Đỉnh cao phối đồ mùa hè ở tuổi ngoài 40: 5 công thức trang phục vừa trẻ vừa sang nên áp dụng ngay

Không cần đến những xu hướng quá cầu kỳ hay các món đồ "khó nhằn", nhiều sao nữ trên 40 tuổi vẫn luôn xuất hiện với phong cách thanh lịch, trẻ trung và cực kỳ cuốn hút trong mùa hè. Bí quyết của họ thường nằm ở những công thức phối đồ đơn giản, dễ áp dụng nhưng luôn tạo được vẻ ngoài tinh tế.

Dưới đây là 5 cách mặc đồ mùa hè được nhiều mỹ nhân trên 40 tuổi yêu thích:

Áo blouse và quần jeans

Áo blouse là một trong những món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa hè của nhiều mỹ nhân trên 40 tuổi. Với thiết kế mềm mại, nhẹ nhàng, áo blouse mang lại cảm giác nữ tính nhưng vẫn đủ thanh lịch để diện trong nhiều hoàn cảnh.

Khi kết hợp cùng quần jeans, tổng thể trang phục trở nên cân bằng giữa vẻ dịu dàng và sự năng động. Những chiếc blouse có tay phồng nhẹ, cổ vuông, cổ chữ V hoặc chi tiết nhún bèo sẽ giúp bộ đồ trông nổi bật hơn mà không quá cầu kỳ.

Áo hai dây và quần ống suông

Áo hai dây từng được xem là món đồ dành riêng cho phong cách trẻ trung, nhưng thực tế nhiều mỹ nhân trên 40 tuổi vẫn diện chúng một cách rất sang trọng. Bí quyết nằm ở cách lựa chọn kiểu dáng và phối hợp trang phục.

Những chiếc áo hai dây bản nhỏ, chất liệu lụa hoặc cotton cao cấp thường được ưu tiên vì mang lại cảm giác thanh lịch hơn. Khi kết hợp cùng quần ống suông cạp cao, bộ trang phục không chỉ giúp cơ thể trông cân đối mà còn tạo nên vẻ ngoài rất hiện đại.

Quần ống suông có khả năng che khuyết điểm phần hông và đùi khá tốt, đồng thời giúp dáng người trông dài hơn. Các sao nữ trên 40 tuổi thường chọn tông màu trung tính như trắng, kem, be hoặc đen để tạo tổng thể trang phục hài hòa và dễ ứng dụng.

Áo thun màu trung tính và quần jeans

Đây có lẽ là công thức đơn giản nhất nhưng lại được nhiều mỹ nhân trên 40 tuổi yêu thích nhất. Áo thun màu trung tính như trắng, be, xám nhạt hoặc nâu nhạt luôn mang lại cảm giác tinh tế và dễ phối đồ.

Khi kết hợp cùng quần jeans, bộ trang phục tạo nên phong cách trẻ trung nhưng không hề "cưa sừng làm nghé". Các sao nữ trên 40 tuổi thường chọn áo thun có form vừa vặn thay vì quá bó hoặc quá rộng, giúp tổng thể trông gọn gàng và thanh lịch hơn.

Một mẹo nhỏ thường thấy là sơ vin để tạo hiệu ứng chân dài hơn. Ngoài ra, họ cũng ưu tiên quần jeans có thiết kế đơn giản, ít chi tiết rách hoặc wash quá mạnh để giữ được vẻ tinh tế.

Áo mùa hè và chân váy dài

Những chiếc áo mùa hè mỏng nhẹ kết hợp với chân váy dài là công thức mang đậm vẻ nữ tính và thanh lịch. Đây cũng là kiểu phối đồ thường xuyên xuất hiện trong phong cách đời thường của nhiều mỹ nhân trên 40 tuổi.

Áo mùa hè có thể là áo cotton thoáng mát, áo vải linen hoặc áo kiểu nhẹ nhàng. Khi kết hợp cùng chân váy dài, đặc biệt là chân váy chữ A hoặc váy xếp ly, bộ trang phục tạo nên vẻ ngoài rất mềm mại và duyên dáng.

Chân váy dài cũng là món đồ giúp che khuyết điểm hiệu quả và mang lại cảm giác thoải mái trong thời tiết nóng. Các sao nữ trên 40 tuổi thường chọn màu váy trung tính hoặc pastel để tạo vẻ nhẹ nhàng.

Áo sơ mi trắng và quần jeans xanh

Áo sơ mi trắng là món đồ kinh điển mà hầu như mỹ nhân trên 40 tuổi nào cũng sở hữu. Sự tối giản của chiếc áo này lại chính là điểm mạnh giúp nó dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau.

Khi phối cùng quần jeans xanh, tổng thể trang phục trở nên trẻ trung nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch đặc trưng. Nhiều sao nữ trên 40 tuổi thường chọn sơ mi trắng form rộng nhẹ, chất liệu thoáng mát như cotton hoặc linen để phù hợp với mùa hè.

