Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ dạy makeup cá nhân, phục vụ đi biển “sống ảo” cấp tốc: Học viên ở Hà Nội quá tải!

Nếu trước đây, trước các dịp lễ người ta bận săn vé máy bay, đặt phòng khách sạn, thì giờ đây có thêm một “to-do list” mới: Đi học makeup cá nhân cấp tốc.

Không phải học để đi thi hay theo đuổi nghề chuyên nghiệp, mà đơn giản là học để… lên hình cho xinh. Một chuyến đi biển, một buổi tụ tập bạn bè hay vài tấm ảnh check-in cũng đủ khiến nhiều người sẵn sàng đăng ký ngay một khóa makeup cá nhân vài buổi, học nhanh, áp dụng liền, kịp “biến hình” dịp lễ.

Chính nhu cầu này đã khiến các lớp dạy makeup cá nhân vào trạng thái cao điểm mỗi dịp lễ. Lịch học được lấp kín nhanh chóng, nhiều thợ trang điểm phải tăng ca liên tục để kịp dạy học viên “từ mặt mộc lên full layout” chỉ trong thời gian ngắn. Một ngày có thể dạy đến vài ca, thậm chí bỏ ăn trưa để dạy học nhưng đổi lại, thu nhập của thợ trang điểm cũng tăng lên đáng kể.

“Cháy lịch”, muốn học phải book trước 2 - 4 tuần: Gói “3 buổi cấp tốc” được ưa chuộng

Bảo Linh (SN 1999) hiện đang là thợ trang điểm chuyên nghiệp ở Hà Nội. Cô cũng sở hữu một studio riêng để vừa nhận trang điểm cho khách, vừa mở thêm các lớp đào tạo. Theo Bảo Linh, nhu cầu học makeup cá nhân gần đây tăng mạnh, đặc biệt là trước dịp nghỉ lễ dài 30/4 - 1/5

“Mình nghĩ ‘cháy lịch’ sẽ là tình trạng chung của các studio ở Hà Nội hay TP.HCM. Xu hướng thường mọi người sẽ đăng ký trước lễ 2 - 4 tuần để học. Học viên thường chọn lớp makeup cá nhân 1 buổi hoặc được ưa chuộng nhất là 3 buổi cấp tốc. Họ cũng bày tỏ rằng đi học trang điểm để tự tin đi du lịch, ra biển chụp ảnh, đi chơi lễ,...”, Bảo Linh nói.

Bên cạnh đó cô bạn cho biết thường vào những ngày cuối tuần hoặc các khung giờ tối từ 18h - 21h sẽ luôn full lịch học trước 1 - 2 tuần. “Chúng mình thậm chí còn phải dạy xuyên trưa để kịp lịch cho học viên. Một ngày dạy từ 2 - 3 ca học, mỗi lớp sẽ khoảng từ 4 - 6 người” , Bảo Linh chia sẻ thêm.

Nhu cầu học makeup cá nhân của hội chị em tăng mạnh dịp trước kỳ nghỉ lễ dài ngày

Tương tự, Thuỳ Dương (SN 2002) - founder của Ha Mei Makeup cũng bày tỏ những ngày cận lễ thường rất tất bật vì kín lịch dạy học viên các lớp makeup cá nhân.

Thuỳ Dương cho biết: “Những ngày cận lễ thì lịch học thường sẽ full khá nhanh, có những tháng lịch học đã được đăng kí full từ 2-3 tháng trước đó. Mình thường sẽ sắp xếp lịch dạy trước, còn makeup dịch vụ sẽ nhận theo khung giờ phù hợp để đảm bảo chất lượng cho cả hai” .

Dựa vào các học viên đang học, Thuỳ Dương nhận định nhu cầu thường tăng mạnh vào dịp lễ vì ai cũng muốn kịp học để tự làm đẹp cho bản thân khi đi du lịch, đi tiệc hoặc chụp ảnh. Hơn nữa, makeup cá nhân hiện tại cũng đang là xu hướng được các bạn trẻ rủ nhau đi học, cho nên việc đông học viên hơn thường ngày cũng là điều dễ hiểu.

Cô bạn tất bật với lịch dạy cho học viên, nhận book trước từ cả 1 tháng

Còn với Bùi Hà Trang (SN 1993, Hà Nội - chủ studio Trang Trang Makeup thì cho hay cô luôn nhận cố định một số lượng học viên cho từng tháng. Do đó sẽ sắp xếp để không xảy ra tình trạng quá tải hay “chạy sô” để vẫn đảm bảo được chất lượng dạy cho học viên”.

“Trung bình mỗi tháng bên mình sẽ có khoảng 15 - 20 học viên đăng ký. Dịp lễ mình cũng nhận đăng ký trước theo số lượng tương tự. Vì mình chủ yếu nhận dạy kèm 1:1, hoặc lớp gồm 2 người nên mình sẽ nhận học viên vừa đủ để không làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy” , Hà Trang nói.

Thu nhập tăng nhưng tỉ lệ cạnh tranh cao, duy trì lượng khách ổn định là khó nhất

Cũng theo Hà Trang chia sẻ, học phí sẽ dao động từ 1,5 - 3 triệu đồng/khóa. Học viên sẽ được học từ cơ bản đến nâng cao, có thể chọn học tại studio, tại nhà hay thậm chí học online. Mỗi khoá sẽ có từ 4 - 5 buổi học và kéo dài khoảng 2 - 2,5 tiếng đồng hồ.

“Học viên của mình thường khá đa dạng độ tuổi. Từ học sinh, sinh viên, các chị em cho đến các cô bác về hưu muốn học thêm kỹ năng làm đẹp. Còn dân văn phòng sẽ chiếm khoảng 50%. Và với nhu cầu học tăng như hiện tại thì đương nhiên thu nhập của các giảng viên, thợ makeup giống như mình cũng sẽ tăng. Tuy nhiên so với các hình thức khác như trang điểm dịch vụ, mùa cưới,... thì mình thấy nguồn thu là ngang nhau” , Hà Trang nói.

Trung bình các buổi học sẽ khoảng 2 tiếng, học viên được hướng dẫn cách trang điểm riêng phù hợp gương mặt

Hà Trang cho biết dân văn phòng tìm đến học makeup cá nhân cũng rất đông

Đồng tình với quan điểm này, Thuỳ Dương cho hay: “Trước đây khi mới bắt đầu, 1 tháng mình chỉ có khoảng 2 - 3 học viên thôi. Nhưng hiện tại, con số đã lớn hơn rất nhiều, thậm chí tháng cao điểm còn phải mở thêm lớp vì nhu cầu đăng ký nhiều. Nên thành thật mà nói, nguồn thu từ đào tạo makeup cũng trở nên ổn định và tốt hơn so với trước vì mở lớp thường xuyên”.

“Tuy nhiên, giữa việc dạy học và làm dịch vụ thì mình thấy hai nguồn thu này khá cân bằng. Vào mùa cưới hoặc mùa sự kiện, makeup dịch vụ sẽ bận rộn hơn và có thu nhập tốt hơn. Còn trong thời điểm bình thường, các lớp dạy makeup cá nhân sẽ giúp mình ổn định, kiếm tiền đều đặn” , Thuỳ Dương nói thêm.

Trong khi đó, Bảo Linh chia sẻ một nỗi lo về việc phải tìm cách duy trì lượng học viên cũng như tỷ lệ cạnh tranh trong nghề.

“Thực tế, nhu cầu học makeup tăng không đồng nghĩa với việc ‘dễ kiếm tiền’ hơn. Khi lượng học viên tăng, số người làm nghề cũng tăng theo, kéo theo mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Nếu không giữ được chất lượng ổn định, thợ makeup rất khó đứng vững giữa thị trường. Điều này buộc người trong nghề phải vừa nhanh nhạy nắm bắt xu hướng, vừa tính toán kỹ để cân đối giữa số lượng và chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, makeup cá nhân tuy được xem là nguồn thu ổn định, nhưng nếu tính toán cụ thể, một học viên học trung bình 5-7 buổi thì tổng chi phí cũng tương đương với việc nhận makeup dịch vụ lẻ. Vì vậy, chỉ khi duy trì được lượng khách tốt ở cả hai mảng dạy học và làm dịch vụ thì thu nhập mới thực sự ổn định và cân bằng” , Bảo Linh bày tỏ.

Các thợ trang điểm cho rằng xu hướng dạy makeup cá nhân cũng mang đến một nguồn thu ổn định hơn

Dẫu vậy, cả Hà Trang, Thuỳ Dương hay Bảo Linh nhận định xu hướng học makeup cá nhân vẫn sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

“Mình nghĩ makeup là 1 kỹ năng rất cần cho tất cả các chị em nói chung. Có thể không phải lúc nào cũng makeup nhưng việc học thêm để biết hơn, hiểu hơn và yêu bản thân hơn thì cũng rất hay. Do đó nhu cầu học và xu hướng tìm các lớp học trong thời gian tới mình nghĩ vẫn sẽ kéo dài và hot hơn trong mùa hè” , Hà Trang chia sẻ.