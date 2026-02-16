Cảnh tượng nhìn là biết Tết miền Bắc

Tết miền Bắc vốn có rất nhiều "đặc sản" không chỉ nằm trên mâm cỗ mà còn hiện diện trong từng góc nhà. Từ cành đào hồng rực đặt giữa phòng khách, mâm ngũ quả tròn đầy trên bàn thờ cho đến những khay bánh kẹo tiếp khách lúc nào cũng sẵn sàng. Thế nhưng, có một hình ảnh tưởng như rất bình thường lại khiến không ít người ở nơi khác phải ngạc nhiên khi chứng kiến: bưởi xuất hiện khắp mọi nơi trong nhà.

Bưởi xuất hiện khắp nơi trong nhà

Không ít người lần đầu ra Bắc ăn Tết đã phải "đứng hình" khi thấy bưởi được xếp từ phòng khách ra bếp, từ gầm bàn đến chân cầu thang. Có nhà vài chục quả đã là bình thường, có nhà mua cả trăm quả, xếp san sát nhau, gọn gàng trong góc nhà. Nhìn qua cứ tưởng gia đình nào đó đang... buôn bưởi, nhưng thực ra đây lại là một "phiên bản đặc sản" rất quen thuộc của Tết miền Bắc Việt Nam.

Trên mạng xã hội, mỗi dịp Tết, hình ảnh những đống bưởi vàng ươm lại được chia sẻ rôm rả. Trong khi nhiều người ở nơi khác vô cùng tò mò trước sự thú vị này, thì không ít bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại miền Bắc chỉ biết "ồ" lên: "Giống nhà mình quá!". Quả thật, đây là cảnh tượng xuất hiện ở rất nhiều gia đình và phía sau đó là những lý do rất hợp lý.

Cảnh tượng mà ai cũng thấy "giống nhà mình quá"

Thời điểm cận Tết cũng chính là mùa bưởi ở miền Bắc, đặc biệt nổi tiếng là bưởi Diễn. Loại bưởi này có vỏ vàng óng, múi ráo, vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng. Vì đúng vụ thu hoạch nên giá thành thường "mềm" hơn so với các thời điểm khác trong năm. Thay vì mua lẻ vài quả, nhiều gia đình chọn mua cả chục, thậm chí vài chục quả một lúc vì vừa ngon, vừa rẻ, lại dễ bảo quản.

Không chỉ vì giá hợp lý, tâm lý "tích trữ" dịp Tết cũng đóng vai trò quan trọng. Với nhiều gia đình miền Bắc, trong nhà ngày Tết phải có nhiều đồ ăn, hoa quả đầy đặn mới mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy cho cả năm. Những quả bưởi tròn trịa, căng mọng, màu vàng tươi cũng tượng trưng cho tài lộc, may mắn. Vì thế, ngoài việc bày trên mâm ngũ quả, bưởi còn được mua thêm để ăn dần và đãi khách.

Một điểm thú vị nữa là bưởi có thể để được khá lâu. Nhiều người còn thích để bưởi "xuống nước", tức là để sau khi hái một thời gian cho vỏ héo nhẹ, múi bên trong trở nên ngọt đậm và ráo hơn. Chính vì vậy, việc mua nhiều từ trước Tết rồi để ăn xuyên suốt mấy tuần đầu năm là điều hoàn toàn hợp lý. Có nhà ăn từ trước Giao thừa đến hết Rằm tháng Giêng vẫn chưa hết bưởi.

Bưởi được "tích trữ" để tiếp khách và ăn dần

Những ngày này, chỉ cần ghé thăm một gia đình miền Bắc bất kỳ, bạn rất dễ bắt gặp bưởi ở khắp nơi. Có nhà xếp gọn ở gầm cầu thang, có nhà đặt trong gầm tủ, dưới gầm giường cho mát. Nhà rộng thì xếp hẳn một góc phòng khách hay góc sân, nhìn vào là thấy "mùi Tết" rõ ràng. Trẻ con thì thích thú chọn quả to nhất để bóc, người lớn lại cẩn thận lựa những quả đẹp nhất để bày bàn thờ.

Một cảnh tượng nhìn là thấy đậm chất Tết miền Bắc

Hình ảnh những đống bưởi tưởng chừng giản dị ấy lại góp phần tạo nên không khí rất riêng của Tết miền Bắc. Nó không chỉ phản ánh đặc điểm mùa vụ và thói quen tiêu dùng, mà còn thể hiện mong muốn về một năm mới đủ đầy, viên mãn. Và với nhiều người con xa quê, chỉ cần nhìn thấy những quả bưởi vàng ươm xếp đầy trong góc nhà là đã cảm nhận được Tết đang thực sự gõ cửa.