Hãng TMĐT nổi tiếng tiếp tục sa thải sau khi đuổi việc 57.000 lao động

Ngay cả một "tượng đài" về tự động hóa như Amazon Robotics cũng không nằm ngoài vòng xoáy tái cấu trúc. Động thái cắt giảm nhân sự mới nhất tại bộ phận này không chỉ là câu chuyện về chi phí, mà còn là tín hiệu cho thấy một sự chuyển dịch khốc liệt trong ưu tiên chiến lược của CEO Andy Jassy: Từ bỏ những thử nghiệm kém hiệu quả để dồn toàn lực vào hạ tầng AI.

"Khó khăn nhưng cần thiết"

Trong một thông điệp gửi tới nhân viên vừa qua được tờ Business Insider (BI) xác nhận, Scott Dresser, Phó Chủ tịch Amazon Robotics, đã mô tả những thay đổi này là "khó khăn nhưng cần thiết". Mặc dù ông nhấn mạnh rằng robot vẫn là một "ưu tiên chiến lược", nhưng thực tế là Amazon đang thực hiện các bước đi quyết liệt để tinh giản bộ máy và loại bỏ những nỗ lực chồng chéo.

Mặc dù con số cụ thể về những người bị ảnh hưởng vẫn chưa được tiết lộ, nhưng một người phát ngôn của Amazon xác nhận rằng công ty đã loại bỏ một "số lượng tương đối nhỏ các vị trí trong mảng robotics" trong tuần này. Đây được xem là một phần trong chiến dịch rà soát định kỳ nhằm đảm bảo các đội ngũ được thiết lập tốt nhất để đổi mới và phục vụ khách hàng.

Quyết định cắt giảm này diễn ra ngay sau khi Amazon rút lui khỏi dự án Blue Jay, một dự án robot kho bãi vừa mới ra mắt cách đây vài tháng. Thay vào đó, công ty đang chuyển hướng sang một hệ thống robotics mới hoàn toàn. Điều này cho thấy Amazon đã không còn đủ kiên nhẫn cho những thử nghiệm kéo dài mà không mang lại hiệu quả tức thì.

Sự thay đổi tại bộ phận Robotics cũng tương đồng với việc Amazon đóng cửa các chuỗi cửa hàng tạp hóa Fresh và Go gần đây sau nhiều năm thử nghiệm. Nó phản ánh một tư duy quản trị mới tại Seattle: Ưu tiên sự tinh gọn và hiệu quả thực tế thay vì sự bành trướng quy mô bằng mọi giá.

Trên thực tế kể từ cuối năm 2022, Amazon đã cắt giảm hơn 57.000 vị trí nhân sự cấp tập đoàn. Sau đợt sa thải diện rộng vào tháng 1 năm nay, Trưởng bộ phận nhân sự Beth Galetti từng nói rằng công ty không đặt mục tiêu thiết lập sa thải định kỳ, nhưng bà cũng không loại trừ khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm khác.

Trong khi đó, CEO Andy Jassy đang đẩy mạnh việc loại bỏ các lớp quản lý trung gian để tái cấu trúc văn hóa Amazon theo mô hình "startup lớn nhất thế giới". Ông thậm chí còn thiết lập một địa chỉ email để thu thập ý kiến từ nhân viên về cách vận hành hiệu quả hơn. Mục tiêu cuối cùng là làm phẳng tổ chức, giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà vốn thường xuất hiện tại các tập đoàn có quy mô 1,58 triệu nhân sự.

Dù liên tục cắt giảm nhân sự để tối ưu chi phí vận hành, Amazon lại không hề "tiết kiệm" trong việc đầu tư cho tương lai. Công ty dự kiến chi tiêu vốn có thể chạm mốc 200 tỷ USD vào năm 2026. Phần lớn nguồn lực khổng lồ này sẽ được đổ vào các trung tâm dữ liệu AI, chiến trường thực sự mà Amazon không được phép thua trước các đối thủ như Microsoft hay Google.

Việc tinh gọn bộ máy ở mảng Robotics hay đóng cửa các cửa hàng vật lý thực chất là hành động dọn dẹp ngân sách để nuôi dưỡng "con quái vật" AI. Với Amazon, robot vẫn quan trọng để vận hành mạng lưới logistics khổng lồ, nhưng đó phải là những robot thực sự mang lại lợi nhuận, chứ không phải những dự án nghiên cứu xa rời thực tế.

Đối với các nhân viên bị ảnh hưởng, Amazon cam kết hỗ trợ gói trợ cấp thôi việc, bảo hiểm y tế và hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Tuy nhiên, thông điệp gửi tới thị trường là rất rõ ràng: Amazon của kỷ nguyên Andy Jassy sẽ thực dụng hơn, kỷ luật hơn và tập trung cao độ vào những mảng kinh doanh có khả năng thống trị tương lai.

*Nguồn: BI, Fortune