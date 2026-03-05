Tôi giảm 2kg nhờ món "bánh trứng cà chua 10 calo": Nghe vô lý nhưng ai thử cũng ghiền

Trong những ngày bước vào giai đoạn siết cân, điều khiến nhiều người nản nhất không phải là tập luyện mà là cảm giác thèm ăn. Thèm một món gì đó nóng hổi, thơm lừng, nhưng lại sợ dầu mỡ, sợ tăng cân. Và rồi một công thức đơn giản với trứng và cà chua xuất hiện, vừa ít calo, ít chất béo, lại dễ làm đến mức ai cũng có thể thành công ngay lần đầu tiên. Chiếc "bánh trứng cà chua" này đang được nhiều chị em truyền tay nhau như một món cứu tinh mùa giảm mỡ: Đẹp mắt, ngon miệng, mỗi cái chỉ khoảng 10 calo nhưng đủ làm cả nhà xuýt xoa.

Món ăn đơn giản nhưng "cứu nguy" những ngày giảm mỡ

Thật ra, khi nghe nói một chiếc bánh chỉ có 10 calo, nhiều người sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu nhìn vào nguyên liệu, bạn sẽ hiểu vì sao nó nhẹ nhàng đến vậy. Chỉ là trứng gà và cà chua – hai nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp Việt. Không bột, không chiên ngập dầu, không phô mai béo ngậy. Tất cả chỉ gói gọn trong một chiếc chảo nhỏ và vài thao tác đơn giản.

Cảm giác khi chiếc bánh vừa chín tới, phần trứng vàng óng nằm gọn trong khoanh cà chua đỏ tươi, rắc thêm chút mè đen hoặc hành lá xanh mướt lên trên, nhìn thôi đã thấy vui mắt. Cắn một miếng, vị chua nhẹ của cà chua quyện với độ béo vừa phải của trứng, thêm chút ngọt tự nhiên, tất cả hòa vào nhau khiến người đang ăn kiêng cũng phải thốt lên vì bất ngờ.

Điều đặc biệt của món này nằm ở sự thanh nhẹ. Nó không tạo cảm giác ngấy, không khiến bạn áy náy sau khi ăn. Thậm chí, nhiều người chia sẻ rằng họ làm liền một lúc 5–7 cái để sẵn trong tủ lạnh, khi đói chỉ cần làm nóng lại vài phút là có món ăn vặt "an toàn" cho cân nặng.

Vì sao món này hợp xu hướng ăn lành mạnh?

Thời gian gần đây, xu hướng ăn uống kiểm soát calo, hạn chế tinh bột tinh chế đang được nhiều chị em theo đuổi. Thay vì nhịn ăn khổ sở, mọi người tìm đến những món vừa ngon miệng vừa ít năng lượng. Trứng cung cấp protein giúp no lâu, còn cà chua giàu vitamin và chất chống oxy hóa, lại cực kỳ ít calo.

Một quả cà chua trung bình chỉ khoảng 15–20 calo, trong khi trứng gà (đặc biệt nếu dùng lòng trắng nhiều hơn) lại giàu đạm nhưng không quá cao năng lượng nếu chế biến ít dầu. Bởi vậy, việc kết hợp hai nguyên liệu này theo cách gọn gàng, không chiên ngập dầu, trở thành lựa chọn hợp lý cho bữa sáng nhẹ hoặc bữa xế chiều.

Với những ai đang theo chế độ eat clean hoặc low-carb, đây cũng là một gợi ý đáng thử. Không cần nguyên liệu đắt đỏ, không cần kỹ thuật cầu kỳ, chỉ cần kiên nhẫn một chút khi đổ trứng vào từng khoanh cà chua và để lửa nhỏ để bánh chín đều.

Cách làm đơn giản đến bất ngờ

Nguyên liệu chỉ gồm: Trứng gà, cà chua, hành lá (tuỳ thích), một chút mè đen để rắc mặt (không bắt buộc).

Cà chua rửa sạch, cắt thành từng lát tròn dày vừa phải, bỏ phần lõi bên trong, giữ lại vòng tròn bên ngoài. Phần thịt cà chua cắt nhỏ, cho vào bát cùng 2 quả trứng, đánh đều.

Làm nóng chảo với một lớp dầu thật mỏng, để lửa nhỏ. Xếp các khoanh cà chua vào chảo trước, sau đó nhẹ nhàng đổ hỗn hợp trứng vào giữa từng khoanh. Khi trứng bắt đầu se mặt, bạn có thể đậy nắp lại khoảng 1–2 phút để trứng chín kỹ bên trong mà không bị khô.

Khi bánh đông lại, rắc thêm chút mè đen hoặc hành lá thái nhỏ lên trên rồi gắp ra đĩa. Nhìn thành phẩm gọn gàng, tròn trịa, nhiều người còn đùa vui rằng trông giống "pizza mini phiên bản giảm mỡ".

Điều đáng nói là một món ăn đơn giản như vậy lại có thể tạo ra cảm hứng. Khi bạn tự tay làm ra một món vừa đẹp vừa ngon mà không phá vỡ kế hoạch giảm cân, cảm giác thành công nhỏ đó sẽ tiếp thêm động lực. Thay vì chán nản vì thực đơn luộc - hấp lặp lại mỗi ngày, bạn có thêm một lựa chọn mới mẻ hơn.

Nhiều chị em chia sẻ rằng họ làm món này cho cả gia đình và bất ngờ khi trẻ nhỏ cũng thích thú. Vị chua ngọt dịu nhẹ khiến món ăn không hề "nhạt nhẽo" như nhiều người vẫn nghĩ về đồ ăn kiêng.

Có thể đây không phải là món ăn cầu kỳ, cũng chẳng phải bí quyết giảm cân thần tốc. Nhưng đôi khi, hành trình thay đổi vóc dáng lại bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thế: Một chiếc bánh trứng cà chua nóng hổi, thơm lừng trong căn bếp buổi sáng, khiến bạn tin rằng ăn lành mạnh không hề khổ sở.

Nếu đang trong giai đoạn giảm mỡ và cần một món gì đó vừa ngon vừa nhẹ nhàng, có lẽ bạn nên thử ngay hôm nay. Biết đâu, giống như nhiều người, bạn cũng sẽ phải thừa nhận: "Chỉ 10 calo mà ngon đến vậy thì thật sự quá đáng yêu".