Hàng triệu người Việt bàn luận về 4 người đàn ông này trong ngày 8/3

Chủ tịch ngân hàng “cứ xuất hiện là gây sốt”

Một trong những nhân vật gây chú ý nhất trên mạng xã hội dịp 8/3 là Trần Hùng Huy - Chủ tịch Ngân hàng Á Châu (ACB). Video ghi lại phần biểu diễn của ông với các ca khúc Never Enough, Ánh Mắt Biết Cười và APT nhanh chóng được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Ngoại hình trẻ trung cùng phong cách biểu diễn tự tin khiến nhiều người nhận xét ông có hình ảnh giống ca sĩ SOOBIN . Một số bình luận thậm chí gọi vui đây là “phiên bản chủ tịch ngân hàng của SOOBIN ”.

Chủ tịch Trần Hùng Huy gây sốt với nhiều màn trình diễn mãn nhãn

Thực tế, đây không phải lần đầu ông Trần Hùng Huy gây chú ý với khả năng trình diễn nghệ thuật. Trước đó, ông từng biểu diễn piano và hát trong một số sự kiện của ACB, thu hút nhiều thảo luận trên mạng xã hội.

Ông Trần Hùng Huy được biết đến là một trong những lãnh đạo ngân hàng nổi bật tại Việt Nam. Ông trở thành Chủ tịch ACB vào năm 2012 khi mới 34 tuổi và từng được xem là một trong những chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó. Việc một lãnh đạo doanh nghiệp xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, cởi mở và tích cực tương tác trên mạng xã hội cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Bạn trai Đại uý và Hoà Minzy hút triệu tương tác

Trong khi đó, ca sĩ Hòa Minzy cũng trở thành chủ đề được quan tâm khi công khai mối quan hệ với Đại úy Thăng Văn Cương. Bạn trai Hòa Minzy sinh năm 1995, từng xuất hiện trong chương trình Sao Nhập Ngũ 2022 cùng nữ ca sĩ. Cả hai bén duyên và có quá trình hẹn hò kín tiếng khoảng 4 năm.

Bài đăng công khai chuyện tình cảm của Hoà Minzy và bạn trai quân nhân hút triệu tương tác

Đại uý Thăng Văn Cương cũng đăng tải những dòng chia sẻ tình cảm dành cho Hoà Minzy. Trong bài viết, anh gọi nữ ca sĩ là “vợ” và bày tỏ tình cảm chân thành.

Sau khi chuyện tình cảm được công khai, nhiều khán giả còn chú ý tới việc Thăng Văn Cương cũng có mối quan hệ khá gần gũi với bé Bo - con trai riêng của Hòa Minzy. Điều này khiến câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm và lời chúc phúc từ cộng đồng mạng.

Khoảnh khắc Tăng Duy Tân tặng hoa Bích Phương, công khai “về chung nhà”

Ca sĩ Tăng Duy Tân và Bích Phương bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trong một chương trình âm nhạc tối 8/3. Sau khi hoàn thành phần trình diễn, Tăng Duy Tân mang hoa lên sân khấu tặng Bích Phương trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Trong lúc trò chuyện, nam ca sĩ nhiều lần xưng “anh - em” với đàn chị, tạo nên bầu không khí khá sôi động.

Một số câu nói của anh như việc dành lời chúc riêng cho Bích Phương trong ngày 8/3 hay lời đùa “xin phép đưa Phương về để nói lời chúc” khiến khán giả phía dưới reo hò. Bích Phương cũng đáp lại bằng câu nói hài hước “Về nhà anh chúc em sau”.

Động thái công khai tình cảm của Tăng Duy Tân và Bích Phương gây chú ý

Nhiều ý kiến cho rằng màn tặng hoa cùng những lời nói của Tăng Duy Tân mang màu sắc giống một lời cầu hôn trên sân khấu dù cả hai chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào về mối quan hệ tình cảm.

Trước đó, tin đồn hẹn hò giữa hai nghệ sĩ từng xuất hiện nhưng họ đều giữ thái độ kín tiếng về đời tư. Vì vậy, những cử chỉ thân mật trong sự kiện lần này càng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hoàng Dũng bất ngờ tiết lộ đã kết hôn từ 6 năm trước

Tối 8/3, ca sĩ Hoàng Dũng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ rằng mình đã kết hôn từ 6 năm trước. Vợ của anh là Khánh Linh - người đồng thời đảm nhiệm vai trò quản lý công việc của nam ca sĩ trong nhiều năm qua.

“Hôm nay, tôi muốn khoe cho mọi người thấy người phụ nữ bên cạnh mình tuyệt vời thế nào”, Hoàng Dũng viết. Anh cho biết vợ là người đồng hành quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc, luôn ủng hộ và sát cánh cùng anh trong các quyết định công việc.

Thông tin Hoàng Dũng kết hôn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, hai người đăng ký kết hôn khi anh 25 tuổi nhưng lựa chọn giữ kín thông tin trong thời gian dài để tập trung cho sự nghiệp. Lễ cưới của cặp đôi mới được tổ chức kín đáo tại Hà Nội trong thời gian gần đây.

Thông tin này khiến không ít khán giả bất ngờ, bởi trước đó Hoàng Dũng khá kín tiếng về đời sống cá nhân. Anh là một trong những giọng ca nổi bật bước ra từ chương trình The Voice và được biết đến qua nhiều ca khúc như Nàng Thơ, Yếu Đuối hay Chờ Anh Nhé.

(Tổng hợp)