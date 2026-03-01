Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyến bay trực thăng vòng quanh TP.HCM có giá lên tới 18 triệu/người: Trải nghiệm có 1-0-2 ngắm trọn rừng ngập mặn đến cung đường biển

12-03-2026 - 00:08 AM | Lifestyle

Hành trình bay này đã chính thức được khai thác trở lại, sau khi phải tạm hoãn kể từ năm 2022.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bắt đầu từ ngày 11/3, du khách đến TPHCM có thêm 1 trải nghiệm du lịch, đó là ngắm thành phố từ trên cao bằng máy bay trực thăng.

Ảnh: VNH South

Điểm khởi hành và kết thúc của tour được đặt tại sân bay Vũng Tàu (đường 30/4, phường Tam Thắng, VŨNG TÀU). Từ đây, trực thăng đưa du khách bay qua vùng biển Vũng Tàu, Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và khu vực trung tâm VŨNG TÀU. Từ góc nhìn trên cao, bạn sẽ cảm nhận rõ sự phát triển của đô thị cũng như cảnh quan khu vực ven biển và rừng ngập mặn.

Hiện các tour trực thăng được thiết kế thành 4 hành trình khác nhau, với thời gian bay từ 15 phút đến khoảng 60 phút, cho phép du khách lựa chọn theo nhu cầu trải nghiệm. Mức giá sẽ thay đổi dựa theo gói trải nghiệm (12 ghế) hoặc VIP (8 ghế).

Các tour cụ thể như sau:

Vũng Tàu Skyview (15 phút)

Đây là hành trình ngắn nhất, đưa du khách ngắm toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu từ trên cao. Mức giá 2,9 - 4,7 triệu đồng/người.

Green Horizon (30 phút)

Tour kết nối Vũng Tàu với khu vực Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, nơi được xem là “lá phổi xanh” của VŨNG TÀU. Mức giá 5,9-9,3 triệu đồng/người.

Green Coastline (40 phút)

Hành trình bay dọc cung đường ven biển Long Hải – Hồ Tràm. Mức giá 8,1-12,6 triệu đồng/người.

Skyline Discovery (60 phút)

Đây là tour dài nhất, xuất phát từ biển Vũng Tàu, bay qua khu vực Cần Giờ và tiến vào trung tâm VŨNG TÀU, cho phép du khách chiêm ngưỡng các tòa nhà cao tầng và toàn cảnh đô thị từ trên không. Mức giá 12,5-18,8 triệu đồng/người. Với mức giá cao nhất lên đến 18,8 triệu đồng/người, bạn sẽ được lựa chọn ngồi ở các ghế 1D, 3D, 1A, 3A.

Trải nghiệm từ trực thăng mang lại góc nhìn toàn cảnh. Ảnh: Tạp chí Du lịch VŨNG TÀU

Các chuyến bay sẽ được thực hiện bằng các loại trực thăng như EC-155B1 hoặc các dòng trực thăng tương đương, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hàng không.

Theo kế hoạch khai thác, các chuyến bay trực thăng ngắm cảnh được tổ chức định kỳ vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Khung giờ bay hiện được bố trí vào 9h sáng và 15h chiều, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và số lượng khách đăng ký.

