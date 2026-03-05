Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 16 tuổi lấy bằng Tiến sĩ: Nay thất nghiệp, sống "ăn bám bố mẹ"

Thần đồng “nhí” nổi tiếng một thời

Trương Dương Dương (tên gốc Zhang Yangyang) là thần đồng nổi tiếng, từng thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông Trung Quốc vào năm 2005.

Năm 10 tuổi, anh xuất sắc đạt 505 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học và được nhận vào Đại học Công nghệ và Kỹ thuật Thiên Tân. Khi đó nhà trường đã sắp xếp ký túc xá riêng để cha mẹ có thể đến ở chăm sóc sinh hoạt để tập trung học tập.

Trong thời gian học đại học, Trương Dương Dương có thành tích học tập suất sắc, thường nằm trong nhóm sinh viên top đầu ngành, đặc biệt ở các môn toán và tiếng Anh. Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác tạo ra không ít khác biệt. Khi nhiều bạn đồng trang lứa vẫn đang học tiểu học và trung học, Trương Dương Dương đã phải thích nghi với môi trường đại học và tiếp xúc với những sinh viên ở độ tuổi khoảng 20.

Năm 13 tuổi, Trương Dương Dương tốt nghiệp đại học và tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ, trở thành học viên cao học trẻ tuổi nhất Trung Quốc thời điểm đó. Đến năm 16 tuổi, anh bắt đầu chương trình tiến sĩ tại Đại học Hàng không và Vũ trụ Bắc Kinh. Tuy nhiên, quá trình này không hoàn toàn thuận lợi.

Theo quy định, nghiên cứu sinh cần công bố ít nhất hai bài báo SCI để đủ điều kiện tốt nghiệp. Việc công bố chậm khiến anh mất khoảng 8 năm mới hoàn thành chương trình tiến sĩ.

Thất nghiệp và bài học cảnh tỉnh cha mẹ

Khi theo học chương trình cao học ở tuổi 13, Trương Dương Dương bắt đầu có những thay đổi rõ rệt về tâm lý. Trước đó, cha của anh thường ở cùng ký túc xá để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt. Tuy nhiên, sự kèm cặp quá sát khiến anh dần cảm thấy không thoải mái và đề nghị cha chuyển ra ngoài.

Sau nhiều lần trao đổi, cha của anh đã rời khỏi ký túc xá để Trương Dương Dương sống và học tập độc lập như ý muốn. Tuy nhiên, trong giai đoạn này anh dành khá nhiều thời gian cho việc chơi trò chơi điện tử.

Trong một lần đến thăm, cha của Trương Dương Dương phát hiện con trai đang chơi game và hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, ông đã đổ nước nóng lên máy tính khiến thiết bị bị hỏng, đồng thời Trương Dương Dương bị bỏng nhẹ ở tay. Một lần khác, sau khi hai cha con tranh cãi, cha của anh nổi giận rời trường và đi bộ từ Đại học Công nghệ Bắc Kinh về nhà với quãng đường khoảng 50 km.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Trương Dương Dương đưa ra điều kiện với gia đình rằng nếu cha mẹ không mua nhà tại Bắc Kinh, anh sẽ không tiếp tục học tiến sĩ. Thông tin này khi được công bố đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Do điều kiện kinh tế hạn chế, cha của Trương Dương Dương không thể mua nhà tại Bắc Kinh. Cuối cùng, ông đã thuê một căn hộ và nói với con trai rằng đó là ngôi nhà đã mua. Sau đó, anh tiếp tục đăng ký chương trình tiến sĩ tại Đại học Hàng không và Vũ trụ Bắc Kinh.

Trong thời gian học tiến sĩ, Trương Dương Dương gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường xung quanh. Phần lớn các nghiên cứu sinh cùng lớp lớn hơn anh khoảng 10 tuổi, tạo ra khoảng cách đáng kể trong giao tiếp và sinh hoạt.

Sự chênh lệch tuổi tác cũng ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân. Khi bắt đầu quan tâm đến chuyện tình cảm, nhiều nữ nghiên cứu sinh cùng lớp thường coi anh giống em trai. Anh từng quen một cô gái gần tuổi, nhưng do sự khác biệt về tính cách và môi trường học tập khiến cả hai khó tìm được sự đồng điệu nên mối quan hệ cũng sớm kết thúc.

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, Trương Dương Dương từng làm giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Sư phạm Ninh Hạ. Tuy nhiên, sau khoảng hai năm làm việc, anh quyết định nghỉ việc. Từ đó đến nay, anh không theo đuổi công việc ổn định nào.

Trong một cuộc phỏng vấn, Trương Dương Dương cho biết tài khoản ngân hàng của anh hiện chỉ còn vài nghìn NDT, đủ chi tiêu trong thời gian ngắn. Dù vậy, anh nói rằng mình không có kế hoạch tìm việc làm vì cho rằng làm thuê khó đạt được tự do tài chính như mong muốn. Hiện anh vẫn nhận sự hỗ trợ tài chính từ cha mẹ và nhắc lại việc gia đình từng hứa mua cho mình 1 căn nhà tại Bắc Kinh, được cho là có giá trị hơn 10 triệu NDT (hơn 38 tỷ đồng).

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trên mạng xã hội. Một số người cho rằng Trương Dương Dương thiếu động lực phấn đấu, chỉ biết sống dựa dẫm gia đình. Tuy nhiên, cũng có không ít quan điểm nhìn nhận câu chuyện ở góc độ khác cho rằng đây có thể là hệ quả của việc nuôi dạy quá thiên về thành tích học thuật, trong khi những kỹ năng sống và trải nghiệm xã hội lại chưa được chú trọng đúng mức.

Nhìn lại quá trình trưởng thành của Trương Dương Dương, câu chuyện cũng đặt ra nhiều suy ngẫm về cách nuôi dạy con cái. Trí tuệ của trẻ có thể phát triển rất sớm, nhưng sự trưởng thành về cảm xúc, kỹ năng giao tiếp và khả năng thích nghi với cuộc sống thường cần thời gian tích lũy qua từng giai đoạn. Vì vậy, cha mẹ cần quan tâm đến cảm xúc của con và định hướng việc giáo dục theo hướng cân bằng giữa học tập, trải nghiệm cuộc sống cùng rèn luyện các kỹ năng cần thiết. Bên cạnh thành tích học tập, việc giúp trẻ phát triển khả năng giao tiếp, tự lập và thích nghi với xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành.

