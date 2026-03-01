Mỹ Tâm: 'Tôi và Mai Tài Phến chỉ cần nhìn nhau đã hiểu đối phương muốn gì'

Phim điện ảnh Tài là dự án do Mai Tài Phến đạo diễn, Mỹ Tâm làm nhà sản xuất. Phim hiện vượt mốc 100 tỷ đồng sau hơn 2 tuần ra rạp. Ngoài đảm nhiệm vai trò sản xuất, Mỹ Tâm còn đóng một vai nhỏ trong phim. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ trong tác phẩm khiến cộng đồng người hâm mộ thích thú.

Dịp này, Mỹ Tâm có cuộc trò chuyện với truyền thông nói về áp lực khi thực hiện dự án phim mới cũng như sự ăn ý khi đồng hành cùng người đồng nghiệp thân thiết Mai Tài Phến.

Không đặt nặng áp lực về doanh thu

- Khi bộ phim "Tài" ra mắt cùng thời điểm với nhiều dự án khác, dư luận cho rằng đang có cuộc đối đầu trực tiếp về doanh thu và danh tiếng. Chị đối diện với áp lực này thế nào?

Nói thật, tôi nghĩ đối đầu chi cho mệt! (cười). Mỗi bộ phim ra đời đều có sứ mệnh riêng và mỗi khán giả lại có "gu" thưởng thức khác nhau. Khán giả bây giờ rất tinh tế khi quyết định xem phim gì ngay từ khi ở nhà Mình làm phim là để phục vụ họ, chứ không phải để đem đi "đấu" với ai.

Thay vì ngồi lo lắng việc đối đầu, tôi dành thời gian đó để thương các ê-kíp làm phim nhiều hơn. Khi bước chân vào làm phim, tôi mới thấu hiểu nỗi cực nhọc của nghề này. Ai làm cũng cực, cũng lo đến mất ngủ. Thấy đồng nghiệp vất vả, mình càng thấy thương và mong tất cả các phim ra rạp đều được khán giả yêu quý, ủng hộ. Đó mới là niềm vui chung của những người làm nghệ thuật.

- Vậy còn áp lực về con số thì sao?

Tôi chỉ mong mình làm tốt nhất có thể, còn việc đặt ra con số cụ thể thì hơi ngại. Mục tiêu cao nhất là làm sao để sau cùng, tất cả mọi người từ ê-kíp đến khán giả đều cảm thấy vui.

Hơn nữa, định nghĩa về "thắng - thua" của tôi hơi khác mọi người một chút. Có người nói nếu phim chỉ thu về 1 tỷ đồng thì là thất bại về danh tiếng cho một ngôi sao như Mỹ Tâm. Tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ đến kịch bản đó. Tôi làm việc bằng cách cảm nhận cái bên trong mình, tập trung vào sự tích cực. Khi mình làm một việc tới nơi tới chốn, mình đã "thắng" chính mình rồi.

- Người ta thường biết đến Mỹ Tâm với hình ảnh một nghệ sĩ bay bổng, nhưng ở vai trò nhà sản xuất, chị quản trị rủi ro thế nào khi chỉ làm việc bằng "cảm giác"?

Nếu không tin vào bản thân mình ngay từ đầu, sao mình có thể dẫn dắt một dự án lớn và tiêu tốn hàng chục tỷ như vậy?

Nói "cảm giác" không có nghĩa là mù quáng. Tôi làm việc dựa trên niềm tin rất tỉnh táo vào năng lực của cộng sự, vào kịch bản và vào sự chỉnh chu của sản phẩm. Khi mình đã làm đúng những bước đó, con đường bộ phim đi tự khắc sẽ đúng.

- Nghe nói trong dự án này, chị và Mai Tài Phến có những tranh cãi khá nảy lửa về quan điểm?

Bất đồng cũng kha khá đó (cười). Phến là người rất kiên định với cái tôi đạo diễn, còn tôi cũng là người có nguyên tắc riêng. Khi làm việc, tôi luôn nhắc mình đây là mối quan hệ đối tác, cộng sự, không phải bạn thân.

Có những lúc tranh luận nảy lửa, bên nào cũng bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Những lúc đó, nếu không tìm được tiếng nói chung ngay lập tức, tôi thường chọn cách im lặng để cả hai cùng bình tĩnh lại. Sau đó, chúng tôi mang vấn đề ra trước một tập thể đông người hơn để phân tích cái nào tối ưu nhất. Ai có lý luận thuyết phục hơn và nhận được sự ủng hộ của số đông thì thắng.

"Mai Tài Phến chân thành và quyết liệt"

- Sau 9 năm kể từ lần đầu hợp tác, chị thấy Mai Tài Phến của hiện tại thay đổi thế nào?

Với tôi, Phến của hiện tại là người trưởng thành và chín chắn. Bạn ấy có tư duy làm nghề rất mới và biết cập nhật. Có điều tôi rất tôn trọng ở Phến mà ít khi nói ra, đó là sự say mê công việc đến mức quên mình. Còn nhớ khi làm phim Chị trợ lý của anh , Phến nhận yêu cầu xuống cân gấp để lên hình cho đẹp. Chỉ trong vòng 20 ngày, bạn ấy xuống được 10kg và tập luyện để có cơ bụng ngay lập tức. Sự quyết liệt đó khiến tôi rất nể và thấu cảm.

Trong dự án Tài lần này, Phến như được vùng vẫy đúng vùng trời của mình. Có những quyết định của bạn ấy làm tôi rất ngạc nhiên. Thậm chí có những lúc tôi định can thiệp để thay đổi, nhưng Phến quả quyết: "Không, cứ làm theo kiểu này đi!". Và sự thực chứng minh là bạn ấy đúng.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến song hành suốt 9 năm qua.

- Điều gì là quan trọng nhất để giữ vững mối quan hệ giữa hai người trong suốt gần một thập kỷ qua?

Tôi nghĩ đó chính là sự chân thành. Từ buổi đầu làm việc trong MV Đừng hỏi em, tôi đã cảm nhận được ở Phến sự chân thành và quyết liệt dù bạn ấy rất ít nói.

Giữa tôi và Phến đôi khi không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau hay cảm nhận qua công việc là đã hiểu đối phương muốn gì. Tôi luôn nhắc Phến hãy tin vào cái giác quan của mình. Sự tin tưởng tuyệt đối vào đối phương chính là chất keo kết dính bền chặt nhất.

- Nhiều khán giả vẫn đang "đẩy thuyền" Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mỗi ngày, chị cảm thấy thế nào?

Tình cảm của khán giả dành cho cả hai là điều tôi rất trân trọng. Nhưng mong mọi người hãy yêu thương chúng tôi qua những sản phẩm nghệ thuật, qua sự nỗ lực của cả ê-kíp trong bộ phim này. Đó mới là món quà lớn nhất dành cho Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.

Mỹ Tâm chẳng phải "thánh nhân"

- Sống trong showbiz lâu năm, chị luôn nhận được rất nhiều lời tán dương. Có bao giờ chị nghi ngờ những lời khen đó, hay tự đặt dấu hỏi liệu đó là sự thật lòng hay chỉ vì mọi người quá thương Mỹ Tâm nên mới bao dung như vậy?

Quan điểm của tôi là cái gì đúng thì mình nhận, cái gì mình thấy chưa đúng thì mình sửa. Còn việc người ta khen hay chê, thậm chí là có những người không thích mình, thì đó là quyền không thể và cũng không nên xen vào.

Tôi làm nghề đủ lâu để hiểu quy luật khen chê. Mình nên đối đáp lại bằng sự tử tế, từ đó sẽ nhìn thấy mọi điều nhẹ nhàng hơn. Tôi không sống bằng lời khen, và cũng không đi tìm những lời chê để tự làm khổ mình. Cái gì đến thì mình nhận. Tôi không bao giờ để những lời tung hô đưa mình sang một thế giới khác. Ngày hôm nay, ngày hôm qua hay ngày mai, Tôi vẫn sống y chang như vậy, vẫn là Mỹ Tâm hiện tại mà thôi.

- Có ý kiến cho rằng những nghệ sĩ ở vị thế như chị thường bị công chúng "thánh nhân hóa" - nghĩa là phải hoàn hảo không tì vết. Điều này tạo ra áp lực khủng khiếp vì chỉ một "vết xước" nhỏ cũng có thể tạo nên sóng gió. Chị làm thế nào để "chống lại" sự kỳ vọng đó?

Nếu bản thân không tỉnh táo, có khi bản thân cũng tự nghĩ mình là "thánh nhân" thật ấy (cười). Tôi luôn nhắc nhở mình phải giữ cái đầu lạnh, phải tỉnh táo để biết mình là người bình thường. Tôi chọn cách sống của một người bình thường, cực kỳ bình thường.

Tôi cũng từng trải qua những lúc loay hoay, áp lực khi gặp sự cố, nhất là thời trẻ. Sau tất cả, tôi rút ra bài học rằng đầu tiên là phải nhìn lại bản thân. Mình phải xem mình sai ở đâu, đúng ở đâu, hay có chỗ nào mình hoàn toàn sai hay không.

Tôi thường ghi xuống thành thật những lỗi sai của mình. Sau đó, cần bình tĩnh, có khi phải đợi qua một ngày hoặc một khoảng thời gian mới phát biểu. Nếu buộc phải lên tiếng, tôi phải xin lỗi chân thành và sửa đổi. Còn nếu đó là chuyện từ trên trời rơi xuống, tôi chọn cách không đẩy nó đi xa hơn. Tôi chấp nhận một phần thiệt thòi vì cái tên tuổi và công việc vốn dĩ phải chịu những áp lực như vậy. Quan trọng là bản thân chấp nhận nó đến mức độ nào.

Mỹ Tâm giữ vững vị thế ngôi sao suốt hàng chục năm.

- Một người dường như đã có tất cả trong tay như Mỹ Tâm - từ danh tiếng, tiền bạc đến sự yêu thương của khán giả. Chị có bao giờ lo sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn sự "đủ đầy" này nữa?

Nếu mình sống dựa dẫm hoàn toàn vào những thứ đó thì sẽ sợ, còn tôi thì không. Tôi chỉ cảm nhận nó để làm động lực sống. Tôi bắt đầu từ con số 0. Tất cả những gì tôi có hôm nay là nhờ sự nỗ lực và đặc biệt là tình cảm của khán giả mang lại. Khi mình biết ơn, mình sẽ thấy đủ.

Hơn nữa, định nghĩa "đủ đầy" của tôi cũng rất đơn giản. Tôi ăn uống, ngủ nghỉ cũng bình thường như mọi người thôi, không có gì quá ghê gớm. Tôi không ngại việc mất đi danh tiếng hay tiền bạc, vì luôn tự tin có thể vượt qua chính bản thân mình mỗi ngày. Miễn là còn cảm hứng với công việc, còn thấy mình có ích cho cuộc sống thì đó đã là sự đủ đầy.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ!