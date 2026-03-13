Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho người Việt Nam chuẩn bị đi nước ngoài

13-03-2026 - 13:09 PM | Lifestyle

Tin vui này sẽ tác động đến hành trình ghé thăm một số quốc gia, vùng lãnh thổ của bạn trong thời gian tới.

Theo bảng xếp hạng Chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley (Henley Passport Index) được cập nhật vào tháng 3, hộ chiếu Việt Nam ghi nhận tăng 2 bậc so với hồi tháng 1, từ vị trí 86 lên vị trí 84 trên thế giới , đồng hạng với Angola, Burundi và Cộng hòa Trung Phi.

Tin vui cho người Việt Nam chuẩn bị đi nước ngoài- Ảnh 1.

Với tin vui này, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh 48 điểm đến mà không cần xin visa (thị thực) hoặc chỉ cần xin e-visa (thị thực điện tử), visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử).

Việt Nam từng ghi nhận mức hộ chiếu cao nhất ở vị trí 78 trong 2 năm liền (2006-2007).

Theo Henley Passport Index, cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới thuộc về Singapore. Công dân nước này hiện được phép nhập cảnh mà không cần xin visa tại 192 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hộ chiếu của Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE đồng hạng 2 với khả năng miễn thị thực tại 187 điểm. Hạng 3 thuộc Thụy Điển và người dân quốc gia này không cần thị thực tại 186 điểm.

Henley Passport Index là bảng xếp hạng nổi tiếng toàn cầu đánh giá sức mạnh của các hộ chiếu. Tiêu chí xếp hạng dựa trên dữ liệu do Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế (IATA) cung cấp. Bảng xếp hạng này bao gồm 199 loại hộ chiếu và 227 điểm đến, cung cấp nguồn dữ liệu toàn diện và đáng tin cậy về khả năng di chuyển toàn cầu.

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Có gì trong quán cà phê mới tinh trên đất Mỹ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Khách xếp hàng tấp nập, có không gian trưng bày đặc biệt

Có gì trong quán cà phê mới tinh trên đất Mỹ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Khách xếp hàng tấp nập, có không gian trưng bày đặc biệt Nổi bật

Tóc Tiên và Touliver đã bán căn biệt thự tại TP.HCM

Tóc Tiên và Touliver đã bán căn biệt thự tại TP.HCM Nổi bật

Căn bếp bình dân mà đẹp mê của vợ đảm Sài Gòn: Toàn đồ 10k - 30k ngoài chợ, dùng bền năm này qua năm khác, nấu món gì cũng ngon

Căn bếp bình dân mà đẹp mê của vợ đảm Sài Gòn: Toàn đồ 10k - 30k ngoài chợ, dùng bền năm này qua năm khác, nấu món gì cũng ngon

13:01 , 13/03/2026
Giá nhà quá đắt, người phụ nữ Mỹ mua nhà thờ để ở chỉ với hơn 1 tỷ đồng

Giá nhà quá đắt, người phụ nữ Mỹ mua nhà thờ để ở chỉ với hơn 1 tỷ đồng

11:45 , 13/03/2026
Đình chỉ homestay ở Lô Lô Chải bị tố 'chặt chém' dịch vụ ăn uống

Đình chỉ homestay ở Lô Lô Chải bị tố 'chặt chém' dịch vụ ăn uống

11:34 , 13/03/2026
Vợ Văn Quyết viral khắp cõi mạng bởi khoảnh khắc xinh đẹp, khí chất tiểu thư khi xuất hiện trên Fanpage Thông tin Chính phủ

Vợ Văn Quyết viral khắp cõi mạng bởi khoảnh khắc xinh đẹp, khí chất tiểu thư khi xuất hiện trên Fanpage Thông tin Chính phủ

11:15 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên