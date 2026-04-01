Xuân Bắc đưa bạn gái về nhà ra mắt

Theo Tiên Tiên | 29-04-2026 - 03:20 AM | Lifestyle

Mối quan hệ của tiền vệ Xuân Bắc và bạn gái Ngọc Diệp có bước phát triển mới.

Sau những hình ảnh tay trong tay gây xôn xao, mối quan hệ giữa tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc và người đẹp Ngọc Diệp đã có bước tiến triển mới đầy ngọt ngào khi cả hai chính thức ra mắt gia đình hai bên.

Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen "đứng ngồi không yên" khi Ngọc Diệp – bạn gái của tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc (U23 Việt Nam) chia sẻ những khoảnh khắc ấm cúng trong ngày đầu ra mắt gia đình. Đây được xem là lời khẳng định chắc chắn nhất cho mối quan hệ nghiêm túc của cặp đôi "trai tài gái sắc" này.

Xuân Bắc và bạn gái Ngọc Diệp

Trong những tấm hình được hé lộ, có thể thấy không khí buổi gặp mặt diễn ra rất thân mật. Chàng tiền vệ của U23 Việt Nam xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, diện áo polo trắng giản dị nhưng lịch sự, ngồi trò chuyện thân tình cùng người thân của bạn gái. Ở một khoảnh khắc khác, cặp đôi ngồi sát cạnh nhau trong sự chào đón nồng nhiệt của gia đình nhà Xuân Bắc, gương mặt cả hai đều toát lên vẻ hạnh phúc rạng ngời. Ngọc Diệp cũng ghi điểm tuyệt đối với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch. Cô lựa chọn bộ trang phục màu kem nhã nhặn, mái tóc buộc cao đơn giản.

Xuân Bắc về nhà bạn gái

Xuân Bắc đưa Ngọc Diệp về nhà ra mắt bố mẹ

Đáng chú ý, trên trang cá nhân, Ngọc Diệp còn khéo léo khoe hình ảnh một chiếc nhẫn lấp lánh, khiến người hâm mộ ngay lập tức đặt nghi vấn về một lời cam kết cho tương lai của cặp đôi trong thời gian tới.

Ngọc Diệp khoe quà bạn trai tặng

Cô nàng khoe lần đầu về ra mắt

Nguyễn Xuân Bắc đang thi đấu cho CLB PVF-CAND, là cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng sau những thành công cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á đầu năm 2026. Trong khi đó, Ngọc Diệp không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn có đời tư khá kín tiếng.

Ảnh: TTNV

Theo Tiên Tiên

Đời sống pháp luật

