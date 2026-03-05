Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt nhiều bình luận viên nổi tiếng và những kẻ cầm đầu của Xôi lạc TV

05-03-2026 - 10:54 AM | Sống

Bắt nhiều bình luận viên nổi tiếng và những kẻ cầm đầu của Xôi lạc TV

Ngoài đối tượng cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ nhiều bình luận viên nổi tiếng trên kênh của Xôi Lạc TV như "Người dơi", "Batman", "Người rơm"...

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 Bộ Công an) họp báo thông tin về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên hệ thống Xôi Lạc TV .

Đại diện A05 cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố gần như toàn bộ đường dây, trong đó đối tượng cầm đầu, quản trị viên, các đối tượng điều hành.

Công an làm việc với các đối tượn trong vụ án.

"Với nhóm bình luận viên (BLV), chúng tôi đã bắt giữ nhiều BLV nổi tiếng trên kênh của Xôi Lạc như: "Người dơi", "Batman", "Người rơm" cùng rất nhiều nick name ẩn danh. Các đối tượng đã phân công nhiệm vụ cụ thể, cho nhóm quản trị, điều hành, được sắp xếp một cách bài bản, chuyên nghiệp, hệ thống bình luận viên rất chuyên nghiệp" , đại diện A05 thông tin thêm.

Theo đại diện A05, đến nay kết quả điều tra bước đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia làm các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 30 bị can liên quan đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên hệ thống “Xôi Lạc TV”, đồng thời tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Tại họp báo, đại diện A05 cho biết, ngoài các tội danh trên, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố thêm tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Hôm 2/2, toàn bộ trang nói trên bị "đóng băng" mà không có thông báo. Trước đó, nền tảng phát sóng vi phạm bản quyền này vẫn hoạt động 24/7, chiếu và bình luận nhiều môn thể thao ở các giải đấu ở mọi khung giờ. Trang mạng xã hội của web lậu và các bình luận viên ẩn danh cũng không có bài đăng mới từ thời điểm nói trên.

Bằng cách này, hệ thống trang vi phạm bản quyền, quảng cáo cá độ phi pháp vẫn âm thầm hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến các nhà cung cấp truyền hình trả tiền trong nước. Các nền tảng vi phạm bản quyền như trên có nhiều năm hoạt động tại Việt Nam.

Cụ ông 93 tuổi di chúc tài sản 14 tỷ đồng và 5 BĐS cho hàng xóm, người thân trắng tay đồng loạt kiện ra tòa: "Người ngoài huyết thống không có quyền thừa kế"

Theo Minh Tuệ/VTC News

VTC NEWS

Từ Khóa:
Xôi lạc TV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lương hưu hơn 24 triệu/tháng vẫn cạn tiền ở tuổi 65: Sai lầm tài chính nhiều người mắc ngay sau khi nghỉ hưu

Lương hưu hơn 24 triệu/tháng vẫn cạn tiền ở tuổi 65: Sai lầm tài chính nhiều người mắc ngay sau khi nghỉ hưu Nổi bật

20 triệu người Việt đang mắc cùng 1 căn bệnh: Chuyên gia cảnh báo 2 thực tế mà nhiều người bỏ qua, dễ bị liệt vào nhóm rủi ro cao

20 triệu người Việt đang mắc cùng 1 căn bệnh: Chuyên gia cảnh báo 2 thực tế mà nhiều người bỏ qua, dễ bị liệt vào nhóm rủi ro cao Nổi bật

Bị vợ ruồng bỏ, bố đơn thân nghèo khổ tất tay cho "canh bạc" ngoạn mục, lột xác thành ông trùm tỷ đô

Bị vợ ruồng bỏ, bố đơn thân nghèo khổ tất tay cho "canh bạc" ngoạn mục, lột xác thành ông trùm tỷ đô

11:54 , 05/03/2026
4 món ăn sáng càng ăn càng phá thận, có món quen thuộc với nhiều gia đình

4 món ăn sáng càng ăn càng phá thận, có món quen thuộc với nhiều gia đình

11:13 , 05/03/2026
4 con giáp may mắn nhất tháng 3 năm nay, dễ gặp quý nhân cuộc đời, tài sản ròng tăng mạnh mẽ

4 con giáp may mắn nhất tháng 3 năm nay, dễ gặp quý nhân cuộc đời, tài sản ròng tăng mạnh mẽ

10:57 , 05/03/2026
5 loại rau họ cải giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng: Ra ngoài chợ Việt là thấy bán đầy

5 loại rau họ cải giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng: Ra ngoài chợ Việt là thấy bán đầy

10:48 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên