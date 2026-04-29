Hoà Minzy đang thách thức antifan?

Theo Minh Ngọc | 29-04-2026 - 21:45 PM | Lifestyle

Hoà Minzy đang vướng tranh cãi xoay quanh câu hát trong ca khúc hợp tác với Châu Đăng Khoa.

Ca khúc Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện đang trở thành chủ đề gây tranh luận khi xuất hiện câu hát: "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu". Nhiều khán giả cho rằng hình ảnh này khá gượng gạo, thậm chí đi ngược với cách hiểu quen thuộc của thành ngữ "lúa chín cúi đầu", từ đó tạo nên làn sóng bàn tán trên mạng xã hội.

Giữa lúc ồn ào liên quan đến ca khúc hợp tác với Châu Đăng Khoa chưa hạ nhiệt, mọi động thái của Hòa Minzy trên mạng xã hội đều nhanh chóng bị chú ý. Đặc biệt, một bình luận của nữ ca sĩ bất ngờ bị đào lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các hội nhóm.

Nữ ca sĩ sinh năm 1995 tỏ thái độ khá hào hứng khi những bình luận tiêu cực của antifan dành cho mình không còn. Cô cho hay: "Trời, nay các chị yêu họ nhà gái mạnh quá. Antifan sợ chạy luôn, xoá bình luận luôn rồi. Mấy chị cứ vậy là tối em đăng thêm nhé. Hẹn các chị của em 8 giờ tối". Dòng trạng thái này của Hòa Minzy khiến netizen cho rằng đang flex lực lượng fan luôn sẵn sàng bênh vực mình trước những bình luận tiêu cực, giọng điệu như đang thách thức antifan.

Hoà Minzy đang vướng tranh cãi vì một bình luận trên mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp

Dưới bài đăng đang được lan truyền trở lại, cộng đồng mạng tiếp tục chia thành nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng cách phản ứng của Hòa Minzy có phần "làm quá", thậm chí để lại những bình luận mang tính chỉ trích khá gay gắt.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả nhanh chóng chỉ ra đây thực chất là chia sẻ từ khá lâu trước, không liên quan trực tiếp đến ồn ào đang diễn ra. Tuy nhiên, việc nội dung này bị đặt lại trong thời điểm nhạy cảm khiến không ít người hiểu lầm, từ đó kéo theo làn sóng tranh luận.

Trước đó, giọng ca quê Bắc Ninh vốn được biết đến với hình ảnh hoạt ngôn, cởi mở và thường xuyên cập nhật đời sống cá nhân trên mạng xã hội, đồng thời giữ mối quan hệ gần gũi với người hâm mộ. Dẫu vậy, chính sự thoải mái này đôi khi cũng khiến cô rơi vào những tranh cãi không mong muốn, đặc biệt khi các phát ngôn cũ bất ngờ bị "đào lại" đúng lúc dư luận đang chú ý.

Netizen phát hiện ra đây là chia sẻ cũ của Hoà Minzy chứ không phải mới đây. Ảnh: Tổng hợp

Ca khúc Người Việt mình thương nhau ra mắt đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đạt hàng triệu triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau vài ngày phát hành. Bên cạnh phần MV được đầu tư chỉn chu, giai điệu bắt tai, sản phẩm cũng vấp phải nhiều tranh luận xoay quanh một câu hát trong đoạn điệp khúc: "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu/ Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu".

Đáng chú ý, làn sóng tranh cãi xoay quanh Hòa Minzy thậm chí còn bùng lên mạnh mẽ hơn so với Cẩm Ly, xuất phát từ chính những tương tác của cô trên mạng xã hội trong thời điểm ca khúc phát hành. Ngay trong ngày đầu MV lên sóng, khi nhiều khán giả đặt câu hỏi về ý nghĩa câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng cúi đầu", Hòa Minzy đã trực tiếp phản hồi một bình luận và cho biết đây là cách hiểu mang tính ẩn dụ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không đi sâu giải thích thêm về dụng ý ca từ.

Sau phản hồi này, không ít cư dân mạng tiếp tục để lại bình luận, thậm chí "chỉnh" trực tiếp nữ ca sĩ bằng cách diễn giải lại ý nghĩa quen thuộc của hình ảnh "lúa chín cúi đầu". Từ đây, Hòa Minzy trở thành tâm điểm tranh luận, với nhiều ý kiến cho rằng cô chưa thực sự nắm rõ tầng nghĩa của chính câu hát mình thể hiện. Trong một sự kiện diễn ra vào tối 28/4, phần lời gây tranh cãi cũng đã được điều chỉnh thành: "Dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng, thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu".

Câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" trong ca khúc Người Việt mình thương nhau khiến không ít khán giả bày tỏ sự khó hiểu. Ảnh: Tổng hợp

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ mới

