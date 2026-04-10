MobiFone TP.HCM bắt tay “ông lớn” giải trí, phát triển hệ sinh thái kinh tế sáng tạo số toàn diện tại Việt Nam

Ngày 10/4, Công ty Cổ phần 1Creators (thành viên Tập đoàn YeaH1) và MobiFone TP.HCM (chi nhánh của Tổng công ty Viễn thông MobiFone) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển hạ tầng số, nền tảng công nghệ và hệ sinh thái Creator Economy, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ vào để phát triển nền công nghiệp văn hóa giải trí tại Việt Nam

Hai bên đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái số toàn diện phục vụ Creator, người hâm mộ và doanh nghiệp, thông qua việc tích hợp hạ tầng công nghệ, dịch vụ viễn thông và các nền tảng số tiên tiến.

Trong hợp tác này, MobiFone đóng vai trò cung cấp hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, nền tảng số, dịch vụ Cloud, dữ liệu và các giải pháp chuyển đổi số. Trong khi đó, 1Creators phát triển và vận hành nền tảng kết nối Creator - Fan - Brand, cung cấp các giải pháp influencer marketing, quản lý cộng đồng và triển khai chiến dịch nội dung số.

Sự kết hợp này tạo nền tảng cho một mô hình hợp tác toàn diện trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo, với 9 nhóm nội dung chính, gồm: hạ tầng công nghệ; nền tảng hợp đồng điện tử - thanh toán- hóa đơn; dịch vụ viễn thông; phát triển sản phẩm và gói cước; đào tạo trực tuyến; hợp tác kinh doanh; hệ sinh thái; Affiliate và kênh bán hàng; cùng giải pháp thuế dành cho Creator.

Cụ thể, MobiFone TP.HCM sẽ cung cấp hạ tầng số như Cloud, Data Center, CDN, cùng các giải pháp công nghệ phục vụ vận hành video và livestream, cũng như nền tảng xử lý dữ liệu và AI. Trên cơ sở đó, 1Creators sẽ từng bước chuyển đổi hệ thống sang hạ tầng của MobiFone sau khi đánh giá phù hợp, đồng thời phối hợp triển khai các dự án thí điểm (POC).

Ở mảng hợp đồng điện tử và thanh toán, MobiFone cung cấp giải pháp ký kết hợp đồng số, kết nối API và triển khai hệ thống end-to-end, từ ký kết, thanh toán trực tuyến đến xuất hóa đơn tự động, giúp tối ưu chi phí và vận hành.

Trong lĩnh vực viễn thông, MobiFone TP.HCM sẽ cung cấp các dịch vụ như SMS OTP, SMS Brandname và API phục vụ vận hành nền tảng của 1Creators. Hai bên cũng phối hợp phát triển các sản phẩm và gói cước chuyên biệt, nổi bật như gói “Đu Idol” cho người dùng, cùng các gói data/video/livestream dành riêng cho Creator và KOL.

Về đào tạo, MobiFone cung cấp nền tảng đào tạo online, còn 1Creators đảm nhiệm nội dung nhằm nâng cao năng lực cho Creator, đồng thời khai thác thương mại nội dung theo lộ trình phù hợp. Hai bên cũng nghiên cứu triển khai các dịch vụ tài chính số, bao gồm đánh giá tín dụng dựa trên dữ liệu nền tảng.

Trong hợp tác kinh doanh, hai bên ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. 1Creators khai thác hệ sinh thái Creator như một kênh Affiliate phân phối sản phẩm, trong khi MobiFone sử dụng dịch vụ booking KOL/KOC và triển khai các chiến dịch marketing.

Thông qua thỏa thuận này, MobiFone và 1Creators hướng tới xây dựng hệ sinh thái Creator Economy toàn diện, tích hợp công nghệ, nội dung, thanh toán, đào tạo và phân phối. Hệ sinh thái không chỉ hỗ trợ Creator phát triển thương hiệu cá nhân mà còn cung cấp giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận người hâm mộ và triển khai chiến dịch nội dung số hiệu quả.

Sự kiện cũng khẳng định vai trò tiên phong của hai doanh nghiệp trong thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số bền vững tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác chiến lược lâu dài trong lĩnh vực sáng tạo số.