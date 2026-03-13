Tin vui cho người Việt Nam chuẩn bị đi nước ngoài

Theo bảng xếp hạng Chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley (Henley Passport Index) được cập nhật vào tháng 3, hộ chiếu Việt Nam ghi nhận tăng 2 bậc so với hồi tháng 1, từ vị trí 86 lên vị trí 84 trên thế giới , đồng hạng với Angola, Burundi và Cộng hòa Trung Phi.

Với tin vui này, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh 48 điểm đến mà không cần xin visa (thị thực) hoặc chỉ cần xin e-visa (thị thực điện tử), visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử).

Việt Nam từng ghi nhận mức hộ chiếu cao nhất ở vị trí 78 trong 2 năm liền (2006-2007).

Theo Henley Passport Index, cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới thuộc về Singapore. Công dân nước này hiện được phép nhập cảnh mà không cần xin visa tại 192 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hộ chiếu của Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE đồng hạng 2 với khả năng miễn thị thực tại 187 điểm. Hạng 3 thuộc Thụy Điển và người dân quốc gia này không cần thị thực tại 186 điểm.

Henley Passport Index là bảng xếp hạng nổi tiếng toàn cầu đánh giá sức mạnh của các hộ chiếu. Tiêu chí xếp hạng dựa trên dữ liệu do Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế (IATA) cung cấp. Bảng xếp hạng này bao gồm 199 loại hộ chiếu và 227 điểm đến, cung cấp nguồn dữ liệu toàn diện và đáng tin cậy về khả năng di chuyển toàn cầu.