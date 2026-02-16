Kịp mua vàng mang về biếu bố mẹ, Tết năm nay "vượt KPI"

Với đa số chúng ta, đặc biệt là những người sống và làm việc xa gia đình, Tết chắc hẳn là dịp đặc biệt nhất. Một phần vì đây là kỳ nghỉ dài nhất năm, một phần vì câu hỏi mà ai cũng thầm nghĩ trong đầu: "Năm nay mang được gì về cho bố mẹ?".

Đương nhiên, mỗi người một hoàn cảnh - một câu trả lời chẳng ai giống ai, cũng không nên tự phán xét hay đặt nặng chuyện đúng sai. Có chăng chỉ là nhìn những người "mang được nhiều thứ" về cho bố mẹ, để sang năm mình có động lực phấn đấu, cố gắng hơn.

Giống như tâm sự của những cô gái trong câu chuyện dưới đây, điểm chung của họ là ngoài tiền biếu Tết, lì xì, họ còn mua vàng tặng bố mẹ nữa.

Tết đầu tiên mang được vàng về cho bố mẹ, cảm giác như "vượt KPI" rồi!

Đây là bài đăng hiện đang thu hút sự quan tâm của "cư dân" Threads City. Trong bài tâm sự của mình, cô gái này cho biết Tết năm nay có phần đặc biệt hơn hẳn mọi năm. Bởi ngoài 30 triệu biếu bố mẹ sắm Tết, 500k mừng tuổi đầu năm mới, cô còn sắm cho bố mẹ được 1 chiếc tủ lạnh mới, và quan trọng hơn là đây: Mừng tuổi bố mẹ mỗi người 1 chỉ vàng nữa!

Một năm đi làm đến giờ mới có cảm giác "vượt KPI", chỉ có điều đây là KPI do mình tự đặt ra, và làm được thì quá trời vui, quá trời phấn khởi!

Bài đăng của cô thu hút 140.000 lượt xem và hàng ngàn bình luận chúc mừng, "xin vía" (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự nể phục, ngưỡng mộ - không chỉ là 30 triệu, chiếc tủ lạnh mới hay 2 chỉ vàng cho bố mẹ, đó chỉ là "bề nổi", còn phần "chìm" chính là nỗ lực làm việc kiếm tiền cả năm qua. Dù không đề cập đến thu nhập hay lương thưởng, nhưng hẳn là ai cũng biết 2025 là năm không hề dễ dàng khi làn sóng sa thải vẫn đang âm thầm diễn ra.

"Mọi người thấy 30 triệu, tủ lạnh mới, 2 chỉ vàng. Còn tôi thấy 1 năm nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Dân văn phòng thì dính làn sóng sa thải, người kinh doanh buôn bán thì đôi khi không trụ được nên cũng coi như bị "thị trường" sa thải. 2025 nhiều thứ khó khăn mà vẫn vượt KPI thế này là quá giỏi quá đáng nể rồi" - Một người bày tỏ.

"Năm nay cũng là năm đầu tiên mình mua vàng mang về biếu Tết bố mẹ, không được mỗi người 1 chỉ nhưng cũng không sao, mình vẫn thấy vui lắm. Cố gắng năm sau tặng bố mẹ mỗi người 1 chỉ, hoặc không thì nhiều hơn năm nay xíu, động lực đi làm cả năm tới có nhiêu đó thôi à. Chúc chúng ta Tết năm sau cũng có thể vui vì đã vượt KPI nha" - Một người trải lòng.

Phương Thảo (29 tuổi): Tết thứ 3 hoàn thành KPI "mang vàng về cho mẹ"

Phương Thảo (29 tuổi) hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tết năm nay là cái Tết thứ 3 Phương Thảo mua vàng biếu bố mẹ thay vì lì xì tiền mặt. Chia sẻ về thói quen này, cô cho biết: "Tùy vào giá vàng cũng như lương tháng 13, và tình hình tiết kiệm suốt cả năm mà số vàng mình mua để biếu bố mẹ dịp Tết sẽ khác nhau. Như Tết 2024 thì mình mua được 3 chỉ, Tết 2025 mua được 4 chỉ, còn Tết năm nay thì chỉ mua được 2 chỉ thôi.

Cứ nhận thưởng xong là mình xem giá vàng, tính toán xem mua bao nhiêu. Nếu tiền thưởng không đủ thì mình cố bù thêm trong khả năng để mua được nhiều nhất có thể.

Những năm trước mình, vì vài lý do cá nhân nên đến 26 tuổi, công việc của mình mới ổn định, cuối năm mới có lương thưởng và dư 1 ít. Tết 2023 mình biếu bố mẹ 10 triệu mà mẹ mình trả lại 9 triệu, bảo bố mẹ lấy mỗi người 500k coi như tiền mừng tuổi thôi. Mẹ mình thì mua vàng tích sản lâu rồi, nên từ Tết 2024 mình mua vàng lì xì thay vì biếu tiền mặt, thì bố mẹ mình lại rất vui, nhận ngay" - Phương Thảo chia sẻ.

2 chỉ vàng mà Phương Thảo đã dùng lương tháng 13 để mua, để dành đến Tết mang về biếu bố mẹ

Cô còn tiết lộ thêm rằng mỗi năm nhận vàng con gái tặng, mẹ cô đều tổng kết xem cô đã mua được bao nhiêu chỉ, và luôn nói bố mẹ giữ giúp để dành đến lúc cô lấy chồng thì cho thêm.

Đừng buồn nếu năm nay chưa thể mua vàng mang về cho bố mẹ!

Cuối năm nhìn người ta xếp hàng mua vàng, khoe mang được vàng về cho bố mẹ, có thể bạn sẽ thấy chạnh lòng vì mình cũng muốn làm điều tương tự nhưng khả năng chưa cho phép. Cảm giác chạnh lòng này cũng là dễ hiểu thôi, không có gì xấu cả, miễn là đừng để nó biến thành "cảm giác tự ti". Bởi thật ra món quà khiến bạn áp lực nhất chưa chắc là thứ bố mẹ chờ đợi, mong muốn nhất.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Đôi khi, bố chỉ cần chúng mình về nhà sớm, phụ bố dọn nhà; mẹ cũng chỉ mong mình về sớm để cùng mẹ cuốn nem, gói bánh chưng, chuẩn bị đồ Tết rồi 2 mẹ con thủ thỉ tâm sự. Thử nhớ lại xem có phải năm nào mẹ cũng hỏi "thế bao giờ con về?" hay không?

Vàng có thể là món quà thay cho lời khẳng định "con ổn", để bố mẹ yên tâm, nhưng nếu mình chưa thật sự ổn (đến mức đó) thì cũng không cần gồng, chỉ cần coi đó là mục tiêu để phấn đấu, là đủ. Bởi áp lực so sánh rất dễ biến một dịp sum họp thành bài kiểm tra tài chính, trong khi ý nghĩa của Tết vốn ngược lại: Nghỉ ngơi, tạm dừng "cuộc đua".

Thế nên, dù Tết năm nay chưa mang được vàng về cho bố mẹ, hoặc thậm chí là chẳng mang được gì, thì cũng không sao cả. Chỉ về với bố mẹ, không để bố mẹ mong ngóng quá lâu hay phải ăn Tết một mình, là đủ rồi. Còn lại thì mỗi người một "vận tốc", một hành trình khác nhau, mình chỉ cần tập trung vào hành trình của chính bản thân là tốt rồi, nhớ nhé!