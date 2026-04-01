Người phụ nữ giàu nhất châu Á đeo viên kim cương có một không hai trên đời đến tiệc có Jennie

Thảm đỏ TIME100 Gala tại New York City hôm 24.4 vừa qua là nơi hội tụ của những cái tên có sức ảnh hưởng toàn cầu, từ Jennie, Hailey Bieber cho đến hàng loạt biểu tượng thời trang và văn hóa đại chúng.

Giữa dàn IT-girl quen thuộc, một nhân vật đặc biệt bất ngờ chiếm spotlight bằng sự đẳng cấp chính là bà Nita Ambani - phu nhân tỉ phú số 1 châu Á Mukesh Ambani.

Không xuất hiện theo cách phô trương của giới giải trí, Nita Ambani khiến giới mộ điệu phải "đứng hình" bằng một tổng thể vừa đậm tính di sản, lại mang giá trị thời trang hiếm có.

Viên kim cương 101 carat mang dấu ấn lịch sử

Điểm nhấn gây choáng ngợp nhất trong diện mạo của Nita Ambani lần này không nằm ở túi Hermès đắt nhất hành tinh mà chính là viên kim cương nặng tới 101 carat, mang sắc nâu hồng hiếm gặp với kiểu cắt rose-cut cổ điển. Đây không chỉ là một món trang sức xa xỉ thông thường, mà còn được giới chuyên môn đánh giá là độc nhất vô nhị, gần như không thể thay thế.

Viên đá quý có nguồn gốc từ bộ sưu tập của các Nizam xứ Hyderabad - một trong những triều đại giàu có nhất lịch sử Ấn Độ, nổi tiếng với kho báu trang sức đồ sộ. Chính yếu tố lịch sử này đã nâng tầm giá trị của viên kim cương, biến nó trở thành một hiện vật nằm giữa ranh giới của nghệ thuật, di sản và sự xa xỉ.

Được đặt trên chuỗi vòng gồm sáu hàng ngọc trai Basra tự nhiên - loại ngọc quý hiếm đến từ Vịnh Ba Tư, tổng thể trang sức tạo nên hiệu ứng cổ điển và quyền lực. Bà Nita Ambani còn khéo léo kết hợp cùng hoa tai ngọc trai đính kim cương và một chiếc nhẫn kim cương hồng hình quả lê, tất cả tạo nên một bản giao hưởng trang sức mang đậm tinh thần hoàng gia.

Bộ sari thủ công và hành trình tôn vinh di sản

Không chỉ gây ấn tượng với trang sức, trang phục của bà Nita Ambani cũng mang giá trị đặc biệt. Tại đêm tiệc, bà diện một thiết kế sari lụa Banarasi được dệt thủ công tại thành phố Varanasi, nơi được mệnh danh là cái nôi của nghệ thuật dệt truyền thống Ấn Độ. Bộ trang phục mất khoảng 5 tháng để hoàn thiện, với họa tiết hoa anh túc được cách điệu theo phong cách hiện đại, sử dụng bảng màu pastel nhẹ nhàng.

Thiết kế thuộc dự án Swadesh do chính bà sáng lập, nhằm hỗ trợ các nghệ nhân và gìn giữ các làng nghề thủ công truyền thống. Đây không chỉ là một bộ trang phục, mà còn là tuyên ngôn về việc đưa di sản văn hóa vào dòng chảy thời trang đương đại.

Trước đó một ngày, tại TIME100 Summit, bà cũng xuất hiện trong một bộ sari Jamdani tinh xảo. Thiết kế này còn phải mất đến 2 năm để hoàn thiện nhờ kỹ thuật thêu và dệt thủ công cực kỳ phức tạp. Điều đó càng củng cố hình ảnh bà Nita, từ một người phụ nữ giàu có số 1 châu lục liên tục gắn liền với các giá trị bền vững và chiều sâu văn hóa của đất nước Ấn Độ

Sự xuất hiện của bà Nita Ambani tại TIME100 không đơn thuần là một khoảnh khắc thời trang, với vai trò là người sáng lập và chủ tịch Reliance Foundation, bà còn đại diện cho tiếng nói của Ấn Độ trên bản đồ ảnh hưởng toàn cầu.

Trong cuộc trò chuyện tại hội nghị, bà nhấn mạnh: "Thế giới không cần thêm quyền lực cứng, mà cần quyền lực mềm và đó chính là điều Ấn Độ đại diện". Quan điểm này phần nào lý giải cho lựa chọn hình ảnh của bà: không chạy theo xu hướng, mà khẳng định bản sắc thông qua di sản và giá trị văn hóa.

Giữa một thảm đỏ nơi các ngôi sao cạnh tranh bằng độ táo bạo và xu hướng, người phụ nữ này chọn cách tỏa sáng bằng chiều sâu. Từ viên kim cương mang lịch sử hàng thế kỷ cho đến những bộ sari được dệt trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mọi chi tiết đều góp phần kể một câu chuyện lớn hơn về văn hóa, quyền lực và bản sắc.

Trước đó, bà Nita Ambani được nhớ đến là người phụ nữ sở hữu túi Hermès đắt nhất hành tinh khi xuất hiện tại một bữa tiệc xa hoa hồi cuối năm 2025.

Thoạt nhìn, chiếc túi nhỏ xíu gần như lọt thỏm trong tổng thể outfit, thậm chí dễ bị bỏ qua vì hiệu ứng lấp lánh tương đồng với bộ sari ánh bạc mà bà diện. Thế nhưng, đó lại chính là Birkin Sac Bijou - phiên bản siêu hiếm của dòng Birkin huyền thoại, có giá trị lên đến khoảng 2 triệu USD (hơn 50 tỉ đồng).

Theo nhiều nguồn tin, để hoàn thiện một chiếc Birkin Sac Bijou, các nghệ nhân phải mất tới 5 năm chế tác. Ra mắt từ năm 2012, thiết kế này được ví như một tác phẩm trang sức đội lốt túi xách, với số lượng giới hạn chỉ 3 chiếc trên toàn thế giới. Chính độ hiếm tuyệt đối này đã khiến mỗi lần chiếc túi xuất hiện đều lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế.

