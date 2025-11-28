Bãi biển vào dạng hiếm ở Việt Nam, được vinh danh "hàng đầu thế giới", dự kiến đón 7 triệu khách năm 2025

Thông thường, du lịch biển được xem là trải nghiệm lý tưởng nhất vào mùa hè, khi nắng vàng và biển lặng tạo điều kiện cho các hoạt động vui chơi ngoài trời. Tuy nhiên, ở Việt Nam có một điểm đến thuộc dạng hiếm hoi, khi mùa đẹp nhất để khám phá biển lại rơi vào giai đoạn mùa đông – xuân, từ khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Đó chính là đảo ngọc Phú Quốc, nơi được nhiều chuyên trang du lịch quốc tế vinh danh là một trong những bãi biển lý tưởng nhất để trải nghiệm mùa khô.

Ảnh VinWonders

Mùa khô lý tưởng hiếm có ở Việt Nam:

Phú Quốc đẹp nhất vào tháng 11 – 4

Khác với phần lớn các bãi biển Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng của mưa bão vào cuối năm, Phú Quốc lại bước vào mùa khô từ tháng 11, với thời tiết nắng đẹp, ít mưa, biển êm và độ ẩm dễ chịu. Theo nguồn khí hậu từ Weather 2Travel, lượng mưa tại Phú Quốc giảm mạnh trong mùa khô: tháng 12 và tháng 1 chỉ ghi nhận khoảng 35–40 mm, trong khi vào mùa mưa (tháng 8 – 9) con số này có thể lên tới 350–545 mm.

Trang Asia Tour Advisor thống kê: Phú Quốc có tổng lượng mưa hằng năm khoảng 3.030 mm, nhưng riêng tháng 2 chỉ khoảng 30 mm, trở thành tháng khô nhất và cũng là thời điểm được nhiều du khách quốc tế đánh giá lý tưởng nhất để tắm biển, lặn ngắm san hô hay tham gia các tour đảo nhỏ.

Ảnh Traveloka

Trong khi các điểm đến biển dọc miền Trung (Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Nha Trang…) thường xuyên mưa lạnh, biển động trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12, thì Phú Quốc lại trái mùa: Bầu trời xanh, biển trong ngọc lam và gió nhẹ, tạo nên điều kiện hiếm nơi nào tại Việt Nam có được. Chính vì thế, các trang chính thức như Vietnam Airlines cũng đưa ra khuyến nghị: “Thời điểm đẹp nhất để đến Phú Quốc là từ tháng 10/11 đến tháng 4 năm sau, khi thời tiết nắng ấm và biển êm”.

Từ hoàng hôn Bãi Trường đến san hô An Thới – du khách không thể bỏ lỡ

Với thời tiết lý tưởng, mùa khô cũng chính là thời điểm Phú Quốc đón lượng khách lớn nhất trong năm. Theo Vietnam Plus, đảo ngọc được kỳ vọng đón hơn 7 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó có hơn 1 triệu khách quốc tế – con số cho thấy sức hút ngày càng tăng của điểm đến này. Trước đó, 8 tháng đầu năm 2024, Phú Quốc đã ghi nhận hơn 6 triệu khách, riêng khách quốc tế đạt trên 1 triệu lượt.

Mùa khô mang đến hàng loạt trải nghiệm mà du khách khó có thể tận hưởng trọn vẹn vào mùa khác. Bãi Trường trở thành “đường chân trời hoàng hôn” đẹp bậc nhất Việt Nam, khi mặt trời lặn tạo nên dải màu cam – tím đầy ấn tượng trên mặt biển phẳng lặng. Ở phía Nam đảo, cụm Hòn Móng Tay – Hòn Gầm Ghì – Mây Rút là thiên đường lặn biển, nơi nước trong tới mức có thể nhìn thấy thảm san hô dạng bàn chỉ cách mặt biển vài mét. Nhiều du khách nước ngoài trên Tripadvisor ví cụm đảo An Thới như “Maldives phiên bản Việt Nam”.

Hoàng hôn trên Bãi Trường (Ảnh MiA)

Không thể không nhắc đến cáp treo Hòn Thơm, được Guinness công nhận là tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới. Mùa khô với tầm nhìn xa và không khí trong lành là thời điểm hoàn hảo để trải nghiệm cảm giác “bay trên biển”. Ở phía Bắc, Rạch Vẹm – nơi có sao biển đỏ – cũng chỉ đẹp nhất trong mùa khô, khi nước biển trong, bãi cát lộ rõ và sao biển tập trung nhiều hơn.

Bên cạnh đó, mùa khô cũng là lúc lý tưởng để chèo kayak ở suối Đá Bàn, ngắm bình minh ở làng chài Hàm Ninh hay tận hưởng vẻ đẹp Địa Trung Hải tại khu vực hoàng hôn Sun Premier Village Primavera.

Không chỉ có cảnh đẹp, hoạt động giải trí mùa khô còn nhộn nhịp hơn. Các công viên tại VinWonders hay Hòn Thơm mở đầy đủ trò chơi ngoài trời, zipline, trượt nước – điều khó đảm bảo vào mùa mưa. Trải nghiệm câu mực đêm cũng an toàn và thú vị hơn vì biển lặng, trời quang.

Cáp treo Hòn Thơm - Cáp treo vượt biển dài nhất thế giới (Ảnh Tripadvisors)

Mùa khô vì thế được xem là “thời điểm vàng” để lên kế hoạch du lịch, và cũng là giai đoạn Phú Quốc trở thành một trong những điểm đông khách nhất Việt Nam.

Không chỉ sở hữu mùa khô hiếm có tại Việt Nam, Phú Quốc còn liên tục được các tổ chức quốc tế vinh danh. Năm 2024, đảo ngọc nhận danh hiệu “World’s Leading Nature Island Destination” tại World Travel Awards – giải thưởng được mệnh danh là “Oscar của ngành du lịch”. Cũng trong năm này, Travel + Leisure xếp Phú Quốc vào top 25 điểm đến truyền cảm hứng nhất thế giới và đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng “Best Islands in the World 2024”.

Những danh hiệu này, kết hợp với mùa khô lý tưởng kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4, khiến Phú Quốc trở thành bãi biển hiếm hoi của Việt Nam đẹp nhất đúng vào mùa đông – xuân. Với dự báo 7 triệu du khách trong năm 2025, đảo ngọc đang cho thấy sức hút mạnh mẽ của một điểm đến vừa mang vẻ đẹp tự nhiên độc đáo, vừa đạt tầm quốc tế.