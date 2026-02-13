Mẹ bỉm Mai Ngọc đưa bé Panda đi dạo, vô tình tiết lộ dinh thự nhà chồng trang hoàng Tết lộng lẫy, xa hoa

Mới đây, Mai Ngọc khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc đưa bé Panda đi dạo vào những ngày giáp Tết. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý hơn cả không chỉ là vẻ đáng yêu của nhóc tỳ mà còn là không gian dinh thự nhà chồng được mẹ bỉm vô tình hé lộ.

Mẹ bỉm Mai Ngọc diện trang phục giản dị, nhẹ nhàng đưa bé Panda dạo quanh khuôn viên rộng lớn của dinh thự. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong khung hình, nhưng dễ dàng nhận thấy dinh thự nhà chồng cô được trang hoàng công phu với không khí Tết ngập tràn.

Đây cũng là năm thứ hai Mai Ngọc đón Tết tại gia đình chồng, và khung cảnh trang trí Tết năm nay tiếp tục gây ấn tượng mạnh bởi sự cầu kỳ, chỉn chu và vô cùng rực rỡ. Năm ngoái, trong dịp Tết đầu tiên ở nhà chồng, MC Mai Ngọc cũng từng khoe không gian dinh thự được trang hoàng lộng lẫy khiến nhiều người trầm trồ.

Mai Ngọc khoe ảnh Tết đầu tiên ở nhà chồng (năm 2025).

Qua những hình ảnh đời thường, có thể thấy Mai Ngọc đang tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hôn nhân viên mãn bên gia đình nhỏ. Sau khi sinh con, cô dành nhiều thời gian chăm sóc bé Panda và vun vén tổ ấm. Khoảnh khắc mẹ bỉm nhẹ nhàng bế con đi dạo giữa không gian dinh thự ngập tràn sắc xuân khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Năm thứ hai đón Tết tại nhà chồng, Mai Ngọc dường như đã hoàn toàn hòa nhập với nếp sinh hoạt gia đình. Những chia sẻ giản dị nhưng ấm áp của cô mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy, đồng thời giúp khán giả có thêm cái nhìn gần gũi hơn về cuộc sống đời thường của nữ MC xinh đẹp khi đã là mẹ bỉm sữa.