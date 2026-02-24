“Mẹo” mua vàng vía Thần Tài hút lộc cả năm: Hành trình đầu năm mua vàng, cuối năm mua nhà của cô gái 23 tuổi

Mỗi độ Tết đến xuân về, không khí mua sắm lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Bên cạnh hoa đào, bánh chưng, quần áo mới, một thói quen đã trở thành nét văn hóa quen thuộc của nhiều gia đình Việt là đi mua vàng đầu năm.

Người ta tin rằng, mua vàng trong những ngày đầu xuân, đặc biệt là vào ngày vía Thần Tài, sẽ mang lại may mắn, tài lộc và sự hanh thông cho cả năm.

Từ thói quen ấy, câu chuyện của Q.T (chủ kênh TikTok @miibeo) đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, bởi không chỉ mang màu sắc tâm linh mà còn gợi mở một cách tiết kiệm và tích lũy rất thực tế cho người trẻ khi mua những phân vàng đầu tiên.

Q.T chia sẻ: "Mọi người có tin là đầu năm được cho vàng, là cả năm đều mua vàng hết không? Đây là câu chuyện có thật của chính bản thân mình. Và mình muốn lan tỏa đến tất cả các bạn trẻ là hãy bắt đầu tiết kiệm và mua vàng đi, đặc biệt là với những người không có nhiều tiền như mình".

Từ một trải nghiệm cá nhân, cô mong muốn truyền cảm hứng để nhiều người thay đổi thói quen chi tiêu, biết tích lũy và hướng tới những mục tiêu dài hạn hơn.

"Mẹo" mua vàng hút tài lộc đầu năm mới

Câu chuyện bắt đầu vào cuối năm 2023, khi chị gái của Q.T nhờ bán vàng mà có thể mua được cùng lúc hai căn nhà. Trong buổi tân gia, hai chị em gặp nhau và chị đã chia sẻ một "mẹo" rất đặc biệt để cả năm có vàng, có lộc.

Theo đó, vào ngày 27 hoặc 28 Tết, mọi người ra tiệm vàng nhờ đánh một đồng tiền vàng hoặc mua vàng có hình Thần Tài, chỉ cần vài phân vàng, không quá đắt. Sau đó, đem đồng tiền này cho người thân, bạn bè hoặc họ hàng, miễn là người đó hợp tuổi với gia đình. Đến đêm 30, người ấy sẽ đến xông đất và trao lại đồng tiền vàng. Quan trọng nhất, đồng tiền này không được bán, không được sử dụng, mà coi như vật hút tài lộc, giữ vía may mắn cho cả năm.

Q.T vốn có thói quen mua nhẫn kim tiền khoảng 3 phân để cầu tài lộc. Nghe chị chia sẻ, cô quyết định làm theo và tìm tiệm vàng để mua đồng tiền vàng khắc bốn chữ "Chiêu Tài Tấn Bảo", mang ý nghĩa chiêu đón tài lộc, tấn tới bảo vật.

"Đồng tiền vàng này mọi người mua xong để trong két sắt hoặc để trong ví, trên bàn làm việc... để đâu cũng được nha, ý nghĩa của nó sẽ luôn mang lại ving hoa phú quý, tiền tài đến cho bản thân" - Q.T chia sẻ.

Tại sao không mua hẳn một chỉ vàng, mà chỉ mua đồng tiền vài phân vàng?

Q.T cho rằng, không hẳn là do may mắn hay hợp vía mua vàng, mà chính thói quen tích lũy đều đặn mới là yếu tố then chốt. Việc mua những chỉ vàng nhỏ, hay thậm chí chỉ một phân vàng, giúp người có thu nhập trung bình vẫn có thể tham gia vào hành trình tiết kiệm.

"Chắc chắn là mọi người sẽ hỏi mình là sao không mua hẳn 1 chỉ vàng? Lý do thứ nhất là nó hợp túi tiền tất cả mọi người, vì nó không quá đắt. Một đồng tiền vàng thế này giá 1,8 - 2 triệu thôi. Với những người không đủ kinh phí mà vẫn muốn mua vàng phong thủy cho mình thì nên mua đồng tiền vàng này.

Lý do thứ 2: Đồng tiền vàng có ánh hào quang tỏa ra, ánh đỏ tượng trưng cho lửa, ánh vàng là nắng, ánh xanh là cây cối nước non, ánh tím là mây... giống như nguồn năng lượng tỏa ra. Khi mua thì tiệm vàng sẽ tặng cho mình một hộp đựng, bạn có thể mua rồi tặng cho bố mẹ ông bà. Riêng chị mình là mua để chiêu tài chiêu lộc cực kỳ hiệu nghiệm" - Q.T chia sẻ.

Những phân vàng nhỏ lẻ làm nền tảng cho căn nhà đầu tiên ở tuổi 23

Thời điểm đầu năm 2024, giá một đồng tiền vàng 1 phân chỉ vài trăm nghìn, chưa đến một triệu đồng. Cô duy trì thói quen này đều đặn mỗi năm. Đến khi giá vàng tăng mạnh, Q.T bán số vàng tích lũy được để mua nhà, biến một thói quen nhỏ trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Sang đầu năm 2025, cô tiếp tục mua thêm đồng tiền vàng mới, kèm theo vàng Thần Tài, và chứng kiến giá vàng tiếp tục tăng cao.

Q.T cũng nhấn mạnh rằng, không phải tiệm vàng nào cũng sẵn đồng tiền vàng khắc chữ, nhưng mọi người có thể thử hỏi ở các tiệm gần nhà. Quan trọng hơn cả không phải là hình thức của miếng vàng, mà là thói quen tiết kiệm, sự kiên trì và niềm tin tích cực vào tương lai.

Đầu xuân mua vàng, vì thế, không chỉ là một nghi lễ cầu may, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người hãy trân trọng giá trị của từng khoản tích lũy nhỏ, để một ngày nào đó, chúng có thể trở thành nền tảng cho những bước ngoặt lớn trong cuộc đời.