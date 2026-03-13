1 thành phố của Việt Nam chính thức vượt Bắc Kinh, Osaka, Berlin ở một bảng xếp hạng ít ai ngờ

Mới đây, Tạp chí du lịch Time Out đã công bố bảng xếp hạng 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026 , dựa trên khảo sát hơn 24.000 người tại 150 thành phố trên toàn thế giới và phiếu bầu của hơn 100 chuyên gia. Kết quả cho thấy hai đại diện của Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM đều góp mặt trong danh sách này.

Theo bảng xếp hạng, Hà Nội đứng thứ 25, trong khi TP.HCM xếp thứ 38 trong top 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026. Với thứ hạng này, Hà Nội xếp trên một số thành phố nổi tiếng như Berlin - Đức (xếp thứ 28), Bắc Kinh - Trung Quốc (xếp thứ 30), Chiang Mai - Thái Lan (xếp thứ 32), Amsterdam - Hà Lan (xếp thứ 34), Osaka - Nhật Bản (xếp hạng 39)...

Theo đánh giá của Time Out, Hà Nội vẫn giữ được bản sắc truyền thống dù đang trải qua những biến đổi mạnh mẽ. Một nhà hát opera mới với mái vòm khảm xà cừ đang được xây dựng bên Hồ Tây và dự kiến mở cửa vào năm 2027. Bên cạnh đó, dự án sân vận động Trống Đồng với sức chứa 135.000 chỗ ngồi được kỳ vọng trở thành sân bóng lớn nhất thế giới đã khởi công vào tháng 12 vừa qua.

Tuy nhiên, theo Time Out, sức hút của thành phố không chỉ nằm ở các dự án lớn mà còn ở đời sống đô thị sôi động. Trong khi du khách vẫn thưởng thức bia hơi ở vỉa hè, một thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam đang góp phần tạo nên làn sóng quán bar mới nổi, với nhiều địa điểm được đánh giá cao trong khu vực.

Cũng góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay, TP.HCM được Time Out đánh giá cao về ẩm thực và đời sống về đêm. Theo khảo sát, 75% người dân địa phương đánh giá tích cực về ẩm thực, trong khi 70% cho điểm cho hoạt động nightlife của thành phố.

Năm 2026, một làn sóng sáng tạo mới đang định hình diện mạo của TP.HCM. Cuối năm 2025, UNESCO đã công nhận đô thị này là thành phố Sáng tạo về điện ảnh. Đây là nơi đầu tiên ở Đông Nam Á nhận được danh hiệu này.

Time Out cho biết ở lĩnh vực ẩm thực của TP.HCM, các đầu bếp trẻ đang tạo nên câu chuyện của riêng mình với nhiều nhà hàng có mặt trong danh sách Michelin.

Trong bảng xếp hạng Thành phố tốt nhất năm 2026 , vị trí số một thuộc về Melbourne (Australia) . Các vị trí tiếp theo lần lượt là Thượng Hải (Trung Quốc), Edinburgh (Scotland), London (Anh), New York (Mỹ)...

Ngoài hai thành phố của Việt Nam, khu vực châu Á cũng ghi nhận nhiều đại diện trong danh sách như Bangkok (Thái Lan), Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Bắc Kinh (Trung Quốc)...

Theo Time Out, bảng xếp hạng năm nay được xây dựng dựa trên khảo sát người dân trên khắp thế giới về nhiều khía cạnh của đời sống đô thị, bao gồm ẩm thực, văn hóa, giải trí về đêm, mức độ hạnh phúc, khả năng chi trả, cộng đồng và “bầu không khí” đặc trưng của thành phố.