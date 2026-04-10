Kiên Hoàng "gia đình Cam Cam" tậu Mercedes, rồi đến Porsche từ trước 2022, bộ YouTuber "kiếm tiền ác" vậy hả? Chính chủ lên tiếng

Sau hàng chục năm nổi tiếng, Gia đình Cam Cam của vợ chồng Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon và bé Cam vẫn nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Trên các nền tảng MXH, cặp đôi thường chia sẻ về cuộc sống đời thường, đi sự kiện, đi du lịch,...

Mới đây, một bài đăng trên Threads về cách kiếm tiền của Gia đình Cam Cam đã viral.

“Ngoài lề 1 chút nhưng mà mọi người ơi, làm YouTuber đời đầu kiếm được ác lắm hả? Như gia đình Cam Cam tui thấy là anh Kiên Hoàng tậu Mercedes, rồi đến Porsche từ khoảng trước 2022 rồi. Nay tự dưng lướt vào thấy video này của anh lại càng thấy oách hơn nữa vì ở tuổi anh chị kiếm được như này là quá giỏi.

Tất nhiên tui cũng biết anh Kiên còn làm diễn viên nữa nhưng tui vẫn nghĩ diễn viên không kiếm được nhiều cỡ đó để mà dư dả mua nhà, Nam tiến, đi du lịch và tậu xe sang như vậy” - nguyên văn bài đăng.

Chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải, bài đăng nhận về hơn 905k lượt xem, gần 7,6k lượt yêu thích.

Ở phần bình luận, nhiều người cho rằng Gia đình Cam Cam không chỉ làm YouTuber hay diễn viên mà còn có nhiều công việc khác như kinh doanh, đầu tư BĐS,... Ngoài ra, các bình luận cũng nhấn mạnh yếu tố chăm chỉ, nỗ lực và biết nắm bắt cơ hội của vợ chồng Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon.

Điều bất ngờ là chính Kiên Hoàng đã trực tiếp trả lời phía dưới bài đăng này. Anh cho biết: “Anh nghĩ làm gì không quan trọng em ạ. Quan trọng là dù là ai thì mình luôn phải chăm chỉ, tức thời, tính toán chi tiêu hợp lý, luôn nỗ lực học hỏi, nâng cấp bản thân, biết mình là ai và tử tế với mọi người. Thì dù là ai và làm nghề gì thì mình vẫn sẽ thành công trong lĩnh vực của mình em ạ”.

Phản hồi này cũng nhận được nhiều đồng tình của cư dân mạng.

Trước đó, vợ chồng Kiên Hoàng cũng nhiều lần chia sẻ về công việc, thu nhập trên các kênh của mình. Trong một clip vào năm 2020, cặp đôi cho biết vì công việc tự do nên số tiền kiếm được hàng tháng không cố định.

Thời điểm đó, cặp đôi cũng tiết lộ công việc YouTuber đem đến 2 nguồn thu - lượt xem trên kênh (thường không nhiều) và nhãn hàng booking quảng cáo. Ngoài ra, Gia đình Cam Cam còn kinh doanh thời trang - có shop ở Hà Nội, làm BĐS, đầu tư,...

Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon có tên đầy đủ là Hoàng Tuấn Kiên và Hoàng Thanh Loan, đều có xuất phát điểm là hot boy, hot girl. Cặp đôi chính thức về chung nhà vào năm 2015 và có con gái - Cam Cam.

Hiện tại, kênh YouTube Gia đình Cam Cam đã có hơn 1 triệu người đăng ký, con số này ở Instagram là gần 510k. Các tài khoản cá nhân của Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon cũng có lượng người theo dõi lớn, dao động từ 800 - 900k người theo dõi.

