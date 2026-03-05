Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tịch thu hàng loạt các tờ tiền VNĐ, tiền xâu, cùng 6 điện thoại di động, 8 xe mô tô tại nhà của người đàn ông SN 1971

05-03-2026 - 16:28 PM | Sống

Công an xã Ninh Hòa lập tức có khuyến cáo với người dân khi phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật.

Mới đây, công an xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa vừa bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trên địa bàn xã.

Theo đó, vào 16 giờ 00 phút ngày 1/3, Công an xã Ninh Hải bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Hồ Thành Dũ (SN 1971, thôn Phương Cựu 1, xã Ninh Hải).

Tang vật thu giữ được gồm: 8.798.000 đồng dưới chiếu bạc; 4.770.000 đồng tại khu vực bếp; 2.270.000 đồng tiền xâu; 47.543.000 đồng trên người các đối tượng; cùng 01 bộ dụng cụ xóc đĩa, 01 bộ bài tú lơ khơ, 06 điện thoại di động và 08 xe mô tô.

Kết quả điều tra xác định, từ sau Tết Nguyên đán năm 2026, Hồ Thành Hiệp (SN 2000) bàn bạc với Hồ Thành Dũ và Trần Ngọc Anh Khoa (SN 2004) sử dụng nhà ở làm địa điểm tổ chức xóc đĩa nhằm thu tiền xâu.

Hiệp trực tiếp chuẩn bị công cụ, điều hành và thu tiền xâu. Khoa và Dũ cảnh giới. Tiền xâu thu theo tỷ lệ 10.000 đồng/200.000 đồng tiền thắng và chia theo thỏa thuận.

Công an xã mời các đối tượng đến trụ sở làm việc. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Công an xã đã tiến hành lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, tạm giữ vật chứng và mời các đối tượng trên làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; tích cực tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa

