Một nhạc sĩ Việt mang “phòng khách gia đình” lên sân khấu, làm live concert theo cách chưa nhiều người thử

Ngày 8/5 tại Hà Nội, nhà sản xuất - nhạc sĩ Dương Cầm chính thức công bố chuỗi live concert Phòng Khách 3 Thế Hệ , dự án mới do anh đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc. Đêm diễn mở màn sẽ diễn ra lúc 20h ngày 14/6/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm với sự góp mặt của bốn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ gồm Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân.

Theo ê-kíp sản xuất, ý tưởng của Phòng Khách 3 Thế Hệ bắt đầu từ một câu hỏi rất đời thường: “Từ bao giờ chúng ta sống cùng một mái nhà nhưng lại ngày càng xa nhau?”.

Trong ký ức của nhiều người, phòng khách từng là nơi cả gia đình quây quần sau một ngày dài. Ông bà kể chuyện, cha mẹ trò chuyện, con cái ngồi nghe nhạc hay xem TV cùng nhau. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, khi mỗi người đều có một thiết bị riêng, một không gian riêng, sự kết nối ấy dần trở nên mong manh hơn.

Chính từ thực tế đó, Dương Cầm muốn xây dựng một chương trình nơi âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn đóng vai trò như chất xúc tác kết nối cảm xúc giữa các thế hệ. Thay vì lựa chọn concept quá cầu kỳ, anh đưa âm nhạc trở về hình ảnh gần gũi nhất trong mỗi gia đình: phòng khách – biểu tượng của sự đoàn viên.

Mash-up không chỉ để làm mới âm nhạc

Điểm nổi bật trong tư duy âm nhạc của Dương Cầm nhiều năm qua nằm ở khả năng tạo ra các bản mash-up giàu cảm xúc. Với Phòng Khách 3 Thế Hệ , thế mạnh này tiếp tục được đẩy lên thành “ngôn ngữ kết nối ký ức”.

Theo nam nhạc sĩ, các ca khúc trong chương trình sẽ không được ghép nối ngẫu nhiên. Mỗi bản phối đều được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa nhiều thế hệ âm nhạc, nơi các ca khúc cũ và mới cùng tìm thấy điểm chạm cảm xúc.

“Chúng tôi tìm kiếm những điểm chạm cảm xúc giữa các ca khúc để khi chúng gặp nhau, khán giả không thấy khác biệt mà thấy quen thuộc theo một cách mới. Nghệ sĩ không chỉ hát bài của mình mà còn bước vào thế giới âm nhạc của một thế hệ khác”, Dương Cầm chia sẻ.

Theo anh, đây cũng là bước chuyển rõ nét trong tư duy dàn dựng của mình. Nếu trước đây mash-up chủ yếu được sử dụng trong các sân khấu trình diễn, thì lần này nó trở thành một phần của hành trình kể chuyện bằng âm nhạc.

Dương Cầm cho biết anh muốn tạo ra cảm giác “dịch chuyển thời gian”, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai có thể cùng tồn tại trong một dòng chảy thống nhất. Những ca khúc cũ sẽ được làm mới, còn những bài hát hiện đại đôi khi lại được kể bằng tinh thần hoài niệm hơn.

Sân khấu được thiết kế như một “phòng khách ký ức”

Không gian sân khấu của chương trình cũng được xây dựng theo hướng trải nghiệm thay vì chỉ đơn thuần phục vụ biểu diễn. Dưới bàn tay của đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường, “phòng khách” trong chương trình được tái hiện như một biểu tượng của ký ức gia đình Việt.

Ê-kíp cho biết sân khấu sẽ gợi nhắc không gian phòng khách của những năm 1980–1990, nơi gắn liền với sự sum vầy và những ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ. Sau đó, không gian dần chuyển tiếp sang các thiết kế hiện đại, tối giản hơn để phản ánh nhịp sống đương đại và sự thay đổi của xã hội.

Ánh sáng, hình ảnh và chuyển động cũng được xem là một phần của ngôn ngữ nghệ thuật, song hành cùng âm nhạc để tạo nên trải nghiệm đa chiều về cảm xúc.

Ngoài phần biểu diễn, chương trình còn có nhiều yếu tố tương tác nhằm xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Hình ảnh gia đình sẽ xuất hiện như một phần của sân khấu, trong khi khán giả được đặt vào cảm giác như đang ngồi trong chính phòng khách của mình.

Đêm mở màn quy tụ 4 màu sắc âm nhạc

Concert đầu tiên diễn ra ngày 14/6 được xem là lời giới thiệu rõ nét nhất cho tinh thần của toàn bộ chuỗi chương trình.

Nhạc sĩ Đức Huy đại diện cho chiều sâu ký ức và những giai điệu vượt thời gian. Hồ Quỳnh Hương mang đến nội lực cảm xúc cùng kỹ thuật thanh nhạc giàu trải nghiệm. Trong khi đó, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân đại diện cho tinh thần trẻ trung, hiện đại của thế hệ nghệ sĩ mới.

Theo Dương Cầm, các nghệ sĩ sẽ không đứng cạnh nhau như những “tiết mục riêng lẻ”, mà cùng bước vào một dòng chảy âm nhạc thống nhất. Những bản hit quen thuộc sẽ được kể lại bằng góc nhìn mới thông qua các bản mash-up được xây dựng có chủ đích.

Chuỗi live concert Phòng Khách 3 Thế Hệ dự kiến kéo dài từ tháng 6/2026 đến tháng 2/2027 với tổng cộng 8 đêm diễn, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau của âm nhạc Việt Nam.

“Nghệ thuật hay âm nhạc không chỉ là giải trí. Điều quan trọng nhất là nó mang đến cho con người khát khao được yêu thương và gắn kết. Đó mới là bản chất của nghệ thuật”, Dương Cầm chia sẻ.