1 món làm từ thịt heo của Việt Nam lên đài Hàn Quốc, sao Hàn "đứng hình" trong lần đầu tiên ăn thử

08-03-2026 - 10:24 AM | Lifestyle

Một món ăn quen thuộc của Việt Nam bất ngờ xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc, khiến các nghệ sĩ xứ sở kim chi không giấu nổi sự bất ngờ khi lần đầu nếm thử.

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã nhiều lần xuất hiện trên các chương trình truyền hình nước ngoài. Từ phở, bánh mì cho đến các món ăn đường phố, không ít món Việt đã khiến khán giả quốc tế tò mò và thích thú. Đặc biệt trên các chương trình du lịch của Hàn Quốc, nơi các nghệ sĩ trực tiếp trải nghiệm văn hóa và ẩm thực địa phương, những món ăn tưởng chừng quen thuộc ở Việt Nam lại trở thành trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

Một ví dụ thú vị xuất hiện trong chương trình du lịch nổi tiếng Battle Trip của đài KBS. Trong một tập ghi hình tại Việt Nam, hai nghệ sĩ Hàn Quốc đã có dịp thử một món ăn từ thịt heo khá đặc biệt - nầm heo (vú heo).

1 món làm từ thịt heo của Việt Nam lên đài Hàn Quốc, sao Hàn "đứng hình" trong lần đầu tiên ăn thử- Ảnh 1.

(Nguồn: KBS World Vietnamese)

1 món làm từ thịt heo của Việt Nam lên đài Hàn Quốc, sao Hàn "đứng hình" trong lần đầu tiên ăn thử- Ảnh 2.

(Nguồn: KBS World Vietnamese)

Ngay khi nghe giới thiệu về món ăn, một trong hai nghệ sĩ đã tỏ ra vô cùng tò mò. Cô thẳng thắn chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên trong đời mình nghe đến và thử ăn phần thịt này của con heo. Chính điều đó càng khiến trải nghiệm trở nên thú vị hơn.

Món nầm heo được chế biến theo cách quen thuộc tại nhiều quán nướng ở Việt Nam: nướng trực tiếp trên than củi. Khi đặt lên bếp, từng miếng nầm bắt đầu xèo xèo trên vỉ, tỏa ra mùi thơm đặc trưng của thịt nướng hòa với hương khói than. Hình ảnh những miếng thịt dần chuyển màu vàng nâu hấp dẫn khiến các nghệ sĩ không khỏi háo hức.

1 món làm từ thịt heo của Việt Nam lên đài Hàn Quốc, sao Hàn "đứng hình" trong lần đầu tiên ăn thử- Ảnh 3.

(Nguồn: KBS World Vietnamese)

Sau khi nầm heo chín, họ bắt đầu nếm thử và phản ứng ngay lập tức. Một nghệ sĩ nhận xét rằng hương vị của món ăn này rất đặc biệt và khó so sánh với một loại thịt cụ thể nào. Theo cảm nhận của cô, nó giống như sự kết hợp giữa bì heo, mề gà và thịt ba chỉ, tạo nên cảm giác như đang ăn nhiều loại thịt cùng một lúc.

Chính sự pha trộn thú vị đó khiến cả hai không giấu được sự bất ngờ. Một trong hai nghệ sĩ thậm chí còn hào hứng chia sẻ:"Kết cấu của loại thịt này là kiểu mà chị cực kỳ thích."

Theo lời cô, nầm heo có độ mềm vừa phải nhưng vẫn giòn nhẹ, không quá dai như nhiều loại thịt nướng khác. Khi nhai, lớp ngoài hơi giòn, bên trong lại mềm và béo, tạo nên cảm giác rất lạ miệng.

1 món làm từ thịt heo của Việt Nam lên đài Hàn Quốc, sao Hàn "đứng hình" trong lần đầu tiên ăn thử- Ảnh 4.

(Nguồn: KBS World Vietnamese)

Ở Việt Nam, nầm heo là một nguyên liệu khá quen thuộc trong nhiều quán nướng, đặc biệt là các quán nhậu hoặc quán ăn đường phố. Phần thịt này thường được cắt lát mỏng, ướp với các loại gia vị như sả, tỏi, ớt, sa tế hoặc mật ong rồi nướng trên than. Khi ăn, nầm heo thường được chấm cùng muối ớt xanh hoặc nước chấm chua ngọt, ăn kèm rau sống để cân bằng vị béo.

Điều khiến món ăn này trở nên hấp dẫn chính là kết cấu đặc biệt - vừa mềm, vừa giòn, lại có độ béo nhẹ. Đây cũng chính là lý do nhiều thực khách khi thử lần đầu thường khá bất ngờ, giống như phản ứng của các nghệ sĩ Hàn Quốc trong chương trình.

Việc một món ăn như nầm heo xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc cũng cho thấy sự đa dạng của ẩm thực Việt Nam. Không chỉ những món nổi tiếng toàn cầu như phở hay bánh mì, mà ngay cả những món ăn dân dã, quen thuộc trong đời sống thường ngày cũng có thể khiến bạn bè quốc tế tò mò và thích thú.

Với nhiều khán giả Hàn Quốc theo dõi chương trình, trải nghiệm của các nghệ sĩ cũng giống như một lời gợi ý thú vị: nếu có dịp đến Việt Nam, ngoài những món ăn quen thuộc, biết đâu họ sẽ muốn thử thêm những món nướng đặc biệt như nầm heo - món ăn mà ngay cả sao Hàn cũng phải bất ngờ khi lần đầu nếm thử.

Theo Châu Anh

Đời sống pháp luật

