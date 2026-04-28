Không phải Sa Pa, đây là thị trấn ở Việt Nam mát mẻ quanh năm chỉ khoảng 20 độ: Được World Travel Awards 2 lần vinh danh

Không cần lên kế hoạch dài ngày hay đi quá xa, nhiều bạn trẻ tại Hà Nội đang lựa chọn Tam Đảo như một điểm “trốn nóng” lý tưởng trong mùa hè. Nhờ thời tiết mát mẻ, không khí trong lành cùng hệ thống lưu trú đa dạng, thị trấn vùng núi này ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc cho những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Chỉ khoảng 2 giờ di chuyển từ trung tâm Hà Nội, Tam Đảo mang đến cảm giác dễ chịu với nền nhiệt dao động từ 20–26 độ C, thấp hơn đáng kể so với cái nóng oi ả nơi đô thị. Nhiều du khách ví von rằng họ có thể “cảm nhận hơi lạnh” ngay khi đặt chân tới đây, thậm chí giữa trưa hè vẫn cần khoác thêm áo mỏng khi dạo quanh thị trấn phủ sương.

Nhiều lần được quốc tế vinh danh

Tam Đảo từng được vinh danh là “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới năm 2024” bởi World Travel Awards. Đây là lần thứ hai địa phương này nhận danh hiệu kể từ năm 2022, tiếp tục khẳng định sức hút của một điểm đến nghỉ dưỡng vùng núi phía Bắc.

Không chỉ được ghi nhận bởi các tổ chức uy tín, Tam Đảo còn nhận nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên trang du lịch như Travel and Tour World. Khi đưa tin về giải thưởng, tạp chí này nhắc lại lịch sử của Tam Đảo như một điểm nghỉ mát mùa hè quen thuộc của người Pháp từ cuối thế kỷ XIX.

Mỗi mùa, Tam Đảo lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng. Mùa xuân là thời điểm hoa nở rực rỡ, tạo nên khung cảnh đầy sức sống. Vào mùa hè, nơi đây thu hút đông du khách, nhất là dịp cuối tuần, nhờ nền nhiệt luôn thấp hơn Hà Nội khoảng 4–5 độ C, thường dao động quanh mức 27–28 độ C, rất thích hợp để tránh nóng.

Nếu muốn săn mây, khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 1 được xem là lý tưởng nhất. Đây là mùa đông, khi nhiệt độ giảm sâu, sương mù bao phủ thị trấn, tạo nên khung cảnh vừa huyền ảo vừa trầm lắng. Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, thời điểm dễ bắt gặp biển mây là khi trời hửng nắng sau một ngày mưa, vì vậy du khách nên theo dõi dự báo thời tiết để có trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Là điểm tránh nóng nổi tiếng ở miền Bắc

Đặt chân tới Tam Đảo vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, du khách đều có thể cảm nhận rõ sự thay đổi thời tiết như bốn mùa trong một ngày. Ngày nay, bên cạnh cảnh quan núi rừng, nơi đây còn xuất hiện nhiều công trình mang phong cách châu Âu, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi ngắn ngày, đặc biệt với du khách muốn rời xa nhịp sống đô thị vào cuối tuần.

Nằm trên dãy núi cùng tên, Tam Đảo được bao bọc bởi mây núi và rừng xanh, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa yên bình. Dù không quá rộng lớn, nơi đây vẫn sở hữu nhiều điểm check-in quen thuộc như nhà thờ đá cổ, quảng trường trung tâm, thác Bạc hay những con đường hoa giấy uốn quanh các quán cà phê hướng rừng.

Nhiều nhóm bạn trẻ lựa chọn bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê giữa làn sương sớm, thong thả dạo quanh thị trấn, buổi chiều lên tháp truyền hình săn mây và kết thúc ngày bằng bữa tối ấm cúng bên bếp nướng. Với chi phí dao động khoảng 1,2–1,8 triệu đồng mỗi người, chuyến đi không chỉ tiết kiệm mà còn mang lại cảm giác thư giãn đúng nghĩa.

Món ngon Tam Đảo dân dã mà độc đáo

Ẩm thực Tam Đảo nổi bật với nguyên liệu dân dã nhưng mang hương vị rất riêng, trong đó nổi tiếng nhất là ngọn su su. Loại rau này được trồng rộng khắp thị trấn nên luôn giữ được độ tươi khi chế biến. Tại hầu hết các nhà hàng, ngọn su su gần như là món “phải có” để phục vụ du khách. Rau có cọng dài, non, màu xanh mướt, khi chế biến thường được tước xơ rồi xào cùng thịt bò hoặc xào tỏi đơn giản. Món này ngon nhất khi chấm với nước tương đậm, thêm vài lát ớt để tăng hương vị.

Ngay cả trong các bữa tối với đồ nướng BBQ, su su vẫn xuất hiện theo cách khác, như món thịt cuốn su su. Thịt được tẩm ướp đậm đà, cuộn cùng phần rau giòn, tạo cảm giác vừa đậm vị vừa thanh mát. Du khách cũng có thể mua ngọn su su tươi về làm quà, thường được bán dọc các tuyến đường với mức giá khoảng 50.000 đồng cho 4 bó.

Bên cạnh đó, Tam Đảo còn có nhiều món đặc sản đáng thử như bò tái kiến đốt, gà đồi nướng bọc đất, thịt lợn mán hay xôi đen. Trong đó, bò tái kiến đốt gây tò mò bởi cách chế biến độc đáo: thịt bò sau khi sơ chế được treo gần tổ kiến để kiến bâu vào đốt, rồi mới đem rửa sạch bằng nước muối loãng và nướng trên than hồng. Mỗi loại kiến tạo nên một hương vị khác nhau cho miếng thịt, khiến trải nghiệm mỗi lần thưởng thức đều mới lạ.

Món ăn thường được dùng kèm nước chấm làm từ tương ngô, tương đậu, gừng băm và đường, ăn cùng chuối xanh và rau ngổ. Giá tham khảo khoảng 350.000 đồng/kg tại các nhà hàng đặc sản địa phương.

