Quá khứ ít ai biết về Hoà Minzy và bạn trai quân nhân

Quá khứ ít ai biết về Hoà Minzy và bạn trai quân nhân

Sau khi chuyện tình cảm của Hòa Minzy được tiết lộ, nhiều khán giả bất ngờ khi nhìn lại những hình ảnh trong quá khứ của cô và Đại úy Thăng Văn Cương.

Mới đây, thông tin Hòa Minzy chính thức công khai mối quan hệ với bạn trai là Đại úy Thăng Văn Cương khiến nhiều khán giả bất ngờ. Đáng chú ý, cả hai được cho là quen biết từ năm 2022 khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Sao nhập ngũ.

Hoà Minzy và bạn trai Thăng Văn Cương trong thời gian ghi hình Sao Nhập Ngũ (Ảnh: Fanpage Sao Nhập Ngũ)

Thời điểm đó, chương trình ghi hình tại Sư đoàn 325 thuộc Quân đoàn 2 (Bắc Ninh) - nơi Đại úy Thăng Văn Cương đang công tác. Trong chương trình, anh xuất hiện với vai trò hỗ trợ và đồng hành cùng các nghệ sĩ trong quá trình trải nghiệm môi trường quân đội. Trong suốt thời gian ghi hình, Hòa Minzy và Văn Cương hầu như không có nhiều tương tác trực tiếp, chỉ xuất hiện chung trong một vài khung hình cùng các nghệ sĩ khác nên mối liên hệ giữa cả hai không được khán giả chú ý.

Sau khi chuyện tình cảm của Hòa Minzy được công bố, fanpage chương trình Sao nhập ngũ bất ngờ đăng tải lại nhiều khoảnh khắc chung của cặp đôi trong thời gian ghi hình.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 200.000 lượt tương tác chỉ sau 16 giờ đăng tải, cho thấy sự quan tâm và thích thú của người hâm mộ trước câu chuyện tình cảm của cặp đôi.

Khoảnh khắc bạn trai quân nhân quan tâm, chăm sóc Hòa Minzy gây sốt (Video: Fanpage Sao nhập ngũ).

Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng, chuyện tình của Hòa Minzy và quân nhân Văn Cương đang nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả, bạn bè và gia đình hai bên.

