Bị sa thải sau 15 năm cống hiến, ngày nghỉ việc, tôi được sếp tặng 1 hộp quà: Về đến nhà mở ra mà sững sờ với thứ bên trong

15 năm làm việc tại một doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, Trường Minh (40 tuổi, Trung Quốc) chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rời đi theo cách ấy. Không phải nghỉ hưu, cũng không phải chuyển việc chủ động, anh nhận quyết định chấm dứt hợp đồng vì công ty tái cơ cấu.

Thông báo được đưa ra trong một cuộc họp ngắn gọn. Lý do được giải thích rõ ràng: doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân sự để tối ưu chi phí và điều chỉnh chiến lược.

“Điều khiến tôi buồn nhất không phải là mất việc, mà là cảm giác như một phần thanh xuân khép lại quá đột ngột”, Tường Minh chia sẻ.

Ảnh minh hoạ

Ngày làm việc cuối cùng diễn ra lặng lẽ. Anh thu dọn bàn làm việc, bàn giao hồ sơ, gửi lời chào tạm biệt đồng nghiệp. Mọi thủ tục được hoàn tất đúng quy trình. Trước khi rời khỏi văn phòng, trưởng phòng - người đã đồng hành cùng anh suốt một thập kỷ đã gọi Tường Minh vào phòng riêng.

Sau vài lời dặn dò ngắn gọn, vị quản lý trao cho anh một hộp quà nhỏ được gói đơn giản. “Đây là quà cá nhân của tôi. Tôi nghĩ anh nên mang về mở”, ông nói.

Tường Minh đón nhận món quà trong tâm trạng ngổn ngang. Với anh lúc đó, một hộp quà khó có thể bù đắp cho sự hụt hẫng khi phải rời môi trường đã gắn bó suốt thời gian dài.

Tối hôm ấy, khi về đến nhà, anh mới mở hộp quà. Bên trong là một cuốn sổ bìa da, được in tên Tường Minh ở góc dưới. Lật trang đầu tiên, anh sững lại trước những dòng chữ viết tay.

Đó là lời ghi nhận của trưởng phòng về chặng đường 15 năm: từ những ngày đầu nhận dự án khó, những lần xử lý khủng hoảng vào phút chót, đến những giai đoạn cả phòng phải làm việc xuyên đêm để kịp tiến độ. Mỗi cột mốc đều được nhắc lại cụ thể, kèm theo nhận xét ngắn gọn nhưng chân thành.

Không chỉ vậy, cuốn sổ còn tập hợp những email cảm ơn từ khách hàng, đánh giá tích cực từ đối tác và hình ảnh đội nhóm qua từng năm. Trang cuối cùng là một tấm thiệp nhỏ với nội dung: “Quyết định tái cơ cấu là lựa chọn khó khăn của tổ chức. Nhưng những đóng góp của anh trong 15 năm qua là điều không ai có thể phủ nhận. Nếu anh cần một lời giới thiệu, tôi sẵn sàng ký tên”.

“Tôi thực sự bất ngờ. Trong nhiều ngày trước đó, tôi chỉ nghĩ mình là người bị loại khỏi danh sách. Cuốn sổ khiến tôi nhận ra những nỗ lực của mình chưa từng bị xem nhẹ”, Tường Minh nói.

Mất việc ở tuổi 40 là cú sốc không nhỏ. Người đàn ông này đã phải bắt đầu lại, phải học thêm kỹ năng mới, phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Nhưng thay vì mang theo cảm giác bị bỏ rơi, anh chọn mang theo cuốn sổ ấy như một lời nhắc nhở về năng lực và giá trị của bản thân.

Vài tháng sau, khi tham gia phỏng vấn ở một công ty khác, anh đã kể về 15 năm làm việc của mình bằng sự tự tin, không phải bằng tâm thế của người thất bại. Anh hiểu rằng điều khiến nhà tuyển dụng tin tưởng không chỉ là kinh nghiệm, mà còn là thái độ và sự bền bỉ.

“Sau khi đọc kỹ cuốn sổ đó, tôi không còn nhìn việc mất việc như một thất bại cá nhân. Đó là thay đổi của tổ chức. Điều quan trọng là mình đã làm việc nghiêm túc và có giá trị”, anh cho biết.

Hóa ra, món quà lớn nhất trong chiếc hộp không phải là cuốn sổ tay. Đó là sự ghi nhận, lời khẳng định rằng mỗi nỗ lực âm thầm suốt 15 năm đều có người nhìn thấy.

Theo Zhihu