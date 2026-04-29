Nữ NSƯT, Trưởng khoa Thanh nhạc xây biệt thự 1000m2 10 phòng ngủ ở Quảng Ninh, cưới một viện trưởng

NSƯT Tân Nhàn là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc dân gian đương đại, đồng thời cũng là hình mẫu nghệ sĩ hiếm hoi theo đuổi song song con đường biểu diễn và học thuật.

Ở tuổi ngoài 40, nữ ca sĩ không chỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ trong sự nghiệp mà còn có cuộc sống riêng viên mãn, kín tiếng bên người chồng là một viện trưởng trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

NSƯT Tân Nhàn là giọng ca hàng đầu của dòng nhạc dân gian

Nữ tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất Việt Nam

Sinh năm 1982, Tân Nhàn sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và lựa chọn theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Tên tuổi của cô bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi sau cuộc thi Sao Mai 2005, nơi cô xuất sắc giành giải Nhất dòng nhạc dân gian cùng giải thưởng do khán giả bình chọn. Đây chính là bước ngoặt quan trọng mở ra con đường nghệ thuật chuyên nghiệp cho nữ ca sĩ.

Sau thành công ban đầu, Tân Nhàn không chọn lối đi dễ dàng là chỉ tập trung biểu diễn mà quyết định đầu tư mạnh cho học thuật. Cô theo học cao học chuyên ngành nhạc thính phòng cổ điển tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đến năm 2019, nữ nghệ sĩ chính thức bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, trở thành một trong những tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất Việt Nam vào thời điểm đó.

Song song với việc học tập, Tân Nhàn ở lại giảng dạy tại Học viện, từng bước khẳng định năng lực trong công tác đào tạo. Năm 2017, cô được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa Thanh nhạc và đến tháng 5/2024 chính thức giữ cương vị Trưởng khoa.

Tân Nhàn được công nhận học hàm Phó giáo sư ở tuổi 43

Năm 2025, Tân Nhàn được công nhận học hàm Phó giáo sư ở tuổi 43 với 14 bài báo khoa học, 2 cuốn sách chuyên môn, nhiều tác phẩm nghệ thuật đạt giải quốc gia cùng hàng loạt giải thưởng cá nhân và giải thưởng hướng dẫn học viên.

Không chỉ dừng lại ở giảng dạy, Tân Nhàn vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Cô phát hành nhiều album, tham gia các chương trình nghệ thuật lớn và thực hiện các dự án âm nhạc mang tính thể nghiệm nhằm làm mới dòng nhạc dân gian. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nữ nghệ sĩ là một trong số ít ca sĩ vừa giữ được bản sắc truyền thống, vừa có sự sáng tạo trong cách tiếp cận.

Cưới chồng viện trưởng, xây biệt thự 1000m2 ở Quảng Ninh

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cuộc sống riêng của Tân Nhàn hiện cũng ở giai đoạn viên mãn. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên với một nam ca sĩ, cô tái hôn với người chồng thứ hai vào năm 2021.

Ông xã Tân Nhàn là Phó Giáo sư,Tiến sĩ, hiện giữ vị trí Viện trưởng trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Anh cũng tham gia giảng dạy thể thao. Dù có địa vị xã hội đáng chú ý, cả hai lại lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế chia sẻ đời tư trên truyền thông.

Tân Nhàn hiếm khi công khai hình ảnh bạn đời, nhưng luôn dành những lời trân trọng khi nhắc đến chồng. Nữ nghệ sĩ cho biết, chồng cô là người thấu hiểu và luôn đồng hành, sẵn sàng chia sẻ việc gia đình để cô yên tâm phát triển sự nghiệp. Chính sự cảm thông này giúp Tân Nhàn cân bằng giữa vai trò người vợ, người mẹ và một nhà giáo, nghệ sĩ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tân Nhàn hiện có cuộc sống sung túc, giàu có. Đầu năm nay, cô hoàn thiện căn biệt thự nghỉ dưỡng gần Cảng quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh. Cơ ngơi của nữ nghệ sĩ tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 1000m2, và chỉ cách biển khoảng 30m.

Biệt thự gồm 3 tầng với 10 phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp tân cổ điển. Không gian sống được bố trí đầy đủ tiện ích như bể bơi ngoài trời, sân bóng rổ, vườn rau và khu trồng hoa, mang lại cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi thiên nhiên.

Điểm đặc biệt của căn biệt thự là khu sân thượng với tầm nhìn hướng ra Vịnh Hạ Long. Đây là nơi Tân Nhàn yêu thích nhất để thư giãn, thưởng trà và tận hưởng không khí biển trong lành. Với vị trí đắc địa và thiết kế mở, không gian này mang lại cảm giác bình yên, tách biệt khỏi nhịp sống bận rộn.

Hiện tại, Tân Nhàn vẫn sinh sống và làm việc chủ yếu tại Hà Nội. Căn biệt thự ven biển được sử dụng như nơi nghỉ dưỡng cho gia đình vào dịp cuối tuần, lễ Tết hoặc khi có thời gian rảnh. Đây cũng là nơi cô đón tiếp bạn bè, đồng nghiệp trong những dịp sum họp.

Dù sở hữu cơ ngơi đáng mơ ước, Tân Nhàn vẫn giữ lối sống giản dị, kín tiếng. Cô cho biết ngoài thời gian đi diễn, hầu như không tham gia các hoạt động tụ tập mà thường về nhà ăn cơm cùng gia đình. Những ngày cuối tuần, cô ưu tiên dành trọn thời gian cho chồng con thay vì nhận show xa.