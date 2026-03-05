Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 loại rau họ cải giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng: Ra ngoài chợ Việt là thấy bán đầy

05-03-2026 - 10:48 AM | Sống

Thật tiếc khi bạn vẫn bỏ qua những loại rau này trong bữa ăn hàng ngày.

Ung thư đại tràng hiện là một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới. Tin vui là chế độ ăn uống có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa căn bệnh này. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung nhiều rau họ cải vào khẩu phần ăn hàng ngày có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

Những loại rau thuộc họ cải không chỉ giàu chất xơ, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa mà còn chứa nhiều hoạt chất thực vật có khả năng chống viêm và hỗ trợ bảo vệ tế bào trước nguy cơ ung thư.

Dưới đây là 5 loại rau họ cải được các chuyên gia khuyến khích nên ăn thường xuyên để hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư đại tràng.

1. Bông cải xanh (Broccoli)

Bông cải xanh là một trong những loại rau được nghiên cứu nhiều nhất về khả năng chống ung thư. Loại rau này chứa nhiều glucosinolate, hợp chất khi được cắt hoặc nhai sẽ chuyển hóa thành các chất có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Ngoài ra, bông cải xanh còn giàu vitamin C, chất xơ và nhiều chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

2. Súp lơ trắng (Cauliflower)

Súp lơ trắng cũng thuộc họ cải và mang lại nhiều lợi ích tương tự như bông cải xanh. Loại rau này cung cấp nhiều chất xơ, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn và góp phần nuôi dưỡng hệ vi khuẩn đường ruột có lợi.

Các hợp chất thực vật trong súp lơ trắng được cho là có thể giúp giảm viêm và bảo vệ niêm mạc ruột, từ đó góp phần giảm nguy cơ phát triển ung thư đại tràng.

3. Bắp cải (Cabbage)

Bắp cải là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Ngoài giá thành rẻ và dễ chế biến, bắp cải còn cung cấp lượng lớn chất xơ, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Đặc biệt, bắp cải tím còn chứa anthocyanin, sắc tố thực vật có khả năng chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư.

4. Cải xoăn (Kale)

Cải xoăn được xem là một trong những loại rau “siêu thực phẩm”. Loại rau lá xanh đậm này giàu carotenoid, vitamin K, vitamin C và nhiều hợp chất chống oxy hóa.

Những dưỡng chất này không chỉ hỗ trợ tăng cường miễn dịch mà còn giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do stress oxy hóa, yếu tố có liên quan đến sự phát triển của ung thư.

5. Củ cải vàng (Rutabaga)

Củ cải vàng có thể không phổ biến như các loại rau trên, nhưng lại là nguồn cung cấp chất xơ rất tốt. Chất xơ giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đồng thời góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh đường ruột, bao gồm ung thư đại tràng.

Ngoài ra, loại củ này còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Vì sao rau họ cải có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng?

Các nghiên cứu cho thấy, việc ăn nhiều rau họ cải có liên quan đến nguy cơ ung thư đại tràng thấp hơn. Một phân tích tổng hợp từ nhiều nghiên cứu với hơn 97.000 người tham gia cho thấy những người ăn nhiều loại rau này có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn khoảng 20% so với những người ăn ít.

Các nhà khoa học cho rằng lợi ích này đến từ nhiều yếu tố:

Hàm lượng chất xơ cao giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn

Các hợp chất thực vật như glucosinolate có thể chuyển hóa thành các chất chống ung thư

Nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và bảo vệ DNA của tế bào.

Nên ăn bao nhiêu là đủ?

Các chuyên gia cho rằng không cần ăn quá nhiều mới có tác dụng. Chỉ cần khoảng 20-40g rau họ cải mỗi ngày, tương đương khoảng một phần nhỏ bông cải hoặc vài muỗng bắp cải, cũng đã có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Tuy nhiên, rau họ cải chỉ là một phần trong chiến lược phòng ngừa ung thư. Để giảm nguy cơ bệnh tật, các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì chế độ ăn đa dạng, ăn nhiều rau quả, vận động thường xuyên, giữ cân nặng hợp lý và thực hiện các chương trình tầm soát ung thư định kỳ.

Lưu ý khi ăn rau họ cải

Dù rất tốt cho sức khỏe, một số người có thể gặp tình trạng đầy hơi hoặc khó tiêu khi ăn nhiều rau họ cải do chúng chứa các hợp chất khó tiêu hóa đối với một số hệ vi sinh đường ruột.

Ngoài ra, những người mắc bệnh tuyến giáp nên trao đổi với bác sĩ nếu tiêu thụ lượng lớn các loại rau này, vì chúng có thể chứa một số hợp chất ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp khi ăn quá nhiều.

Nguồn: Health

Theo Tuấn Khang

Báo văn hóa

