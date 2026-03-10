Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vbiz có 1 mỹ nhân cứ cầm mic là Trấn Thành phải chặn lời, xinh đẹp hơn hoa nhưng nói chuyện không ai hiểu nổi

10-03-2026 - 10:28 AM | Lifestyle

Mỹ nhân này chỉ nên đứng im và xinh đẹp, phần tung hứng để các cây hài khác đảm nhận.

Ekip Thỏ Ơi!! đã chính thức tái xuất tại các cụm rạp trên toàn quốc với lịch trình cinetour mới. Sau gần 20 ngày ra rạp, dự án điện ảnh thứ năm của Trấn Thành đã thu về khoảng 436 tỷ đồng, thậm chí vượt qua thành tích doanh thu trước đó của phim Bố Già. Việc quay trở lại chuỗi cinetour được kỳ vọng sẽ tiếp tục khuấy động hiệu ứng truyền miệng cũng như sức nóng truyền thông, được kỳ vọng sẽ giúp Thỏ Ơi!! sớm cán mốc doanh thu 500 tỷ đồng trong thời gian tới.

Mới đây, 1 đoạn clip thu về gần 1 triệu view về LyLy đang khiến netizen bàn tán rôm rả. Cụ thể, LyLy cố gắng quăng miếng hài bằng cách kể lại phân đoạn 3 mặt 1 lời giữa Hải Linh (LyLy), Thế Phong (Vĩnh Đam) và Nhật Hạ (Pháo). Theo đoạn clip, LyLy diễn tả cách khóc của mỗi người: Thế Phong thì nước mắt chảy bên trái, Hải Linh bên phải còn Nhật Hạ chảy cả 2 bên. Thấy câu chuyện đang không đi đến đâu, Trấn Thành xen vào giải vậy: "Bà ơi bà, đây là bà đi bắt ghen người ta thôi. Đóng phim rồi cũng không nhớ nữa".

Sau đó, LyLy vẫn tiếp tục với câu chuyện chảy nước mắt khiến Trấn Thành phải đùa rằng: "Sao mấy đứa đẹp mà khùng dữ trời. Hay giải thích quá". Nữ ca sĩ đánh lái sang Khuyến Dương: "Trong góc thì Chị Phiến đang chảy nước mũi vì Chị Phiến cũng lăm lẻ Thế Phong lắm đó". Khuyến Dương nảy số nhanh đáp lại: "Em ơi, chị lăm le anh Kim nha". Màn tung hứng của Khuyến Dương khiến Trấn Thành cười thích thú, đồng thời nói đùa Thế Phong không ai thích đâu.

Không ít khán giả cho rằng LyLy đang cố gắng bắt nhịp với dàn cast vốn nổi tiếng hoạt ngôn và tung hứng nhanh như Văn Mai Hương, Pháo hay Khuyến Dương. Dù vậy, cách nói chuyện có phần tưng tửng, đôi khi hơi dài dòng của cô lại khiến Trấn Thành phải liên tục chen vào “chốt hạ” hoặc nói đỡ để câu chuyện bớt… nhạt.

Dù vậy, nhiều khán giả cũng tỏ ra khá thông cảm với tình huống này. Trước khi tham gia dự án điện ảnh, LyLy vốn được biết đến là một nhạc sĩ - ca sĩ thiên về sáng tác, thường xuyên làm việc phía sau hậu trường và ít xuất hiện trong các chương trình giải trí hay những buổi phỏng vấn đông người. Việc cô chưa thật sự quen với nhịp tung hứng nhanh của các buổi cinetour vì thế được xem là điều dễ hiểu. Không ít ý kiến cho rằng đây cũng là cơ hội để LyLy dần làm quen với môi trường giải trí sôi động hơn, từ đó trau dồi thêm khả năng giao tiếp và xử lý tình huống khi đứng trước đám đông.

Một số bình luận của netizen:

- Bà Ly bả hạt nhạt quá, nhưng cũng buồn cười.

- Ông Xìn toàn phải nhảy vào giải vây cho bà Ly.

- LyLy cứ nên là chính mình thôi, đừng cố quá thành quá cố.

- Cô gái cứ hễ cầm mic là Trấn Thành phải chặn lời.

- Cứ hát thôi Ly ơi, đừng diễn hài.

Quỳnh Ngọc

Theo Quỳnh Ngọc

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam được người nước ngoài bầu số 1 suốt 5 năm: Danh hiệu đặc biệt gì vừa lộ diện?

Việt Nam được người nước ngoài bầu số 1 suốt 5 năm: Danh hiệu đặc biệt gì vừa lộ diện? Nổi bật

Món ăn 25.000 đồng của Việt Nam lên đài Hàn Quốc, sao nam ngồi ghế nhựa say mê ăn giữa phố

Món ăn 25.000 đồng của Việt Nam lên đài Hàn Quốc, sao nam ngồi ghế nhựa say mê ăn giữa phố Nổi bật

Mẹo "xương máu" khi mua táo trong siêu thị, dân sành thuộc như bảng cửu chương

Mẹo "xương máu" khi mua táo trong siêu thị, dân sành thuộc như bảng cửu chương

09:40 , 10/03/2026
Xuân Hinh nói Minh Beta: "Lấy tiền sòng phẳng ra thì sạt nghiệp"

Xuân Hinh nói Minh Beta: "Lấy tiền sòng phẳng ra thì sạt nghiệp"

09:20 , 10/03/2026
Hòa Minzy mai mối "trợ lý lương 50-100 triệu/tháng" cho một chú bộ đội hot trên TikTok: Phản ứng đàng trai ra sao?

Hòa Minzy mai mối "trợ lý lương 50-100 triệu/tháng" cho một chú bộ đội hot trên TikTok: Phản ứng đàng trai ra sao?

09:18 , 10/03/2026
Mẹ đơn thân 33 tuổi trả hết khoản vay hơn 1 tỷ đồng chỉ trong 1 năm: Bí quyết từ 3 nguồn thu nhập nhiều phụ nữ có thể học theo

Mẹ đơn thân 33 tuổi trả hết khoản vay hơn 1 tỷ đồng chỉ trong 1 năm: Bí quyết từ 3 nguồn thu nhập nhiều phụ nữ có thể học theo

08:53 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên