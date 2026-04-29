Đại gia số 1 showbiz lọt top nhạc sĩ vĩ đại nhất còn sống: Giận bố mẹ tạo bản hit để đời, “chỉ viết nhạc về người cũ”

Tạp chí danh tiếng The New York Times vừa chính thức công bố danh sách 30 nhạc sĩ người Mỹ còn sống vĩ đại nhất, một bảng vàng nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc và định hình nền công nghiệp âm nhạc đương đại. Danh sách này quy tụ hàng loạt huyền thoại trải dài qua nhiều thế hệ và thể loại, bao gồm những cái tên lừng lẫy như Bob Dylan, Stevie Wonder, Paul Simon, Bruce Springsteen, Dolly Parton, Mariah Carey hay Jay-Z.

Sự xuất hiện của Taylor Swift bên cạnh những "cây đa cây đề" này không chỉ thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông mà còn là minh chứng đanh thép cho tầm ảnh hưởng bất diệt của cô. Nhân dịp này, nữ nghệ sĩ đã có một cuộc phỏng vấn sâu sắc, thẳng thắn chia sẻ về kỹ năng sáng tác, cách đối phó với dư luận và hành trình hoạt động nghệ thuật thời gian qua.

Một trong những vấn đề được Taylor Swift bộc bạch gay gắt nhất chính là cách công chúng và truyền thông tiếp nhận các tác phẩm của cô. Dù luôn trân trọng sự gắn kết với cộng đồng người hâm mộ, nữ ca sĩ không giấu được sự bức xúc trước việc một bộ phận khán giả luôn cố truy tìm xem "anh chàng nào" là nguồn cảm hứng cho bài hát nào.

Taylor dùng cụm từ "paternity test" (xét nghiệm quan hệ cha con/huyết thống) để mỉa mai sự soi mói thái quá này. Đối với cô, việc gán ghép hào quang của một bài hát cho một người tình cũ là hành động hạ thấp giá trị sáng tạo, tư duy nghệ thuật và công sức đổ máu của người nghệ sĩ." Gã đó đâu có viết bài hát này, chính tôi mới là người viết! " - Taylor thẳng thắn khẳng định.

Bài phỏng vấn lần đầu hé lộ những câu chuyện hậu trường thú vị về quá trình ra đời của các bản hit. Đơn cử như bản tình ca quốc dân Love Story ra mắt khi cô 17 tuổi, thực chất lại xuất phát từ một lần giận dỗi bố mẹ. Nữ ca sĩ hài hước đúc kết rằng đôi khi sự "kỷ luật" của phụ huynh lại chính là chất xúc tác hoàn hảo để con cái viết ra những ca khúc thống trị bảng xếp hạng. Hay như khi liên tục bị truyền thông chế giễu là " người phụ nữ chỉ biết viết nhạc về người yêu cũ ", cô đã mỉa mai ngược lại bằng siêu hit Blank Space . Taylor tiết lộ ca khúc này được xây dựng hoàn toàn dựa trên hình tượng "kẻ săn tình" điên rồ mà mạng xã hội đã cố tình gán ghép cho cô.

Taylor còn thể hiện sự kiên định của bản thân thông qua những chia sẻ về kỷ nguyên reputation . Khi mới ra mắt, album này từng bị giới phê bình và một bộ phận khán giả ngó lơ vì sự lột xác quá táo bạo. Nhưng ở thời điểm đó, cô chỉ mang tâm thế: " Các bạn muốn nói gì thì nói. Tôi biết mình đã làm gì và tôi yêu nó.Các bạn có thể đổi ý và ủng hộ sau cũng được ". Và quả thật, thời gian đã trả lời tất cả. Vài năm sau, công chúng đã phải quay lại tán dương những ca khúc như ... Ready For It?

Giữa môi trường showbiz đầy thị phi, Taylor Swift cho biết cô may mắn giữ được những cộng sự cốt cán. Nhân cơ hội này, cô đập tan mọi tin đồn rạn nứt, khẳng định nhà sản xuất Jack Antonoff vẫn luôn là một trong những người bạn tri kỷ và cộng sự ăn ý nhất. Giọng ca sinh năm 1989 tiết lộ cả hai đã cùng nhau kiến tạo nên một "đặc sản" âm nhạc mang tên “rant bridge” (đoạn chuyển ý vươn tới cao trào). Sự thấu hiểu sâu sắc và màn kết hợp ăn ý này đã trở thành tấm khiên vững chắc, giúp bộ đôi liên tục tạo ra những bản hit thành công mặc kệ mọi ồn ào bủa vây.

Không chỉ vươn lên đỉnh cao nghệ thuật với sự công nhận trong Top 30 nhạc sĩ vĩ đại nhất của The New York Times, Taylor Swift còn thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi sở hữu khối tài sản ròng vượt mốc 2 tỷ USD, củng cố vững chắc ngôi vị nữ ca sĩ giàu nhất thế giới. Theo định giá mới nhất của Forbes, danh mục âm nhạc của cô hiện chạm mức xấp xỉ 900 triệu USD. Điều làm nên quyền lực tuyệt đối của giọng ca Anti-Hero là cô không cần "đá chéo sân" sang kinh doanh mỹ phẩm hay thời trang. Toàn bộ đế chế tỷ đô này đều được kiến tạo trực tiếp từ cốt lõi âm nhạc thông qua các chuyến lưu diễn toàn cầu với doanh thu kỷ lục.

Việc The New York Times vinh danh Taylor Swift trong danh sách 30 nhạc sĩ vĩ đại nhất không chỉ là sự công nhận cho một khối tài sản âm nhạc khổng lồ, mà còn là sự tưởng thưởng xứng đáng cho một tư duy nghệ thuật sắc bén, một bản lĩnh dám đối đầu và khả năng không ngừng tiến hóa để mãi mãi ngự trị trên đỉnh vinh quang.

Bên cạnh sự xuất hiện của Taylor Swift, danh sách 30 nhạc sĩ người Mỹ vĩ đại nhất còn sống cho tạp chí The New York Times công bố còn có nhiều tên tuổi nổi bật, giao thoa giữa nhiều thế hệ âm nhạc. Bảng danh sách vinh danh này được hội đồng chuyên môn lựa chọn và công bố không theo trình tự thứ hạng để tri ân bình đẳng các cá nhân góp phần định hình lên nền công nghiệp âm nhạc đương đại.

Danh sách quy tụ các tên tuổi gạo cội là các huyền thoại của nền âm nhạc nước Mỹ như Bob Dylan, Stevie Wonder, Paul Simon, Nile Rogers, Lucinda Williams, Valerie Simpson,... Bên cạnh đó là các ngôi sao đình đám của thể loại Hiphop, RnB, Pop Latin như Jay-Z, Mariah Carey, Lana Del Rey, Bad Bunny, Romeo Santos, Young Thug,...

Ngoài ra còn có các bộ đôi và tập thể nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit như là Brian & Eddie Holland, Jimmy Jam & Terry Lewis, Brandy Clark, Shane McAnally & Josh Osborne,... Việc giới hạn chỉ có 30 người khiến danh sách này có thể không làm hài lòng toàn bộ khán giả. Một số cái tên để lại tiếc nuối khi không có mặt trong danh sách này như Billy Joel, Tom Waits, James Taylor, Stevie Nicks cũng được nhiều người nhắc đến. Dẫu vậy danh sách này vẫn được đánh giá là một cột mốc ý nghĩa đáng tự hào đối với các nhạc sĩ được nhắc đến cũng như tôn vinh được những người tạo nên di sản đồ sộ cho nền âm nhạc Mỹ.

Danh sách 30 nhạc sĩ vĩ đại còn sống của nước Mỹ do tạp chí The New York Times vinh danh: Nile Rogers Lucinda Williams Stevie Wonder Jay-Z Paul Simon Taylor Swift Brian and Eddie Holland Missy Elliott Lionel Richie Dolly Parton Young Thug Diane Warren Brandy Clark, Shane McAnally & Josh Osborne Fiona Apple Babyface Stephin Merritt Romeo Santos Carole King Outkast Mariah Carey Willie Nelson Kendrick Lamar Valerie Simpson Bob Dylan Lana Del Ray The-Dream Jimmy Jam and Terry Lewis Bad Bunny Bruce Springsteen Smokey Robinson

