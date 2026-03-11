Mỹ nhân đầu tiên sống sót qua 4 lần cấm sóng: Đôi mắt là ngoại lệ quốc gia, nghỉ hát 12 năm vẫn bị đòi album mỗi ngày

Giữa làng giải trí Hoa ngữ vốn khắc nghiệt và đào thải nhanh đến chóng mặt, không nhiều ngôi sao có thể duy trì sức hút suốt hơn 2 thập kỷ. Thế nhưng Dương Mịch lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Từ một gương mặt kém nổi, cô từng bước vươn lên trở thành “tiểu hoa đán” quyền lực của Cbiz, sở hữu danh tiếng, nhan sắc lẫn giá trị thương mại đáng nể. Dù sự nghiệp nhiều lần đối mặt với tranh cãi, thậm chí những giai đoạn bị cấm sóng, cái tên Dương Mịch vẫn luôn giữ được sức nóng đặc biệt trong lòng công chúng.

“Tiểu hoa” đại diện cho Cbiz: Nhan sắc thuộc hàng hiếm có, nghỉ hát 12 năm vẫn bị fan đòi ra album bằng được

Nhắc đến Dương Mịch, khán giả thường nghĩ ngay đến một trong những "tiểu hoa đán" quyền lực nhất Cbiz suốt gần 2 thập kỷ. Gia nhập làng giải trí từ nhỏ, nhưng phải đến giai đoạn cuối thập niên 2000, tên tuổi của cô mới thực sự bùng nổ nhờ loạt phim truyền hình đình đám.

Bước ngoặt lớn đầu tiên đến khi Dương Mịch tham gia Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 . Vai Đường Tuyết Kiến giúp cô gây chú ý mạnh với khán giả nhờ ngoại hình nổi bật cùng đôi mắt to tròn được truyền thông Trung Quốc ví như “ngoại lệ của quốc gia”, một cách nói để chỉ vẻ đẹp hiếm có. Từ đây, Dương Mịch dần trở thành gương mặt được săn đón trong dòng phim cổ trang.

Nhắc đến Dương Mịch, khán giả thường nghĩ ngay đến một trong những "tiểu hoa đán" quyền lực nhất Cbiz suốt gần 2 thập kỷ (Ảnh: QQ)

Tuy nhiên, phải đến năm 2011, danh tiếng của cô mới thật sự bùng nổ khi đóng chính trong Cung Tỏa Tâm Ngọc do Vu Chính sản xuất. Bộ phim tạo nên cơn sốt khắp châu Á, đưa Dương Mịch trở thành “nữ thần cổ trang” thế hệ mới và nhanh chóng bước vào hàng ngũ sao hạng A của màn ảnh Hoa ngữ.Sau đó, cô tiếp tục củng cố vị thế bằng loạt dự án ăn khách như Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Phù Dao Hoàng Hậu. Độ phủ sóng dày đặc giúp Dương Mịch trở thành một trong những nữ diễn viên có giá trị thương mại cao nhất Cbiz, đồng thời xây dựng được lượng fan khổng lồ.

Những năm gần đây, Dương Mịch vẫn duy trì tần suất đóng phim đều đặn với các dự án như Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên đóng cùng Cung Tuấn và phim chính kịch Sinh Vạn Vật , đánh dấu nỗ lực chuyển mình sang dòng phim chính kịch - lịch sử sau nhiều năm gắn với cổ trang thần tượng.

Ít ai nhớ rằng, bên cạnh diễn xuất, Dương Mịch từng có giai đoạn lấn sân ca hát khá nghiêm túc. Năm 2011, cô phát hành album đầu tay Close to Me . Ca khúc trong album nhanh chóng gây chú ý nhờ sức nóng từ tên tuổi của nữ diễn viên lúc bấy giờ.

Dương Mịch từng lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và đạt một số thành công nhất định (Ảnh: Sina)

Trong số đó, bản hit Cung Dưỡng Ái Tình , nhạc phim Cung Tỏa Tâm Ngọc , từng đạt thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng nhạc số tại Trung Quốc. Nhờ sức hút của bộ phim cùng độ nổi tiếng của nữ diễn viên, ca khúc nhanh chóng lan truyền rộng rãi và đạt thành tích tốt trên các bảng xếp hạng nhạc số tại Trung Quốc.

Sau thành công này, năm 2012 cô tiếp tục phát hành album đầu tay Close to Me với hơn 10 ca khúc mang màu sắc pop nhẹ nhàng như Tình Yêu Mau Đến, Mọi Thứ Vẫn Ổn Thôi, Ding Dong ... Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, giọng hát của Dương Mịch vẫn được đánh giá là ngọt, mềm mại và khá dễ nghe, đặc biệt phù hợp với những bản ballad nhạc phim thần tượng - lãng mạn.

Dương Mịch hát live Cung Dưỡng Ái Tình (Nguồn: @xingchen1801)



Tuy nhiên, sau album đầu tay, nữ diễn viên gần như rút lui khỏi thị trường âm nhạc để tập trung cho diễn xuất và kinh doanh. Trong hơn một thập kỷ qua, cô chỉ thỉnh thoảng hát nhạc phim hoặc biểu diễn tại các sự kiện. Dẫu vậy, bản hit Cung Dưỡng Ái Tình vẫn thường xuyên được khán giả nhắc lại như một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Dương Mịch với vai trò ca sĩ.

Tính đến nay, cô đã gần như “nghỉ hát” hơn 10 năm, chỉ thỉnh thoảng thể hiện nhạc phim hoặc biểu diễn trong các sự kiện đặc biệt. Điều thú vị là dù không còn hoạt động âm nhạc thường xuyên, cộng đồng fan của Dương Mịch vẫn liên tục “réo tên” thần tượng ra album mới, giục đi hát mỗi ngày.

Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi do Dương Mịch và Trương Đại Vỹ thể hiện, từng gây sốt tại Đêm Giao thừa đài Hồ Nam năm 2022 (Nguồn: @yummyyangmi)

Ở giai đoạn đỉnh cao nhan sắc, nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp khiến người đối diện khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gương mặt hài hòa với các đường nét thanh tú, nhưng chi tiết gây ấn tượng mạnh nhất vẫn là đôi mắt đặc trưng của cô.

Đôi mắt của Dương Mịch từ lâu đã trở thành thương hiệu nhan sắc trong Cbiz. Nhiều khán giả ví chúng như “mắt hồ ly” với dáng mắt dài, phần đuôi hơi xếch, tạo nên ánh nhìn vừa sắc sảo vừa quyến rũ. Ánh mắt trong trẻo, sâu hút ấy không chỉ giúp tôn lên tổng thể gương mặt mà còn mang lại cho nữ diễn viên khả năng truyền tải cảm xúc tinh tế trên màn ảnh. Theo trang Sohu, đôi mắt của Dương Mịch thậm chí còn được xem là “tuyệt phẩm nhân gian”, được vinh danh đôi mắt đẹp nhất trong giới giải trí Hoa ngữ.

Đôi mắt của Dương Mịch thậm chí còn được xem là “tuyệt phẩm nhân gian” (Ảnh: Sina)

Người duy nhất sống sót qua 4 đợt cấm sóng, cuộc đời không cho phép hết thời

Dù là ngôi sao hàng đầu, sự nghiệp của Dương Mịch không hề bằng phẳng. Trong suốt sự nghiệp, cô nhiều lần vướng tranh cãi lớn, thậm chí đối diện không ít đợt cấm sóng trong ngành giải trí.

Đầu tiên, khi tham gia Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 , Dương Mịch lọt vào “mắt xanh” của Thái Nghệ Nông, bà chủ công ty Đường Nhân. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã từ chối lời mời gia nhập công ty. Theo nhiều nguồn tin trong ngành, quyết định này khiến mối quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng. Dương Mịch bị chặn đứng các hoạt động tuyên truyền của phim, đồng thời mất cơ hội ở nhiều dự án khác.

Dương Mịch được cho là bị cấm tham gia các hoạt động tuyên truyền của phim, đồng thời mất cơ hội ở nhiều dự án khác (Ảnh: Sina)

Năm 2012, vụ tranh chấp giữa Chân Tử Đan và Triệu Văn Trác trong dự án Thân Phận Đặc Biệt gây chấn động giới giải trí. Trong khi nhiều nghệ sĩ đứng về phía Chân Tử Đan, Dương Mịch lại công khai ủng hộ Triệu Văn Trác. Quyết định này được cho là khiến cô mất lòng một bộ phận lớn nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc). Sau sự việc, nữ diễn viên gần như không còn nhận được tài nguyên phim ảnh từ thị trường Hong Kong, buộc phải tập trung phát triển hoàn toàn tại Đại Lục.

Cô bị chặn đứng mọi tài nguyên ở Hong Kong (Trung Quốc) (Ảnh: Google)

Một trong những scandal nghiêm trọng nhất của Dương Mịch xảy ra vào năm 2015 khi cô quảng bá phim Tôi Là Nhân Chứng. Khi đó, nữ diễn viên hứa quyên góp máy đánh chữ và gậy chỉ đường cho trẻ em khiếm thị, tổng trị giá khoảng 50.000 tệ (khoảng 180 triệu đồng). Tuy nhiên, suốt nhiều năm sau, khoản quyên góp này vẫn chưa được thực hiện.

Đến năm 2018, người trung gian tên Lý Manh công khai tố cáo sự việc. Phía Dương Mịch ban đầu phủ nhận và đưa ra hóa đơn chứng minh đã chuyển tiền, nhưng sau đó hóa đơn này bị nghi ngờ là không hợp lệ. Trước áp lực dư luận, nữ diễn viên cuối cùng phải bù lại khoản tiền từ thiện, đồng thời đổ lỗi cho sai sót trong khâu kế toán. Sự việc khiến danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều trang báo chính thống Trung Quốc lên tiếng chỉ trích. Dương Mịch khi đó phải tạm thời ở ẩn gần nửa năm trước khi quay trở lại hoạt động.

Dương Mịch bị tố quỵt tiền từ thiện, và đây cũng là scandal lớn nhất trong sự nghiệp (Ảnh: Sohu)

Dương Mịch còn nhiều lần vướng tin đồn về tính cách thực dụng và hay cạnh tranh trong giới. Theo một số nguồn tin trong ngành giải trí Trung Quốc, nữ diễn viên từng bị cho là kẻ "kích war" giữa Châu Tấn và Triệu Vy khi cùng tham gia Họa Bì 2. Sau khi bị bại lộ hành vi xấu tính, Dương Mịch nhận kết cục bị Châu Tấn và Triệu Vy "phong tỏa", không cho cơ hội phát triển trong mảng điện ảnh. Phải đến vài năm gần đây, nữ diễn viên 8X mới có thể kết nối trở lại với 2 đàn chị và được tha thứ lỗi lầm.

Dương Mịch bị Châu Tấn và Triệu Vy "phong tỏa", không cho cơ hội phát triển trong mảng điện ảnh trong nhiều năm (Ảnh: Google)

Sau hàng loạt thăng trầm, tranh cãi và những lần tưởng chừng bị “đóng băng” sự nghiệp, Dương Mịch vẫn cho thấy sức hút đáng nể trong làng giải trí Hoa ngữ. Hơn hai thập kỷ hoạt động, cô không chỉ duy trì độ nhận diện cao mà còn giữ vững vị thế của một trong những “tiểu hoa đán” quyền lực nhất Cbiz, minh chứng rằng sức hút và tầm ảnh hưởng của nữ diễn viên vẫn chưa hề suy giảm theo thời gian.