Miền Bắc lúc này: Đào chưa kịp Tết đã bung hết hoa, cả cõi mạng xin nhau tips “hoãn lại cái sự xinh đẹp ấy”

Tết chưa kịp bước qua ngưỡng cửa mà đào đã… chạy deadline. Nhiều nhà vừa mới mang đào về, quay đi quay lại vài bữa, tới 25 âm - 26 âm đã thấy hoa bung lốp bốp, nở hồng rực như thể Giao thừa đang đứng ngoài sân bấm chuông. Kết quả là một cảnh tượng dở khóc dở cười đang rộ lên ở không ít khu dân cư - đào nở sớm quá, chủ nhà phải “xử lý” cành đào hoặc mạnh tay hơn là đổi cây mới, vì nụ đã nở hết hoa, mà Tết thì còn… mấy ngày nữa mới tới.

Đào nở sớm - chuyện nhỏ nhưng làm “tụt mood Tết” rất nhanh

Với nhiều gia đình miền Bắc, đào không chỉ là một món trang trí cho đẹp nhà. Đào là tín hiệu Tết, là cái cảm giác “à, xuân tới rồi”. Thế nên đào mà nở sớm quá, nhìn thì vẫn đẹp đấy, nhưng cảm xúc lại hơi… sai nhịp.

Bình thường, người ta thích đào ở trạng thái nụ căng vừa tới, hơi ửng hồng, nhìn là biết “sắp nở đúng lúc. Nhưng năm nay, nhiều cành vừa kịp cắm bình, nụ đã “bật công tắc” - 1 - 2 đêm sau hoa bung đồng loạt. Hoa nở rộ sớm thì đẹp rực rỡ, nhưng đi kèm một sự thật khá phũ - hoa cũng tàn sớm, cánh bắt đầu rơi, góc Tết tự nhiên trông “hết Tết” khi bánh chưng còn chưa kịp gói

Và thế là nhiều nhà phải ra quyết định rất thực tế - chặt bớt phần hoa đã nở để cứu nụ còn lại - hoặc đơn giản hơn - đi mua cành mới, coi như “đổi lịch phát sóng” cho đúng đêm 30.

Vì sao đào lại nở bung đúng lúc 25 âm - 26 âm?

Dù đã cho cả đá nhưng vẫn không ăn thua

Đào là loại cây cực kỳ nhạy - chỉ cần thời tiết “gật đầu” là nụ hiểu ngay. Có mấy lý do phổ biến khiến đào năm nay bỗng bung hoa sớm hơn dự kiến:

- Trời ấm lên đột ngột: Khi nhiệt độ tăng, cây tăng trao đổi chất, nụ lớn nhanh và chuyển sang nở chỉ trong vài ngày. Nói nôm na - trời ấm là đào “thấy xuân tới” và… mở hội luôn

- Nồm ẩm - mưa ẩm: Độ ẩm cao làm cây hút nước mạnh, nụ “no” nhanh - với những cành vốn đã gần tới ngưỡng nở, chỉ cần vài ngày ẩm là bung hàng loạt

- Chuyển môi trường từ ngoài trời vào trong nhà: Ngoài vườn hoặc ngoài chợ có thể lạnh và thoáng hơn - nhưng mang về nhà lại ấm hơn, ít gió hơn, đôi khi đặt gần bếp, gần đèn, gần nơi sinh hoạt - nụ đào gặp điều kiện “chuẩn spa” là nở nhanh như được kích hoạt

- Chăm hơi nhiệt tình: Tưới nhiều, thay nước đều, ngâm gốc lâu, để chỗ ấm - tất cả đều là “dịch vụ tăng tốc” cho nụ. Đặc biệt cành đào cắm bình - nếu nước sạch, được chăm chỉ, lại đặt chỗ ấm - khả năng nở sớm là rất cao

- Mua đúng cành có nụ đã già: Nhìn thì vẫn là nụ, nhưng thực ra nụ đã ở sát ngưỡng nở - chỉ cần thêm chút ấm - chút ẩm là bung. Nên đôi khi không hẳn do bạn làm gì sai - mà là bạn mua trúng “nụ chín”

Gói gọn lại - nụ đã tới ngưỡng + trời ấm/ẩm + đem vào môi trường trong nhà thuận lợi là công thức khiến đào “vượt lịch”.

Và kết cục cuối cùng...

Đào lỡ nở rồi - có cách nào giữ Tết cho hoa không?

Nếu đào nhà bạn đang có dấu hiệu “nở nhanh như pháo hoa”, vẫn có vài mẹo để kéo dài thời gian chơi:

- Đưa đào ra nơi mát và thoáng hơn - tránh nắng gắt, tránh gần bếp - gần đèn - gần nguồn hơi nóng

- Giảm tưới - không bón thêm gì sát Tết - đừng “động viên” cây nở thêm

- Với cành cắm bình - thay nước mát - hạn chế ngâm nước ấm - và tránh đặt chỗ quá ấm

- Nếu hoa đã nở quá nhiều - có thể tỉa bớt hoa để “giữ sức” cho nụ còn lại, ít nhất là giữ lại cảm giác đào còn đang đi tới

Còn nếu đã tới mức “hoa nở hết, nụ không còn”, thì thôi - nhiều nhà chọn giải pháp gọn nhất - đổi cành mới. Không phải vì đào cũ không đẹp - mà vì Tết là một thứ rất kỳ - nó cần đúng thời điểm. Đào nở sớm nhìn vẫn hồng - vẫn thơm - nhưng cảm giác thì giống như bạn mặc áo dài từ 24 âm - đẹp đấy - chỉ là… hơi sớm.