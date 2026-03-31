Tôi vừa được xem gì trong clip dài 2 phút của Mỹ Tâm?

Theo Vân Anh | 31-03-2026 - 09:22 AM | Lifestyle

Chỉ là một clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Mỹ Tâm trong liveshow, nhưng đã khiến người ta dừng lại.

“Mỹ Tâm là ca sĩ hết thời… hết thời này qua thời khác” - một câu nói hóm hỉnh vang lên, nhưng lại khiến nhiều người thích thú.

Trong clip ấy, không khí rất thật. Không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Mỹ Tâm đứng trên sân khấu, vẫn là nụ cười quen thuộc, vẫn là giọng hát đổ mật vào tim như bao năm. Và bên dưới, khán giả không chỉ nghe – họ phản hồi, họ gọi tên cô bằng một thứ tình cảm rất riêng.

“Hết thời” – đáng lẽ là một cụm từ mang ý nghĩa kết thúc. Nhưng với Mỹ Tâm, khán giả lại tự viết tiếp: “...hết thời này qua thời khác”. Không phải ngẫu nhiên mà câu nói như vậy được bật ra. Nó đến từ sự chứng kiến, từ những người đã đi cùng cô suốt một hành trình rất dài.

Có lẽ ai từng lớn lên cùng âm nhạc của Mỹ Tâm sẽ hiểu cảm giác đó. Từ “Ước gì” – một nỗi buồn rất nhẹ nhưng ám ảnh, đến “Họa mi tóc nâu” – tươi sáng và đầy sức sống. Rồi “Tóc nâu môi trầm” – trưởng thành và sâu lắng. Mỗi giai đoạn của cô dường như đều trùng khớp với một giai đoạn nào đó trong cuộc đời khán giả.

Xem clip gần 2 phút, điều khiến chúng ta chạm đến không phải là kỹ thuật hay ánh sáng sân khấu, mà là cảm xúc. Là cách cả khán phòng cùng hát theo, là những tiếng cười xen lẫn tiếng vỗ tay. Là cảm giác thân quen như đang gặp lại một người cũ, chẳng cần quá nhiều lời, nhưng vẫn hiểu nhau.

Đoạn clip 2 phút ấy, được gần 1 triệu lượt xem và vô số bình luận, nó không phải là một hiện tượng viral đơn thuần. Nó giống như một lời khẳng định tập thể.

Và, tập thể ấy khẳng định về Mỹ Tâm: “Đẳng cấp là mãi mãi”; “Tới đời cháu ngoại tui chắc bà vẫn còn thời”; “Thiệt sự! Mình chứng kiến Mỹ Tâm từ năm 2000 tới bây giờ. Chưa bao giờ đi xuống"; “Chị hết thời làm “Hoạ mi tóc nâu” chị chuyển qua thời idol quốc dân”...

Đó không chỉ là lời khen, mà là sự công nhận dành cho một hành trình đủ dài để chứng minh tất cả.

Điều đẹp nhất không phải là việc Mỹ Tâm vẫn đứng trên sân khấu sau hơn 20 năm. Mà là việc, ở dưới sân khấu, vẫn có những con người sẵn sàng hát theo cô – bằng tất cả ký ức, cảm xúc và tình yêu họ đã giữ suốt từng ấy năm.

