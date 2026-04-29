Hoà Minzy phân trần khi bị nói "kéo Cẩm Ly xuống đáy", đáp trả loạt bình luận liên quan câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu"

Hoà Minzy đáp trả cư dân mạng, phân trần khi bị nói "kéo Cẩm Ly xuống đáy"

Tối 28/4, chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với quy mô lớn, quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng cùng hàng nghìn khán giả theo dõi trực tiếp. Chương trình được tổ chức nhân dịp chào mừng ngày 30/4, đầu tư mạnh về sân khấu, ánh sáng và dàn dựng.

Trong số các tiết mục được quan tâm, màn song ca giữa Hoà Minzy và Cẩm Ly với ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau trở thành một trong những phần trình diễn nổi bật. Nhất là trong mối cảnh ca khúc đang là tâm điểm MXH. Phiên bản biểu diễn trực tiếp đã thay đổi câu hát gây tranh cãi trước đó. Cụ thể, câu “lúa chín cao mà chẳng hề cúi đầu” được điều chỉnh thành “dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng, thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu”.

Clip màn trình diễn Người Việt Mình Thương Nhau - Cẩm Ly x Hòa Minzy (Nguồn: Fanpage Hòa Minzy)

Sau đêm diễn, Hoà Minzy đăng tải loạt hình ảnh và chia sẻ liên quan đến sân khấu trên fanpage hơn 3,7 triệu người theo dõi. Ngay dưới phần bình luận, nữ ca sĩ trực tiếp phản hồi nhiều ý kiến từ khán giả, đặc biệt là những tranh luận xoay quanh câu hát gây tranh cãi.

Hoà Minzy đáp trả bình luận cư dân mạng tối 28/4

Đáng chú ý là ý kiến cho rằng Hoà Minzy “kéo Cẩm Ly xuống đáy”. Cụ thể, một tài khoản bình luận: “Đừng vì 1 MV mà kéo cả cô Cẩm Ly xuống đáy luôn nhé. Nếu bài hát không hay thì xin bạn hãy hát 1 mình…” - nữ ca sĩ đã trực tiếp phản hồi: “Dạ em cũng là khách mời của dự án mà c ạ. Hơi nặng lời quá rồi ạ.”

Ở một bình luận khác nhận xét về chất lượng bài hát, Hoà Minzy tiếp tục giải thích đây không phải là dự án bản thân đầu tư. Nữ ca sĩ cho biết: “Dạ MV này không phải sản phẩm chính thức do em sản xuất ạ, em là khách mời đồng hành cùng. Dự án cộng đồng mang tên VIETNAM LOVE. Dự án này của Tpro là mong muốn lan toả tình yêu quê hương thật nhiều ạ. Em đợi sản phẩm mới của em nhé” .

Một người khác hỏi trực tiếp về chi tiết gây tranh luận “lúa chín có cúi đầu không”, Hoà Minzy đáp: “Dạ có sửa lời rồi ạ. Anh nghe lời mới xem thấy ổn chưa nhé ạ!” .

Tranh luận xoay quanh ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau kéo cả Hoà Minzy và CẩmLy vào tâm điểm

Những phản hồi này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, đặc biệt trong bối cảnh tranh cãi về ca khúc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc Hoà Minzy liên tục lên tiếng sau nhiều ngày giữ im lặng càng khiến dân mạng quan tâm.

Toàn cảnh tranh cãi ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau

Ngày 23/4, Hoà Minzy và Cẩm Ly phát hành MV Người Việt Mình Thương Nhau . Ca khúc mang thông điệp tôn vinh văn hoá và tinh thần đoàn kết dân tộc, nhận được nhiều phản hồi tích cực về giai điệu và hình ảnh trong thời gian đầu.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng cách diễn đạt này đi ngược với ý nghĩa quen thuộc của hình ảnh “lúa chín cúi đầu” - vốn là một thành ngữ phổ biến trong văn hoá phương Đông.

MV Người Việt Mình Thương Nhau - Cẩm Ly x Hoà Minzy

Xét ở góc độ khoa học, hiện tượng “lúa chín cúi đầu” xuất phát từ quy luật tự nhiên: khi hạt lúa tích lũy đủ dưỡng chất, trở nên nặng hơn, bông lúa sẽ cong xuống dưới tác động của trọng lực. Ngược lại, những bông lúa lép thường nhẹ và đứng thẳng. Từ quan sát này, hình ảnh “lúa chín cúi đầu” được đúc kết thành một biểu tượng mang tính giáo dục trong đời sống.

Ở khía cạnh văn hoá, hình ảnh này còn gắn với triết lý phương Đông, tiêu biểu là câu nói của Nhật Bản: “Minoru hodo kobe o tareru inaho ni naru”, thường được hiểu là càng trưởng thành, thành công thì con người càng khiêm nhường. Ngược lại, “lúa lép đứng thẳng” được dùng để chỉ những biểu hiện thiếu nội lực nhưng thích thể hiện.

Câu hát gây tranh luận

Chính vì vậy, việc sử dụng hình ảnh “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” đã dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều về tính hợp lý trong cách diễn đạt, cũng như lo ngại về việc làm thay đổi ý nghĩa vốn có của một biểu tượng quen thuộc. Ở chiều ngược lại, một số quan điểm cho rằng đây có thể là cách diễn giải mới, mang tính ẩn dụ khác biệt.

Ngay trong ngày ra mắt MV, Hoà Minzy từng phản hồi một bình luận, cho biết câu hát được hiểu theo nghĩa bóng, tuy nhiên không giải thích chi tiết. Đến tối 27/4, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa chính thức lên tiếng làm rõ dụng ý sáng tác. Anh cho biết đã theo dõi các ý kiến trái chiều và trân trọng mọi góp ý từ khán giả. Theo nam nhạc sĩ, việc một câu hát được thảo luận, dù đồng tình hay không, vẫn là tín hiệu đáng chú ý đối với người làm nghề.

Về nội dung, Châu Đăng Khoa khẳng định hiểu rõ ý nghĩa truyền thống của hình ảnh “lúa chín cúi đầu”, nhưng khi sáng tác đã chủ động mở rộng tầng nghĩa. Trong ngữ cảnh ca khúc, cụm từ “người con của nước Nam” được đặt trước câu hát nhằm gợi nhắc đến chiều sâu lịch sử và hành trình của dân tộc. Theo lý giải, “chẳng hề cúi đầu” không nhằm phủ nhận sự khiêm nhường, mà là ẩn dụ cho tinh thần không khuất phục trước nghịch cảnh.

Châu Đăng Khoa là tác giả ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau

Khuya 27/4, Hoà Minzy đăng tải clip tổng duyệt sân khấu cùng Cẩm Ly, đánh dấu lần đầu ca khúc được biểu diễn trực tiếp trước đông đảo khán giả. Tuy nhiên, trong các chia sẻ thời điểm đó, nữ ca sĩ không đề cập trực tiếp đến tranh cãi. Trong khi đó, Cẩm Ly hiện chưa có phát ngôn chính thức liên quan đến vấn đề này.

Sáng 28/4, Châu Đăng Khoa đăng tải status mới, cho biết sẽ có động thái điều chỉnh phần lời gây tranh cãi. Cuối cùng, đoạn “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” được điều chỉnh thành “dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng” như phiên bản Hoà Minzy và Cẩm Ly biểu diễn.

Phần lời mới đã được cập nhật trong màn trình diễn chính thức của Hoà Minzy và Cẩm Ly

Hiện tại, dù đã có giải thích từ phía tác giả và điều chỉnh lời trong phiên bản biểu diễn, Người Việt Mình Thương Nhau vẫn tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng.

