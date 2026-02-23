Mua vàng ngày vía Thần Tài: Sau nhiều năm, người mua lời hay lỗ?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dữ liệu cho thấy giá vàng nhẫn tăng mạnh qua từng năm, từ 37,25 triệu đồng/lượng năm 2019 lên khoảng 181 triệu đồng/lượng hiện nay.

Vàng từ lâu được coi là vật phẩm mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng trong những ngày đầu năm. Niềm tin này khiến ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) trở thành thời điểm sôi động nhất của thị trường vàng. Mỗi năm, hàng nghìn người xếp hàng từ sáng sớm để mua một chỉ vàng với kỳ vọng cầu may, mong công việc và kinh doanh thuận lợi trong cả năm.

Số liệu qua các năm cho thấy giá vàng nhẫn duy trì xu hướng đi lên rõ rệt theo thời gian. Vào ngày vía Thần Tài năm 2019 (14/2/2019), giá ở mức 37,25 triệu đồng/lượng. Đến năm 2020 (3/2), giá tăng lên 44,45 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng 19,3%. Năm 2021 (21/2), giá tiếp tục leo lên 54,9 triệu đồng/lượng, tăng thêm 23,5%. Sang năm 2022 (10/2), thị trường điều chỉnh nhẹ, giá giảm 1,3% xuống còn 54,2 triệu đồng/lượng.

Từ năm 2023, đà tăng được nối lại. Ngày 31/1/2023, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 55,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,4%. Đến ngày 19/2/2024, giá tăng lên 64,7 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng 16,6%. Ngày 7/2/2025, giá tiếp tục bứt phá lên 89,8 triệu đồng/lượng, tăng 38,8%. Hiện nay, vàng nhẫn đã tiến sát ngưỡng 181 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 101,6% so với cùng kỳ năm trước.

Xét trong trung và dài hạn, người mua vàng vào dịp vía Thần Tài nhìn chung đều ghi nhận mức sinh lời đáng kể nếu nắm giữ qua nhiều năm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, đặc biệt khi giá đã tăng nhanh và thị trường ở trạng thái nhạy cảm.

Năm 2026, ngày vía Thần Tài rơi vào thứ Năm (26/2 dương lịch), diễn ra trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh mới và duy trì ở vùng cao kỷ lục. Trước Tết Nguyên đán, giá vàng miếng và vàng nhẫn được niêm yết quanh ngưỡng 181 triệu đồng/lượng, cao hơn rất nhiều so với giai đoạn trước.

Với diễn biến hiện tại, khả năng giá vàng trong nước tiếp tục đi theo xu hướng của thị trường quốc tế khi giao dịch trở lại là khá lớn, nhất là khi nhu cầu mua vàng cầu may dịp vía Thần Tài thường tăng mạnh.

Dù vậy, các chuyên gia khuyến nghị người dân cần xác định rõ mục đích mua vàng là tích trữ cầu may hay đầu tư, từ đó cân nhắc thời điểm phù hợp, hạn chế tâm lý chạy theo giá khi thị trường đang ở vùng cao.

Kịp mua vàng mang về biếu bố mẹ, Tết năm nay "vượt KPI"

Theo Nhật Đức

Nhịp sống thị trường

