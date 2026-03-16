Mỹ Tâm và Mai Tài Phến gây tranh cãi

Sau khi bộ phim Tài chính thức ra mắt và bước vào giai đoạn quảng bá rầm rộ, cái tên của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Không chỉ vì nội dung bộ phim, mà còn bởi những khoảnh khắc tương tác khá thân mật giữa cả hai trong các buổi cine-tour và giao lưu với khán giả.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thường xuyên xuất hiện cùng nhau, trò chuyện thân mật, thậm chí có những khoảnh khắc tương tác được fan nhận xét là khá tình cảm. Chính những chi tiết này khiến mạng xã hội bất ngờ nổ ra khi một số ý kiến cho rằng cặp đôi đang "tận dụng chuyện tình cảm" để quảng bá cho dự án điện ảnh mới.

Cư dân mạng tranh luận về việc Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tương tác ngọt ngào giữa lúc quảng bá bộ phim

Theo đó, mạng xã hội xuất hiện các bài đăng review bộ phim chưa thực sự nổi bật nhưng câu chuyện xung quanh mối quan hệ của hai nghệ sĩ lại xuất hiện dày đặc trong truyền thông. Nhiều khán giả bày tỏ quan điểm rằng việc liên tục nhắc đến chuyện tình cảm của hai nhân vật chính khiến khán giả cảm thấy đây giống một cách PR hơn là tập trung vào chất lượng bộ phim.

Ý kiến này nhanh chóng lan rộng và tạo ra nhiều luồng tranh luận trái chiều. Với nhiều người, trải nghiệm xem phim vẫn ổn và không đến mức thất vọng như những lời chê bai trên mạng. Bên cạnh các ý kiến chỉ trích, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng tranh cãi hiện tại đang bị đẩy đi quá xa.

Nhiều người chỉ ra rằng việc hai nghệ sĩ xuất hiện cùng nhau thường xuyên trong giai đoạn quảng bá là điều hoàn toàn bình thường, bởi cả Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đều là những người trực tiếp tham gia tạo nên dự án. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét rằng Mỹ Tâm và Mai Tài Phến được khán giả "chèo thuyền" từ lâu, và cảm thấy những tương tác giữa cặp đôi là dễ thương. Song song đó, ở buổi giao lưu thì ekip luôn trao đổi về nội dung, hỏi ý kiến người xem qua đó cho thấy họ nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu những góp ý về bộ phim.

Bên cạnh ý kiến trái chiều, một bộ phận cư dân mạng bênh vực Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vì cho rằng cặp đôi cũng như ekip đều quan tâm đến cảm nhận của khán giả xem phim

Câu chuyện giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã thu hút sự chú ý của công chúng từ nhiều năm trước. Cả hai bắt đầu được nhắc đến nhiều sau khi đóng chung trong MV Đừng hỏi em, rồi tiếp tục hợp tác trong bộ phim Chị trợ lý của anh. Kể từ đó, mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cả hai đều khiến khán giả chú ý vì sự ăn ý và thoải mái trong cách tương tác. Kể từ khi dự án chung của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến được công bố, hội "đẩy thuyền" cho cặp đôi gần như hoạt động hết công suất.

Khi nhắc đến sự đồng hành của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến cho biết vô cùng an tâm khi có đàn chị lúc nào cũng hỗ trợ bên cạnh. Cụ thể, Mai Tài Phến nói: "Trong quá trình quay, Phến nhờ chị Tâm đến set quay để hỗ trợ và xem màn hình. Có những cảnh tôi không thể chạy ra chạy vào vì khoảnh cách rất xa, sẽ mất rất nhiều thời gian. Và khi chị Tâm nhận lời làm NSX thì chị Tâm nói bằng giá nào cũng phải đến set quay để hỗ trợ và đồng hành với Phến để Phến có cảm giác an tâm. Tôi rất vui và cảm thấy không phải lo lắng nhiều nữa vì đã có chị Tâm ở bên cạnh. Trong lúc quay có những sự cố vì có cảnh không nằm trong tưởng tượng của Phến, nhưng khi quay qua thấy chị Tâm và xem chị Tâm xử lý sự cố trong vòng một nốt nhạc thì tôi thấy rất nhẹ nhõm".

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đu trend hút hơn 6 triệu lượt xem

Kể từ khi bộ phim ra mắt, mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến càng nhận được nhiều quan tâm

Ảnh: FBNV