Lần duy nhất Trịnh Thăng Bình bật khóc nức nở vì 1 mỹ nhân, liên quan đến con số 1,5 tỷ đồng

Mối quan hệ giữa hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình đang khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Mới đây, cả hai bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau khi rời khỏi công ty, thậm chí còn thoải mái nắm tay dạo bước trên đường phố TP.HCM. Thực tế, nghi vấn hẹn hò của cặp đôi đã rộ lên từ hồi tháng 1. Thời điểm đó, một số khán giả cho biết họ nhìn thấy Thanh Thủy rời một sự kiện bằng chiếc ô tô được cho là thuộc sở hữu của Trịnh Thăng Bình, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ thân thiết hơn mức đồng nghiệp giữa hai nghệ sĩ.

Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau khi rời khỏi công ty, thậm chí còn thoải mái nắm tay dạo bước trên đường phố TP.HCM

Không chỉ Thanh Thuỷ, khoảng thời gian hẹn hò giữa Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương cũng bị đào lại, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Đáng chú ý, đoạn clip Trịnh Thăng Bình bật khóc nức nở vì Liz Kim Cương hiện viral trở lại, dấy lên sự tò của không ít netizen.

Tháng 10/2024, tại buổi họp báo ra mắt album B369 , nam ca sĩ làm rõ những tin đồn không đúng liên quan tới mối quan hệ với bạn gái cũ. Trịnh Thăng Bình tránh nhắc trực tiếp đến tên Liz Kim Cương, nhưng lên tiếng phủ nhận những tin đồn cho rằng anh chia tay rồi đòi quà, yêu cầu tình cũ hoàn trả 1,5 tỷ đồng. Nam ca sĩ bật khóc, khẳng định thông tin này hoàn toàn sai sự thật, cho thấy những tổn thương và áp lực mà anh phải đối mặt trong suốt vướng ồn ào.

Trịnh Thăng Bình bật khóc, làm rõ những tin đồn chia tay rồi đòi quà, yêu cầu tình cũ hoàn trả 1,5 tỷ đồng

Theo Trịnh Thăng Bình, trong suốt quá trình hợp tác làm việc, anh không hề cho người cũ vay tiền nên cũng không có chuyện đứng ra đòi nợ. Số tiền 1,5 tỷ đồng được nhắc đến thực chất là khoản thanh lý hợp đồng giữa nghệ sĩ và công ty quản lý.

"Sau khi công ty tái ký hợp đồng với nghệ sĩ đã có những sự đầu tư lớn cho sự nghiệp và các kế hoạch âm nhạc. Tuy nhiên, khi nghệ sĩ cảm thấy không còn phù hợp với công ty, không muốn đồng hành nữa thì hai bên phải đàm phán với nhau để kết thúc hợp đồng một cách hợp lý" , Trịnh Thăng Bình nói.

Nam ca sĩ khẳng định quá trình không có chuyện thiếu công bằng hay bên nào bắt chẹt bên nào. Nếu chuyện thanh lý hợp đồng có vấn đề không rõ ràng, nghệ sĩ sẽ không hài lòng và đã không để mọi chuyện êm xuôi.

Số tiền 1,5 tỷ đồng được nhắc đến thực chất là khoản thanh lý hợp đồng giữa nghệ sĩ và công ty quản lý

Trịnh Thăng Bình cho biết những tin đồn cho rằng anh đòi tiền người yêu cũ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cá nhân cũng như công việc của cả hai phía. Nam ca sĩ bày tỏ mong muốn khán giả nhìn nhận sự việc một cách khách quan hơn, tránh những suy đoán chưa được kiểm chứng. Anh cũng nhấn mạnh bản thân chỉ là một cổ đông lớn trong công ty quản lý, chứ không phải người trực tiếp đứng ra xử lý hay quyết định việc thanh lý hợp đồng với nghệ sĩ. Vì vậy, những thông tin cho rằng anh tự mình yêu cầu đối phương hoàn trả tiền là không chính xác.

"Tôi khẳng định trong quãng thời gian làm bạn hay làm đồng nghiệp, tôi không cho bạn mượn tiền hay gì cả. Chúng tôi có sự hỗ trợ nhau trong cuộc sống, nếu có liên quan tới tiền bạc thì chỉ là tặng thôi. Vì vậy, khi nghe việc nghệ sĩ phải thanh toán số tiền tỷ, nhiều người hiểu nhầm rằng tôi đang 'chia tay đòi quà' và cảm thấy không hay. Nhưng chuyện này hoàn toàn không có. Tôi không có tư cách đòi nợ ai" , nam ca sĩ Người Ấy phủ nhận việc đòi tiền tỷ từ tình cũ.

Trước đó, Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương từng hoạt động chung trong một công ty quản lý. Đáng chú ý, nam ca sĩ cũng là cổ đông góp vốn lớn của công ty này. Trong thời gian hợp tác, cả hai vướng tin đồn hẹn hò, đồng thời nhiều lần kết hợp trong các sản phẩm âm nhạc hot như Giữa Chúng Ta Có Khác Biệt To Lớn, Cho Anh Xin Thêm Một Phút, Khác Biệt Này Còn To Lớn Hơn…

Trong khoảng thời gian vướng tin đồn hẹn hò, Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương nhiều lần kết hợp trong các sản phẩm âm nhạc hot (Ảnh: YouTube)

Đến năm 2021, Liz Kim Cương xác nhận đã chia tay Trịnh Thăng Bình với lý do khác biệt quan điểm sống, song cho biết cả hai vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp. Năm 2023, nữ ca sĩ chủ động rời công ty quản lý để hoạt động độc lập. Sau đó, trên MXH xuất hiện thông tin cho rằng cô bị tình cũ yêu cầu hoàn trả 1,5 tỷ đồng, khiến câu chuyện giữa hai nghệ sĩ một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán.