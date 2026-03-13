Mỹ Tâm: "Sau nhiều kịch bản khác nhau từ Mai Tài Phến, tôi mới gật đầu đồng ý"

Ngày 12/3, đoàn làm phim Tài gồm các diễn viên: Kiều Trinh, Sỹ Toàn, Trần Kim Hải và Ray Nguyễn đã có buổi gặp gỡ báo chí và khán giả tại Hà Nội.

Tại sự kiện, nhà sản xuất Mỹ Tâm chia sẻ về quyết định tham gia dự án khi nhận được kịch bản từ đạo diễn Mai Tài Phến.

Mỹ Tâm hào hứng chia sẻ.

"Từ đầu, tôi chỉ tập trung vào kịch bản thôi. Sau nhiều kịch bản khác nhau từ Mai Tài Phến, tôi mới gật đầu đồng ý làm sản xuất. Tôi xem xét tính khả thi và những yếu tố phù hợp với đại chúng, sau đó lập tức bắt tay vào sản xuất.

Tài là một 'cái duyên' với tôi. Khi nhận được dự án, tôi rất hưng phấn. Khi đã làm xong hết, bỗng dưng một khoảnh khắc chợt chạy qua trong đầu: 'Mình có mạo hiểm quá không trời?'. Nhưng sau đó, tôi thấy mình có một ê-kíp rất chất lượng và chuyên nghiệp. Vì vậy việc ra mắt phim trong thời điểm này hoàn toàn hợp lý", nữ ca sĩ nói.

Mai Tài Phến xúc động khi nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới truyền thông Hà Nội.

Trong khi đó, đạo diễn Mai Tài Phến chia sẻ về hành trình phát triển dự án và quá trình hoàn thiện các yếu tố hành động trong phim:

"3 năm trước tôi từng thực hiện một web-drama hành động và thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Tôi nghĩ mình có thể làm được nên tiếp tục trau dồi. Từ nhỏ tôi đã thích thể loại hành động, học cách đánh sao cho phù hợp với nhân vật và với chính bản thân mình. Anh em cascadeur đã hỗ trợ rất nhiều để hoàn thành dự án này.

Sau Tài, tôi cũng nhận ra những giới hạn và thiếu sót của bản thân. Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện để có thể thực hiện thêm những dự án trong tương lai".

Những chia sẻ này cho thấy Tài là bước đi quan trọng trong hành trình sáng tạo của đạo diễn trẻ. Trong bộ phim, Mai Tài Phến đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò, từ xây dựng kịch bản, chỉ đạo diễn xuất cho đến trực tiếp tham gia diễn xuất trong vai nhân vật chính.

Dàn diễn viên trong phim Tài.

Trong phần giao lưu với khán giả tại Hà Nội, đạo diễn cũng nói thêm về việc lựa chọn bối cảnh miền Tây cho bộ phim:

"Tài là một dự án khá an toàn với tôi. Tôi lấy bối cảnh ở miền Tây – nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi hiểu văn hóa và con người nơi đây. Nếu có cơ hội thực hiện dự án tiếp theo, tôi chắc chắn muốn mời thêm nhiều diễn viên phía Bắc tham gia".

Theo ê-kíp, Tài thuộc thể loại tâm lý – hành động, lấy bối cảnh miền Tây sông nước. Phim xoay quanh nhân vật Tài – một người từng vướng vào con đường giang hồ, sau khi ra tù tìm cách làm lại cuộc đời nhưng quá khứ và những món nợ cũ tiếp tục kéo anh trở lại vòng xoáy nguy hiểm. Câu chuyện đồng thời khai thác mối quan hệ gia đình, đặc biệt là những người phụ nữ có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời nhân vật chính.

Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên như NSƯT Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Long Đẹp Trai, Vinh Râu… và được phát hành tại các rạp từ đầu tháng 3/2026. Hiện tại, Tài đã vượt mốc 70 tỷ.