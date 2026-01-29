Bãi biển miền Bắc du khách đi mùa đông mà phải thốt lên: "Cứ ngỡ đang ở trời Âu!"

Nhắc tới du lịch biển, đa phần du khách sẽ nhớ ngày tới những ngày hè rực nắng, bãi biển xanh bên bờ cát trắng cùng dòng người đông đúc. Tuy nhiên ít ai nghĩ rằng, đi biển cũng là một lựa chọn đáng tham khảo cho chuyến du lịch mùa lạnh.

Mới đây, một du khách đã chia sẻ trên trang cá nhân, dịp cuối tháng 12 vừa qua, du khách tới du lịch tại bãi biển miền Bắc - Cát Bà. Sau chuyến đi, du khách phải nhận xét: "Cứ ngỡ như đang ở trời Âu!", bởi khung cảnh yên bình, vắng vẻ hơn hẳn mùa hè và có....rất đông khách du lịch nước ngoài.

Hình ảnh được du khách ghi lại ghi du lịch Cát Bà những ngày đông (Ảnh CB in my hearts)

Khoảng từ tháng 12 đến hết tháng 2, Cát Bà bước vào mùa đông với nền nhiệt phổ biến từ 14–22 độ C. Thời tiết se lạnh, khô ráo, ít mưa, đôi khi xuất hiện sương mù nhẹ vào sáng sớm – đặc trưng của vùng biển phía Bắc khi chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Khác với mùa hè nắng gắt và biển sôi động, mặt nước ở Cát Bà mùa đông thường êm hơn, sóng nhỏ, không khí trong lành. Tuy nhiên, nước biển lạnh khiến việc tắm biển hay lặn ngắm san hô không còn là lựa chọn lý tưởng. Những bãi tắm quen thuộc như Cát Cò 1, Cát Cò 2 hay Cát Cò 3 lúc này chủ yếu dành cho tản bộ, ngắm cảnh, chụp ảnh thay vì bơi lội.

Đổi lại, mùa đông lại là thời điểm đẹp để nhìn Cát Bà ở một “phiên bản khác”: trầm tĩnh, mờ sương và có phần hoang sơ. Vịnh Lan Hạ vào buổi sớm với lớp sương mỏng phủ trên các dãy núi đá vôi tạo nên khung cảnh dịu nhẹ, rất được lòng những du khách yêu nhiếp ảnh và thiên nhiên.

Nếu như Cát Bà mùa hè cao điểm đông thế này...

Thì mùa đông lại vắng vẻ, yên tĩnh lạ thường (Ảnh Báo Lao Động, CB in my hearts)

Một vài hình ảnh được các du khách khác ghi lại khi du lịch Cát Bà mùa đông, khung cảnh vắng hơn nhiều so với mùa hè và du khách chủ yếu là người nước ngoài (Ảnh ST)

Trải nghiệm gì ở Cát Bà vào mùa đông?

Nếu xác định đến Cát Bà vào mùa đông, du khách cần điều chỉnh kỳ vọng trải nghiệm. Đây không phải chuyến đi dành cho những hoạt động biển sôi động, mà phù hợp hơn với nhịp du lịch chậm.

Các hoạt động nên ưu tiên gồm tham quan vịnh Lan Hạ bằng tàu hoặc du thuyền trong ngày, chèo kayak ở những khu vực kín gió, trekking trong Vườn quốc gia Cát Bà hoặc đơn giản là nghỉ dưỡng, đọc sách, ngắm biển trong không gian yên tĩnh. Thời tiết mát lạnh giúp việc đi bộ, leo núi hay khám phá làng chài trở nên dễ chịu hơn nhiều so với mùa hè.

Ngược lại, tắm biển, lặn biển hoặc các trò chơi dưới nước không phải lựa chọn phù hợp do nhiệt độ nước thấp và gió lạnh. Du khách cũng nên chuẩn bị áo khoác gió, khăn ấm, đồng thời theo dõi dự báo thời tiết nếu có kế hoạch đi tàu nhỏ ra vịnh vào những ngày sương mù dày.

Không tắm biển, du khách đến Cát Bà mùa đông có thể chèo thuyền kayak trên vịnh

Hoặc trekking Vườn Quốc gia Cát Bà (Ảnh Lữ hành Việt Nam)

Bù lại, mùa đông là thời điểm Cát Bà bước vào mùa thấp điểm du lịch. Giá phòng, dịch vụ lưu trú và tour thường “mềm” hơn, không gian đảo thông thoáng, ít ồn ào – điều mà nhiều du khách coi là lợi thế lớn.

Những bãi biển miền Bắc hợp đi mùa đông nếu thích vắng vẻ

Cát Bà không phải lựa chọn duy nhất cho những ai muốn trải nghiệm biển miền Bắc vào mùa đông. Ở Đồ Sơn, biển những tháng cuối năm mang sắc xám trầm, gió lạnh nhưng dễ tiếp cận, phù hợp cho chuyến đi ngắn ngày từ Hà Nội, kết hợp dạo biển và thưởng thức hải sản.

Xa hơn, Trà Cổ lại mang dáng vẻ hoàn toàn khác. Bãi biển dài, rộng, hoang sơ, gió mạnh và sóng lớn khiến nơi đây không thích hợp cho các hoạt động dưới nước, nhưng lại tạo nên khung cảnh hùng vĩ, rất được lòng những người thích chụp ảnh, tản bộ giữa không gian mênh mang.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia Việt Namc Du lịch Quốc gia Việt Nam

Trong khi đó, Quan Lạn hay khu vực Bãi Cháy – Hạ Long cũng là lựa chọn đáng cân nhắc nếu du khách muốn tránh đông đúc. Mùa đông, các đảo và bãi biển này trở nên yên tĩnh, thích hợp cho nghỉ dưỡng nhẹ nhàng, du thuyền ngắm vịnh, cảm nhận không khí biển theo cách chậm rãi hơn.