màn lấn sân của Nguyễn Văn Chung, Ốc Mượn Hồn còn tạo tò mò nhờ poster mang tông màu u tối, dàn nhân vật được sắp đặt theo hình xoắn ốc giữa bầu trời đầy mây đen. Ở trung tâm là Quốc Trường và Tiểu Vy với ánh nhìn đối lập nhưng đều chất chứa cảm giác bất an, như báo hiệu những bí mật và màn hoán đổi thân xác đầy biến động bên trong câu chuyện.

Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ nổi bật của nhạc Việt hiện đại với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Anh sở hữu kho ca khúc đồ sộ trải dài từ nhạc trẻ, nhạc gia đình đến thiếu nhi và các sáng tác mang màu sắc chữa lành. Từ những năm 2000, nam nhạc sĩ đã ghi dấu ấn mạnh mẽ qua hàng loạt hit đình đám như Vầng Trăng Khóc , Chiếc Khăn Gió Ấm , Bay Giữa Ngân Hà hay Đêm Trăng Tình Yêu...

Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ nổi bật của nhạc Việt hiện đại với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật

Không chỉ thành công ở mảng nhạc trẻ, Nguyễn Văn Chung còn được xem là cái tên có nhiều đóng góp cho âm nhạc thiếu nhi và gia đình. Anh hiện nắm giữ Kỷ lục Việt Nam với danh hiệu “Nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều bài hát thiếu nhi nhất”, sở hữu hơn 300 ca khúc dành cho trẻ em. Trong đó, Nhật Ký Của Mẹ hay Gia Đình Nhỏ, Hạnh Phúc To đều có sức sống bền bỉ trong đời sống đại chúng.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của nam nhạc sĩ khi Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trở thành hiện tượng lớn trên nền tảng số. Với hơn 10 tỷ lượt xem và tiếp cận, ca khúc vượt ra khỏi khuôn khổ một bản nhạc thông thường để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, được vang lên từ trường học, sân khấu cộng đồng cho đến các chương trình quy mô quốc gia.