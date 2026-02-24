Cổng thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM quá tải, thí sinh không thể đăng nhập

Hệ thống liên tục báo lỗi

Trong ngày 23/2, nhiều thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TPHCM liên tục phản ánh hệ thống báo lỗi.

Không ít thí sinh cho biết không thể tải ảnh căn cước công dân lên hệ thống dù vẫn đang trong thời hạn đăng ký và đã hoàn tất thanh toán lệ phí.

“Em đang rất lo lắng vì hệ thống liên tục báo lỗi. Em đã dành nhiều thời gian ôn tập nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi”, thí sinh K.N. (TP Đà Nẵng) chia sẻ.

Nhiều thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TPHCM liên tục phản ánh tình trạng hệ thống báo lỗi.

Trả lời thí sinh tối 23/2, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TPHCM cho biết nguyên nhân sự cố do lượng thí sinh truy cập vào hệ thống cùng lúc quá lớn, dẫn đến tình trạng quá tải. Trung tâm đề nghị thí sinh đăng xuất và truy cập lại vào ngày 24/2 để hoàn tất thủ tục.

Đồng thời, đơn vị này thông báo gia hạn thêm một ngày đăng ký dự thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 đến hết ngày 24/2, thời hạn đóng lệ phí được kéo dài đến hết ngày 25/2. Ban tổ chức đề nghị thí sinh hoàn tất đăng ký và thanh toán đúng thời gian quy định.

Trước đó từ ngày 24/1, cổng đăng ký thi Đánh giá năng lực đợt 1 đã được mở. Kỳ thi chính thức sẽ diễn ra vào ngày 5/4 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố (theo đơn vị hành chính sau sáp nhập), gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17/4.

Đợt 2 của kỳ thi năm nay sẽ bắt đầu mở đăng ký từ ngày 18/4 đến hết ngày 25/4. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24/5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6/6. Thí sinh có thể đăng ký dự thi đợt 1, hoặc đợt 2 hoặc cả 2 đợt của kỳ thi.

Chiến lược làm bài thi hiệu quả

Từ đề thi mẫu năm 2026, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TPHCM đưa ra một số gợi ý giúp thí sinh tối ưu hóa kết quả làm bài.

Với 120 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 150 phút, trung bình mỗi câu thí sinh chỉ có khoảng 1,25 phút để hoàn thành. Vì vậy, quản lý thời gian là yếu tố then chốt. Thí sinh nên ưu tiên làm trước những câu hỏi dễ, quen thuộc để ghi điểm chắc chắn và tạo tâm lý tự tin.

Những câu hỏi khó hoặc các bài đọc dài nếu tốn quá nhiều thời gian nên tạm thời bỏ qua, đánh dấu lại để quay trở lại xử lý khi còn thời gian. Cách phân bổ thời gian hợp lý sẽ giúp tránh sa đà vào một số câu hỏi khó và bảo đảm hoàn thành toàn bộ bài thi.

Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM

Về kỹ năng xử lý câu hỏi, thí sinh cần đọc kỹ yêu cầu đề bài và các phương án trả lời để tránh bỏ sót chi tiết quan trọng. Với dạng câu hỏi đọc hiểu, có thể áp dụng các bước: xác định từ khóa trong câu hỏi và đối chiếu với nội dung bài đọc; loại trừ những phương án chắc chắn sai, sau đó so sánh các đáp án còn lại để chọn phương án phù hợp nhất.

Cuối giờ, thí sinh nên dành khoảng 3-5 phút để rà soát lại toàn bộ phiếu trả lời, bảo đảm không tô nhầm đáp án, không bỏ sót câu hỏi và các phương án được tô chính xác theo lựa chọn của mình.

Bài thi Đánh giá năng lực năm 2026 tổ chức theo hình thức thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm ba phần: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học và Tư duy khoa học. Trong đó, phần Sử dụng ngôn ngữ gồm 60 câu (30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh). Phần Toán học gồm 30 câu; phần Tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực tư duy logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Năm 2025, kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM thu hút hơn 152.000 thí sinh với hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh, thành phố. Hiện có hơn 110 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào.