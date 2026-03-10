Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam được người nước ngoài bầu số 1 suốt 5 năm: Danh hiệu đặc biệt gì vừa lộ diện?

10-03-2026 - 07:25 AM | Lifestyle

Trong cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam, 89% bày tỏ sự hài lòng về chi phí sinh hoạt, 87% cho biết thu nhập của họ cho phép họ có một cuộc sống rất thoải mái.

Theo hãng tin Journal du Net (JDN) của Pháp, Việt Nam một lần nữa được bình chọn là quốc gia có chi phí sinh hoạt phải chăng nhất thế giới dành cho người nước ngoài năm 2026, giữ vững vị trí dẫn đầu năm thứ năm liên tiếp.

Trích dẫn khảo sát thường niên mới nhất của InterNations – một nền tảng toàn cầu đánh giá điều kiện sống của người nước ngoài, JDN cho biết giá xăng khoảng 0,70 euro (khoảng 21.500 VND) một lít và các bữa ăn có giá dưới 1 euro (khoảng 30.000 VND) ở Việt Nam tiếp tục thu hút người Pháp và những người châu Âu khác đang tìm kiếm những điểm đến kết hợp chi phí thấp với trải nghiệm văn hóa phong phú.

Khảo sát cho thấy mức độ hài lòng cao trong cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam, với 89% bày tỏ sự hài lòng về chi phí sinh hoạt địa phương và 87% cho biết thu nhập của họ cho phép họ có một cuộc sống rất thoải mái.

InterNations nhấn mạnh giá cả cạnh tranh đặc biệt của Việt Nam trên các lĩnh vực thực phẩm, nhà ở, vận tải và các hoạt động giải trí.

Trong bối cảnh nhiều gia đình châu Âu đang tìm kiếm những điểm đến tiết kiệm chi phí nhưng vẫn mang đến những trải nghiệm văn hóa phong phú, Việt Nam đang nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn.

Ẩm thực đường phố nổi bật như một trong những điểm thu hút lớn nhất của Việt Nam.

Tại Hà Nội và các thành phố lớn khác, những món ăn đặc trưng như phở, bánh mì và bún chả thường có giá từ 1-3 euro (30-90.000 VND), một mức giá lý tưởng khó tìm thấy ở nhiều điểm du lịch khác.

Các lựa chọn về chỗ ở vẫn rất dễ tiếp cận.

Giường trong phòng tập thể ở các nhà nghỉ bình dân có giá khởi điểm khoảng 5 euro một đêm (150.000 VND), trong khi các khách sạn tầm trung và nhà nghỉ truyền thống thường có giá từ 8 đến 20 euro (240-600.000 VND).

Mức giá này đáp ứng hiệu quả nhu cầu của nhiều đối tượng khách du lịch khác nhau, từ khách du lịch bụi đến các gia đình.

Hệ thống giao thông nội địa cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn, với vé tháng sử dụng phương tiện công cộng trung bình khoảng bảy euro, giá taxi dưới 0,50 euro/km (15.000 VND) và giá xăng khoảng 0,70 euro/lít (21.000 VND), thấp hơn nhiều so với phần lớn các nước châu Âu.

Ngoài những chi phí thường nhật, Việt Nam còn mang lại giá trị to lớn về mặt trải nghiệm.

Một chuyến du ngoạn hai ngày trên vịnh Hạ Long thường có giá khoảng 100 euro (3 triệu), bao gồm cabin trên tàu, các bữa ăn, chèo thuyền kayak và phí vào hang động.

Tại Sa Pa, một chuyến đi bộ có hướng dẫn viên kéo dài hai ngày qua những thửa ruộng bậc thang có giá khoảng 60 euro (1,8 triệu VND), bao gồm phí hướng dẫn viên, các bữa ăn và một đêm nghỉ tại nhà dân địa phương.

