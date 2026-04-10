Thứ quý giá nhất trong biệt phủ nghìn mét vuông của Mỹ Tâm

Biệt phủ rộng hàng nghìn mét vuông của Mỹ Tâm tại TP.HCM từ lâu đã được nhắc đến như một trong những không gian sống ấn tượng bậc nhất của nữ ca sĩ. Không chỉ là nơi sinh hoạt riêng tư, đây còn được ví như một “khu nghỉ dưỡng thu nhỏ” với sự hòa quyện giữa kiến trúc và thiên nhiên xanh mát. Điểm đặc biệt nhất nằm ở khu vườn cây trái rộng rãi bên trong khuôn viên, nơi Mỹ Tâm dành nhiều thời gian chăm chút. Từ hoa cảnh đến các loại cây ăn quả nhiệt đới, mọi thứ đều được sắp xếp hài hòa và giữ gìn cẩn thận. Nữ ca sĩ thích tự tay chăm chút, cắt tỉa, chăm sóc từng góc nhỏ, tạo nên một khu vườn tràn đầy sức sống và đậm dấu ấn cá nhân.

Khu vườn của Mỹ Tâm được bao phủ bởi cây trái xanh tốt quanh năm. Trước đó, nữ ca sĩ từng không giấu được niềm vui khi chia sẻ về cây vú sữa sau 3-4 năm trồng đã phát triển cao lớn và cho trái sum suê. Gần đây, cô tiếp tục “flex” thành quả chăm sóc khi hàng loạt cây xoài trong vườn đồng loạt sai trĩu quả, từng chùm trái mọc dày đặc trên cành. Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm hào hứng chia sẻ: “Mình rất thích ăn xoài, gia đình mình cũng rất thích ăn xoài. Nên là xoài khắp nơi trong nhà. Nhà mình có 30 cây xoài chứ mấy, và cây nào cũng có trái”.

Trong khu vườn rộng lớn, Mỹ Tâm trồng nhiều giống xoài khác nhau, từ xoài trái to sai quả đến xoài Thái với vị ngọt giòn đặc trưng. Cô thích thú giới thiệu từng cây, có cây cho trái dày đặc đến mức “quả nhiều hơn lá”. Sự đa dạng và sum suê của vườn xoài không chỉ cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng mà còn phản ánh niềm vui giản dị của nữ ca sĩ với không gian sống xanh của mình.

Đam mê của Mỹ Tâm: thu hoạch cây trái trong vườn nhà

Không chỉ có những cây xoài trĩu quả, Mỹ Tâm còn dành nhiều tâm huyết cho khu vườn nhỏ với đa dạng cây ăn trái ngay trong khuôn viên nhà. Vì vậy, mỗi mùa thu hoạch đến đều trở nên rộn ràng như một ngày hội, khi nữ ca sĩ lại hào hứng chia sẻ thành quả chăm sóc của mình.

Ngoài xoài, cô còn trồng bưởi, vú sữa, mít và nhiều loại cây ăn trái khác. Tất cả đều phát triển xanh tốt, sai trĩu quả theo từng mùa. Bốn mùa trong khu vườn nhà Mỹ Tâm luôn đầy ắp sức sống, cây trái sum suê đến mức “đi mỏi chân cũng chưa hết”, tạo nên một không gian xanh vừa rộng lớn vừa thư giãn, chữa lành.

Giống như Mỹ Tâm, nhiều gia đình cũng rất thích trồng cây xoài trong khuôn viên nhà

Cây xoài là một trong những loại cây ăn quả được nhiều gia đình có sân vườn rộng ưa chuộng nhờ khả năng thích nghi tốt, dễ chăm sóc và tuổi thọ cao. Không chỉ mang lại bóng mát nhờ tán lá rộng, cây xoài còn cho nguồn trái ổn định theo mùa, đáp ứng cả nhu cầu sử dụng trong gia đình lẫn tạo điểm nhấn xanh cho không gian sống. Vì vậy, ở nhiều khu vườn hiện đại, xoài thường được chọn trồng như một loại cây chủ lực, vừa có giá trị thẩm mỹ vừa mang tính thực tiễn.

Xét theo quan niệm phong thủy, cây xoài còn mang ý nghĩa khá tốt, tượng trưng cho sự đủ đầy, sung túc nhờ khả năng ra quả theo chùm và phát triển bền vững qua nhiều năm. Tán lá rộng được xem như yếu tố che chở, tạo cảm giác cân bằng và ổn định cho không gian sống. Nhiều người tin rằng trồng xoài trong vườn giúp thu hút năng lượng tích cực, mang lại cảm giác yên ổn và thuận hòa cho gia đình.

Khi trồng xoài, cần lưu ý chọn giống phù hợp với khí hậu địa phương, đảm bảo đất tơi xốp và thoát nước tốt để cây phát triển ổn định. Xoài cần nhiều ánh sáng nên trồng ở nơi thoáng đãng, tránh bị che bóng. Ngoài ra, việc cắt tỉa cành định kỳ và bón phân đúng giai đoạn sẽ giúp cây ra hoa, đậu quả tốt hơn, hạn chế sâu bệnh và giữ được năng suất ổn định qua từng mùa.