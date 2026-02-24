Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông SN 1996 không nghề nghiệp, vào hỏi mua dây chuyền vàng 5 chỉ giá 85 triệu: Chủ tiệm lập tức báo công an vào chiều mùng 5 Tết

24-02-2026 - 10:58 AM | Sống

Ngay khi nhận được tin báo, Công an địa phương đã khẩn trương truy xét và bắt giữ đối tượng này.

Vào ngày 23/2 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an phường Cửa Ông và quần chúng nhân dân khẩn trương truy xét, bắt giữ thành công đối tượng cướp tiệm vàng.

Người đàn ông SN 1996 không nghề nghiệp, vào hỏi mua dây chuyền vàng 5 chỉ giá 85 triệu: Chủ tiệm lập tức báo công an vào chiều mùng 5 Tết - Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Thiên Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Do không có việc làm và thiếu tiền tiêu xài, chiều ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết Bính Ngọ), Hồ Thiên Mạnh (SN 1996, trú tại xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại các cửa hàng vàng trên địa bàn. Để chuẩn bị, đối tượng mua 01 con dao cất giấu trong người nhằm sử dụng khi cần thiết.

Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Mạnh đến tiệm vàng Ngọc Oanh (tổ 1, khu Trung Sơn 1, phường Cửa Ông) giả vờ hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm đưa 01 sợi dây chuyền vàng 24K, khối lượng 05 chỉ, trị giá khoảng 85.000.000 đồng cho xem, lợi dụng sơ hở, đối tượng nhanh chóng cầm tài sản bỏ chạy ra ngoài nhằm tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Công an phường Cửa Ông và quần chúng nhân dân khẩn trương truy xét, bắt giữ thành công đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Hồ Thiên Mạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý, điều tra mở rộng theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh vàng bạc, đá quý một số lưu ý:

- Nâng cao cảnh giác khi giao dịch với khách hàng lạ, nhất là vào thời điểm cuối ngày.

Trang bị đầy đủ hệ thống camera giám sát, chuông báo động; bố trí nhân viên bảo vệ hoặc phương án bảo đảm an ninh phù hợp.

- Khi phát hiện, khống chế đối tượng phạm tội cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tránh manh động gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh

Phát hiện người bỏ quên cọc tiền 12 triệu đồng và 1,5 chỉ vàng ở phố đi bộ đúng mùng 3 Tết

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghiên cứu tích hợp mạng xã hội vào VNeID

Nghiên cứu tích hợp mạng xã hội vào VNeID Nổi bật

Học sinh được nghỉ giỗ tổ Hùng Vương mấy ngày?

Học sinh được nghỉ giỗ tổ Hùng Vương mấy ngày? Nổi bật

Vụ giao dịch 5,9kg vàng trị giá 22 tỷ đồng: Người phụ nữ cầu cứu trong tuyệt vọng, phát hiện sự thật không ngờ

Vụ giao dịch 5,9kg vàng trị giá 22 tỷ đồng: Người phụ nữ cầu cứu trong tuyệt vọng, phát hiện sự thật không ngờ

10:40 , 24/02/2026
Bức ảnh thư viện ngày mùng 3 Tết gây xôn xao: Đây là khác biệt giữa người bình thường và người thành công?

Bức ảnh thư viện ngày mùng 3 Tết gây xôn xao: Đây là khác biệt giữa người bình thường và người thành công?

10:20 , 24/02/2026
5 sai lầm nhiều người mắc ngay ngày vía Thần Tài khiến tài chính cả tháng Giêng chao đảo

5 sai lầm nhiều người mắc ngay ngày vía Thần Tài khiến tài chính cả tháng Giêng chao đảo

10:13 , 24/02/2026
Bộ Công an nói gì việc người dân đeo vàng phải có hóa đơn, chứng từ, nếu không sẽ bị tịch thu?

Bộ Công an nói gì việc người dân đeo vàng phải có hóa đơn, chứng từ, nếu không sẽ bị tịch thu?

10:02 , 24/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên